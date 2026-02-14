ETV Bharat / bharat

गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल है नानकेश्वर महादेव मंदिर, भाईचारे के साथ महाशिवरात्री पर होता है भव्य आयोजन

नानकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि मेले का आयोजन, 15 फरवरी को भक्त कांवड़ जल से करेंगे 20 फीट ऊंचे शिवलिंग का अभिषेक

गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल है नानकेश्वर महादेव मंदिर
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल है नानकेश्वर महादेव मंदिर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 14, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

संवाददाता- संजीव उपाध्याय की रिपोर्ट

नई दिल्ली/नोएडा : राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर नोएडा के पास भाईपुर ब्रह्मनान में स्थित नानकेश्वर महादेव मंदिर. यमुना के तट पर 20 फीट ऊंचे बने इस मंदिर में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है. इस मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि मेले की धूम है. इस मौके पर भक्तों ने यहां हवन-पूजन किया. 15 फरवरी को भक्त यहां कांवड़ जल चढ़ाएंगे.

बता दें कि महाशिवरात्री पर हर साल यहां मेला लगता है. इस मेले में झूले, कपड़ों और खाने के वस्तुओं की दुकानें लगती हैं. नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने इस बार इस मेले का शुभारंभ किया. यहां बड़ी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार,गोमुख और अनूपशहर जैसे पवित्र स्थानों से कांवड़िये महाशिवरात्रि पर गंगाजल लाकर बाबा भोले का जलाभिषेक करते हैं

गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल है नानकेश्वर महादेव मंदिर (ETV Bharat)

गंगा- जमुनी संस्कृति की अनूठी मिसाल है नानकेश्वर महादेव मंदिर
ग्रेटर नोएडा का मेहंदीपुर गांव आज बाबा भोले के प्राचीनतम मंदिर के लिए तो जाना ही जाता है साथ ही अपने गंगा जमुनी संस्कृति के लिए भी एक मिसाल है. आज के समय में इस मंदिर प्रांगण का महौल पूरे देश के लिए अनुकरणीय है.एक तरफ जहां 'बम-भोले' के जयकारे और आरती की गूंज है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद से आती अजान की आवाज फिजां में सूकून घोलतीं है. अभी चल रहे नफरती महौल में सचमुच ये पवित्र भूमि एकता का संदेश दे रही है.

15 फरवरी को भक्त कांवड़ जल से करेंगे शिवलिंग का अभिषेक
15 फरवरी को भक्त कांवड़ जल से करेंगे शिवलिंग का अभिषेक (ETV Bharat)

महाशिवारात्रि मेले के आयोजन में मुस्लिम भाइयों का बड़ा योगदान

सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की जमीन से लेकर इसके मेले के आयोजन तक में मुस्लिम भाइयों का बड़ा योगदान है. मेहंदीपुर के ग्रामवासी इस भाईचारे की कहानी खुद बयां करते हैं. और देश दुनिया के लोगों को भी इसी एकता का संदेश देते हैं.महाशिवरात्रि पर भगवान शिवलिंग पर यहां जलाभिषेक की पुरानी परंपरा है. इस बार भी महाशिवरात्रि की सुबह 4 बजे से आधिकारिक रूप से जलाभिषेक शुरू होगा. प्रशासन और कमेटी ने मिलकर पुख्ता इंतजाम किए हैं.

यहां इंसानियत और भाईचारा ही सबसे बड़ा धर्म

मेहंदीपुर गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव है, 12 हजार की आबादी वाले गांव में नानकेश्वर मंदिर में होने वाले मेले का आयोजन हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं. कांवड़ियों की सेवा करते हैं, क्योंकि इंसानियत और भाईचारा ही सबसे बड़ा धर्म है. सावन की महाशिवरात्रि पर भी यहां की रौनक देखते ही बनती है.
यहाँ के लोगों का आपसी प्रेम ही इनकी सुरक्षा कवच
इस मंदिर का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है. बुजुर्गों की मानें तो यह स्थान हजारों साल पुराना है, लेकिन इसकी असल पहचान साल 1932 में हुई.जब सफाई के दौरान यहां शिवलिंग़ मिला, 2 जनवरी 1984 को इस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो आज आस्था का बड़ा केंद्र है..सुरक्षा के लिए पुलिस ने खुद मोर्चा संभाला है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी सुरक्षा यहाँ के लोगों का आपसी प्रेम है.

ये भी पढ़ें :

नोएडा में तीन पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार तैयार कर रहे रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के पुतले

ग्रेटर नोएडा के ऐतिहासिक शिव मंदिर में रावण की मूर्ति की स्थापना, इसी मंदिर में पूजा करता था दशानन

TAGGED:

EXAMPLE OF GANGA JAMUNI CULTURE
NOIDA CELEBRATION ON MAHASHIVRATRI
MAHA SHIVRATRI 2026
नानकेश्वर महादेव मंदिर नोएडा
NANAKESHWAR MAHADEV TEMPLE NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.