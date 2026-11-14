इस दिन से शुरू होंगी NAMO BHARAT की फास्ट ट्रेनें, आनंद विहार से गाजियाबाद सिर्फ 8 मिनट में पहुंच सकेंगे यात्री
यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 16 नवंबर से पीक आवर्स में फास्ट ट्रेनें परिचालित की जाएंगी.
Published : November 14, 2026 at 3:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और खासकर सुबह-शाम के पीक आवर्स में उनके सफर को और तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए एनसीआरटीसी सोमवार, 16 नवंबर 2026 से पीक आवर्स में नमो भारत की फास्ट ट्रेनें परिचालित करने जा रहा है. इन सीमित स्टॉपेज वाली ट्रेनों से यात्रियों का यात्रा समय और कम होगा.
इन ट्रेनों के माध्यम से अब यात्री आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज 8 मिनट में, गाजियाबाद से बेगमपुल की दूरी 28 मिनट में और आनंद विहार से बेगमपुल की दूरी सिर्फ 36 मिनट में तय कर सकेंगे. वहीं, पूरे कॉरिडोर का सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा.
पीक आवर्स में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से दो-दो फास्ट ट्रेनें चलेंगी
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक, सुबह के पीक आवर्स में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से दो-दो फास्ट ट्रेनें चलेंगी. सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए ये ट्रेनें सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे रवाना होंगी. इसी तरह, शाम के पीक आवर्स में दोनों दिशाओं में दो-दो फास्ट ट्रेनें शाम 6:00 बजे और 6:30 बजे चलेंगी. ये फास्ट ट्रेनें मौजूदा नियमित नमो भारत सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी. नियमित ट्रेनें पहले की तरह हर 10 मिनट में उपलब्ध रहेंगी.
तेज सफर सुनिश्चित करने के लिए इन फास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज कॉरिडोर के केवल पांच प्रमुख स्टेशनों, सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम पर ही रहेगा.
छात्रों और ऑफिस जाने वाले यात्रियों को इससे काफी सुविधा होगी
एनसीआरटीसी यात्रियों के समय की अहमियत को समझता है और रोजाना के सफर में लगने वाले समय को कम करना इसकी प्राथमिकता रही है. पीक आवर्स में शुरू की जा रही ये अतिरिक्त सेवाएं इसी दिशा में किया जा रहा एक प्रयास है. खासकर छात्रों और ऑफिस जाने वाले यात्रियों को इससे काफी सुविधा होगी, जिन्हें अपने शिक्षण संस्थान और दफ्तर समय से पहुंचने के लिए तेज और भरोसेमंद परिवहन की जरूरत होती है.
नमो भारत कॉरिडोर पर प्रतिदिन लगभग 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे
नमो भारत कॉरिडोर पर प्रतिदिन लगभग 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं और यात्रियों की इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. हाल ही में कॉरिडोर ने 5 करोड़ पैसेंजर जर्नी का महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी पार किया है. केवल पिछले तीन महीनों के दौरान ही इस सिस्टम में हर महीने औसतन 32 लाख से अधिक पैसेंजर जर्नी दर्ज की गई हैं. क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच सफर को और तेज बनाकर इस पहल का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद करना भी है.
एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक, नियमित नमो भारत ट्रेनें इन फास्ट ट्रेनों के साथ पहले की तरह परिचालित रहेंगी. यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन में सवार होने से पहले स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड देखें और प्लेटफॉर्म पर होने वाली घोषणाओं को ध्यान से सुनें, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि ट्रेन फास्ट सेवा है या नियमित सेवा.
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