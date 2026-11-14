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इस दिन से शुरू होंगी NAMO BHARAT की फास्ट ट्रेनें, आनंद विहार से गाजियाबाद सिर्फ 8 मिनट में पहुंच सकेंगे यात्री

16 नवंबर से शुरू होगी नमो भारत की फास्ट ट्रेनें ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और खासकर सुबह-शाम के पीक आवर्स में उनके सफर को और तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए एनसीआरटीसी सोमवार, 16 नवंबर 2026 से पीक आवर्स में नमो भारत की फास्ट ट्रेनें परिचालित करने जा रहा है. इन सीमित स्टॉपेज वाली ट्रेनों से यात्रियों का यात्रा समय और कम होगा.

इन ट्रेनों के माध्यम से अब यात्री आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज 8 मिनट में, गाजियाबाद से बेगमपुल की दूरी 28 मिनट में और आनंद विहार से बेगमपुल की दूरी सिर्फ 36 मिनट में तय कर सकेंगे. वहीं, पूरे कॉरिडोर का सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा.

पीक आवर्स में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से दो-दो फास्ट ट्रेनें चलेंगी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक, सुबह के पीक आवर्स में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से दो-दो फास्ट ट्रेनें चलेंगी. सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए ये ट्रेनें सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे रवाना होंगी. इसी तरह, शाम के पीक आवर्स में दोनों दिशाओं में दो-दो फास्ट ट्रेनें शाम 6:00 बजे और 6:30 बजे चलेंगी. ये फास्ट ट्रेनें मौजूदा नियमित नमो भारत सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी. नियमित ट्रेनें पहले की तरह हर 10 मिनट में उपलब्ध रहेंगी. छात्रों और ऑफिस जाने वाले यात्रियों को इससे काफी सुविधा होगी (ETV Bharat) तेज सफर सुनिश्चित करने के लिए इन फास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज कॉरिडोर के केवल पांच प्रमुख स्टेशनों, सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम पर ही रहेगा.