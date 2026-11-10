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10 मीटर की दूरी, 10 महीने का इंतज़ार! 20 करोड़ रुपये की लागत से हुआ तैयार, यमुना में क्रूज सेवा का सपना हुआ साकार!

दिल्ली में यमुना पर शुरू हुई नमो क्रूज सफारी, ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में ‘नमो यमुना क्रूज सफारी’ शुरू हो गई. दिल्ली में यमुना नदी को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. मंगलवार को सोनिया विहार में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना रिवर क्रूज सेवा का शुभारंभ किया. इस सेवा के शुरू होने से अब दिल्लीवासी और पर्यटक सोनिया विहार से जगतपुर के बीच यमुना में इलेक्ट्रिक क्रूज बोट की सैर का आनंद ले सकेंगे.

करीब छह किलोमीटर के राउंड ट्रिप रूट पर संचालित होने वाली यह सेवा राजधानी में नदी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. इस क्रूज सेवा में एक बार में 32 यात्री बैठ सकेंगे. यहां लाइट एंड फाउंटेन शो का भी आयोजन होगा.