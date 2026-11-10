10 मीटर की दूरी, 10 महीने का इंतज़ार! 20 करोड़ रुपये की लागत से हुआ तैयार, यमुना में क्रूज सेवा का सपना हुआ साकार!
सीएम ने कहा दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.
Published : November 10, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 1:07 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में ‘नमो यमुना क्रूज सफारी’ शुरू हो गई. दिल्ली में यमुना नदी को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. मंगलवार को सोनिया विहार में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना रिवर क्रूज सेवा का शुभारंभ किया. इस सेवा के शुरू होने से अब दिल्लीवासी और पर्यटक सोनिया विहार से जगतपुर के बीच यमुना में इलेक्ट्रिक क्रूज बोट की सैर का आनंद ले सकेंगे.
करीब छह किलोमीटर के राउंड ट्रिप रूट पर संचालित होने वाली यह सेवा राजधानी में नदी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. इस क्रूज सेवा में एक बार में 32 यात्री बैठ सकेंगे. यहां लाइट एंड फाउंटेन शो का भी आयोजन होगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पर्यटन मंत्री कपिल मिश्र के साथ क्रूज का शुभारम्भ कर राजधानीवासियों को एक सौगात दी. सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ दिनों पहले योजना के निरीक्षण के बाद कहा था कि दिल्ली के लोग परिवार के साथ मां यमुना के दर्शन कर सकें, क्रूज की सैर का आनंद लें और उन्हें राजधानी में ही पिकनिक मनाने के लिए एक नई जगह मिल गई है.
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं इससे दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.
यमुना नदी क्रूज सेवा के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "...आज यमुना नदी पर शुरू की जा रही नमो यमुना सफारी एक विशेष अवसर है. दिल्ली के 25 करोड़ लोगों की ओर से, मैं मंच पर उपस्थित उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिनके प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नमो यमुना सफारी संभव हो पाई है..."
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने यमुना नदी पर क्रूज सेवा के शुभारंभ को संबोधित किया. यमुना नदी क्रूज सेवा के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने कहा, "...आज हम श्रद्धापूर्वक माँ यमुना के पवित्र तट पर एकत्रित हुए हैं. हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि भक्ति शक्ति प्राप्ति का मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार यमुना को स्वच्छ करने और इसके जल को जनजीवन के लिए लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. यदि हम इसी प्रकार सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते रहेंगे, तो माँ यमुना हम पर कृपा बरसाएंगी..."
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा नें कहा कि, दिल्ली में चारों तरफ विकास हो रहा है. चुनाव में जो वादे किए थे वह पूरे हो रहें है. यमुना के पास जाने में बदबू आती थी, आज 60 प्रतिसत स्वच्छ किया गया. आज यमुना में क्रूज सेवा शुरू हो रही है. यमुना में रिवर फ्रंट बनेगा, पहली की सरकार नहीं कर पायी लेकिन रेखा की सरकार बनते ही यमुना को स्वच्छ करने का काम शुरू हुआ. इस बार भी छठ पूजा यमुना तट पर बनाया जा सकेगा.
20 करोड़ की परियोजना, 6-7 किलोमीटर का राउंड ट्रिप
नवंबर 2025 तक इस परियोजना का स्वरूप और विस्तृत हुआ. 18 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली के पर्यटन मंत्री ने सोनिया विहार-जगतपुर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया. उस समय परियोजना की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये बताई गई और राउंड ट्रिप के लिए 6-7 किलोमीटर का कॉरिडोर विकसित करने की जानकारी दी गई. ये पूरा हिस्सा वजीराबाद बैराज के अपस्ट्रीम में है. सोनिया विहार में 2 फ्लोटिंग जेट्टी तैयार करने का काम शुरू किया गया, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 50 यात्रियों की बताई गई. इसके अतिरिक्त पार्किंग, टिकटिंग, प्रतीक्षालय व मनोरंजन क्षेत्र जैसी ऑनशोर सुविधाएं विकसित करने की भी योजना बनाई गई.
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जनवरी 2026 में मुंबई से दिल्ली पहुंचा क्रूज
13 जनवरी 2026 को दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में निर्माणाधीन क्रूज का निरीक्षण किया था. उस समय बताया गया कि क्रूज को 20 जनवरी को मुंबई से दिल्ली भेजा जाएगा. सड़क मार्ग से इसे दिल्ली पहुंचने में करीब 3-4 दिन लगेंगे. यह 40-सीटर क्रूज बताया गया था और इसमें करीब एक घंटे की यात्रा, भोजन और संगीत जैसी सुविधाएं देने की योजना थी.इसके बाद फरवरी की शुरुआत में क्रूज दिल्ली पहुंच गया और उसे सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब में रखा गया. ये क्रूज मुंबई की Inspiration Marine Pvt Ltd ने तैयार किया था. यह करीब 40 फुट लंबा कैटमरैन है, जिसमें सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग व अग्निशमन उपकरण लगाए गए थे.
पर्यटन को मिलेगी नई संजीवनी
दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग का मानना है कि इस पहल से दिल्ली के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "हमारा उद्देश्य यमुना को लेकर लोगों का नजरिया बदलना है. जब लोग नदी के करीब आएंगे, तभी वे इसकी स्वच्छता को लेकर जागरूक होंगे." उद्घाटन के साथ ही पर्यटन विभाग एक समर्पित ऐप लॉन्च करेगा, जिसके जरिए यात्री अपनी सीट बुक कर सकेंगे. टिकट की दरें आम आदमी की जेब को ध्यान में रखकर तय की जा रही हैं. सप्ताह के अंत (वीकेंड) पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी योजना है. इसके अलावा प्रशासन अब सिग्नेचर ब्रिज के पास एक 'टूरिस्ट प्लाजा' विकसित करने पर भी विचार कर रहा है, ताकि क्रूज से उतरने के बाद पर्यटक वहां खान-पान और हस्तशिल्प का आनंद ले सकें.
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