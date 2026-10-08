नाना पाटेकर 1987-88 में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे पलामू, बेतला में की थी अनारकली और जूही की सवारी
अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को निधन हो गया. उनकी एक फिल्म की शूटिंग पलामू जिले में हुई थी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 1:02 PM IST
पलामू: मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. नाना पाटेकर ने क्रांतिवीर, तिरंगा जैसे कई फिल्मों में बेहतरीन रोल अदा किया. इनमें से एक फिल्म की शूटिंग झारखंड के पलामू जिले में हुई थी.
फिल्म शूटिंग के लिए पलामू पहुंचे थे नाना पाटेकर
नाना पाटेकर 1987-88 में पलामू में एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे. फिल्म की शूटिंग बेतला नेशनल पार्क और गढ़वा के रंका राज परिवार के गढ़ में हुआ था. उस दौरान कई दिनों तक नाना पाटेकर पलामू में रुके थे. अविभाजित पलामू के बेतला नेशनल पार्क इलाके में नाना पाटेकर और फिल्म की शूटिंग में शामिल टीम ने हथिनी अनारकली और जूही की सवारी की थी.
1987-88 में 'आज का रॉबिन हुड' नामक फिल्म की शूटिंग के लिए नाना पाटेकर और उनकी टीम बेतला नेशनल पार्क और रंका इलाके में पहुंची. उस दौरान पलामू इलाके में बेहतर कम्युनिकेशन के संसाधन मौजूद नहीं थे.
'आज का रॉबिन हुड' फिल्म की शूटिंग
वरिष्ठ पत्रकार प्रभात मिश्रा बताते है कि आज का रॉबिन हुड फिल्म की शूटिंग के लिए नाना पाटेकर पलामू पहुंचे थे. फिल्म में चर्चित अभिनेता उत्पल दत्त भी साथ मौजूद थे. प्रभात मिश्रा बताते हैं कि फिल्म से जुड़ी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन रंका राज परिवार के युवराज गुलाब सिंह ने उन्हें बताया कि फिल्म की शूटिंग उनके यहां हुई थी. उस दौरान वह पलामू में नहीं थे. वे इलाहाबाद में पढाई कर रहे थे.
पत्रकार सह चर्चित फोटोग्राफर सैकत चटर्जी ने बताया कि नाना पाटेकर बेतला में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे. इस बात की जानकारी मिलने के बाद गौतम सेन गुप्ता और उनके मित्र मिलने के लिए गए थे. नाना पाटेकर ने सहजता के साथ उनसे बातचीत की और फोटो भी खिंचवाया. गौतम सेन गुप्ता के नेतृत्व में पलामू इलाके में बंगाली समाज के द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दी गई थी.
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