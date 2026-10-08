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नाना पाटेकर 1987-88 में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे पलामू, बेतला में की थी अनारकली और जूही की सवारी

फिल्म शूटिंग के पलामू पहुंचे थे नाना पाटेकर ( ETV BHARAT )

पलामू: मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. नाना पाटेकर ने क्रांतिवीर, तिरंगा जैसे कई फिल्मों में बेहतरीन रोल अदा किया. इनमें से एक फिल्म की शूटिंग झारखंड के पलामू जिले में हुई थी.

फिल्म शूटिंग के लिए पलामू पहुंचे थे नाना पाटेकर