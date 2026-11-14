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Namo Bharat Fast Train: दिल्ली-मेरठ रूट पर 16 नवंबर से दौड़ेंगी फास्ट ट्रेनें, आनंद विहार से गाजियाबाद सिर्फ 8 मिनट में - जानें टाइमिंग और स्टॉपेज

दिल्ली-मेरठ रूट पर दौड़ेंगी 8 फास्ट ट्रेनें (सांकेतिक फोटो) ( NCRTC )

Namo Bharat Fast Train: दिल्ली-मेरठ रूट पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. NCRTC सोमवार, 16 नवंबर 2026 से नमो भारत की फास्ट ट्रेनें शुरू करने जा रहा है. पीक आवर्स में चलने वाली इन सीमित स्टॉपेज वाली ट्रेनों से यात्रियों का सफर और भी तेज हो जाएगा. अब आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज 8 मिनट में तय होगी, जबकि आनंद विहार से बेगमपुल पहुंचने में सिर्फ 36 मिनट लगेंगे.

इन फास्ट ट्रेनों से पूरे कॉरिडोर का सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा. यह फैसला यात्रियों की बढ़ती संख्या और खासकर सुबह-शाम के पीक आवर्स में भीड़ को देखते हुए लिया गया है. ये फास्ट ट्रेनें मौजूदा नियमित सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी, इसलिए आम यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी.