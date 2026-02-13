ETV Bharat / bharat

22 फरवरी से पूरे 83 किलोमीटर के कॉरिडोर पर दौड़ेगी नमो भारत, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

गाजियाबाद के जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 फरवरी 2026 को हिंडन एयरपोर्ट स्थित मीटिंग हॉल में मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी. बैठक के दौरान 22 फरवरी 2026 को प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को शताब्दी नगर से मोदीपुरम सेक्शन का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद नमो भारत की सेवाएं इस क्षेत्र पर आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी.

फिलहाल नमो भारत न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच कुल 11 स्टेशन पर संचालित हो रही थी लेकिन 22 फरवरी के बाद संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू हो जाएगा.

नई दिल्ली: देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत का संचालन दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच हो रहा है. अब जल्द नमो भारत संपूर्ण कॉरिडोर पर फर्राटा भरेगी.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम को स्वास्थ्य गरिमा में और सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक निर्धारित व्यवस्थाएं समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं.

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक, संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नमो भारत की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा. वर्तमान में न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच नमो भारत का संचालन हो रहा है और यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद दैनिक यात्रियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी सी पहले से ही परिचालन योजना तैयार कर रही है ताकि पीक आवर्स में यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और काम इंतजार करना पड़े.

स्टाफ की तैनाती, टिकटिंग और सुरक्षा व्यवस्था में भी होगा बदलाव-NCRTC

NCRTC के अधिकारियों का कहना है की संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद न सिर्फ नमो भारत की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा बल्कि जरूरत के अनुसार स्टाफ की तैनाती, टिकटिंग और सुरक्षा व्यवस्था में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे. ताकि नमो भारत में यात्रा के दौरान यात्रियों को सुगम सुरक्षित और समय बाद यात्रा का अनुभव मिल सके. इसीलिए शुरुआत में यात्रियों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.



मिली जानकारी के मुताबिक, मौजूदा समय में 55 किलोमीटर के कॉरिडोर पर नमो भारत का संचालन हो रहा है. दिल्ली से मेरठ के बीच कुल 82 किलोमीटर का गलियारा है. 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच पहले क्षेत्र का उद्घाटन किया था.

फिलहाल न्यू अशोक नगर से सराय काले खान (4.5 Km) और मेरठ साउथ से मोदीपुरम (23 किलोमीटर) के क्षेत्र पर संचालन शुरू होना बाकी है. संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली से मेरठ का सफर घंटे भर से भी काम में पूर्ण हो सकेगा.

ये भी पढ़ें- NCRTC-IRCTC के बीच निर्बाध टिकट बुकिंग सेवा शुरू, नमो भारत–रेल टिकट अब बस एक क्लिक में

ये भी पढ़ें- दिल्ली से मेरठ के बीच संपूर्ण कॉरिडोर पर परिचालन के लिए तैयार नमो भारत