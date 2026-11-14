Namo Bharat Fast Train: दिल्ली-मेरठ रूट पर 16 नवंबर से दौड़ेंगी फास्ट ट्रेनें, आनंद विहार से गाजियाबाद सिर्फ 8 मिनट में - जानें टाइमिंग और स्टॉपेज
Namo Bharat Fast Train: दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एनसीआरटीसी 16 नवंबर से पीक आवर्स में नमो भारत की फास्ट ट्रेनें चलाने जा रहा है.
Published : November 14, 2026 at 2:31 PM IST
Namo Bharat Fast Train: दिल्ली-मेरठ रूट पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. NCRTC सोमवार, 16 नवंबर 2026 से नमो भारत की फास्ट ट्रेनें शुरू करने जा रहा है. पीक आवर्स में चलने वाली इन सीमित स्टॉपेज वाली ट्रेनों से यात्रियों का सफर और भी तेज हो जाएगा. अब आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज 8 मिनट में तय होगी, जबकि आनंद विहार से बेगमपुल पहुंचने में सिर्फ 36 मिनट लगेंगे.
इन फास्ट ट्रेनों से पूरे कॉरिडोर का सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा. यह फैसला यात्रियों की बढ़ती संख्या और खासकर सुबह-शाम के पीक आवर्स में भीड़ को देखते हुए लिया गया है. ये फास्ट ट्रेनें मौजूदा नियमित सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी, इसलिए आम यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी.
कब-कब चलेंगी फास्ट ट्रेनें?
सुबह के पीक आवर्स में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से 2-2 फास्ट ट्रेनें चलेंगी. सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए ये ट्रेनें सुबह 8 बजे और 8:30 बजे रवाना होंगी. इसी तरह शाम के पीक आवर्स में दोनों दिशाओं में 2-2 फास्ट ट्रेनें शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलेंगी.
कुल मिलाकर दिन में 8 फास्ट ट्रेनें चलेंगी - सुबह 4 और शाम 4. नियमित ट्रेनें पहले की तरह हर 10 मिनट में उपलब्ध रहेंगी. यानी अगर आप फास्ट ट्रेन मिस कर देते हैं, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
कहां-कहां रुकेंगी फास्ट ट्रेनें?
तेज सफर सुनिश्चित करने के लिए इन फास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज कॉरिडोर के सिर्फ 5 प्रमुख स्टेशनों पर ही रहेगा. ये स्टेशन हैं- सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल, मोदीपुरम. इन स्टेशनों के बीच कोई और स्टॉप नहीं होगा, जिससे समय की बचत होगी.
कितना समय बचेगा?
NCRTC के मुताबिक, नई फास्ट सेवा से आनंद विहार से गाजियाबाद तक सिर्फ 8 मिनट, गाजियाबाद से बेगमपुल तक सिर्फ 28 मिनट, आनंद विहार से बेगमपुल तक सिर्फ 36 मिनट का वक्त लगेगा. सराय काले खां से मोदीपुरम तक पूरा कॉरिडोर कुल 50 मिनट से भी कम वक्त में पूरा होगा. यह उन छात्रों और ऑफिस जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें रोज समय पर अपने शिक्षण संस्थान और दफ्तर पहुंचना होता है.
1.1 लाख रोजाना यात्री, 5 करोड़ का माइलस्टोन पार
नमो भारत की इन अतिरिक्त फास्ट सेवाओं की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है, जब अधिक से अधिक लोग अपनी दैनिक यात्रा के लिए नमो भारत को अपना रहे हैं. कॉरिडोर पर रोजाना लगभग 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं और इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. हाल ही में कॉरिडोर ने 5 करोड़ पैसेंजर जर्नी का महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी पार किया है. सिर्फ पिछले 3 महीनों के दौरान ही इस सिस्टम में हर महीने औसतन 32 लाख से अधिक पैसेंजर जर्नी दर्ज की गई हैं.
प्रदूषण से लड़ाई में भी मददगार
क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच सफर को और तेज बनाकर इस पहल का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करना भी है. NCRTC का कहना है कि यात्रियों के समय की अहमियत को समझते हुए रोजाना के सफर में लगने वाले समय को कम करना उसकी प्राथमिकता रही है.
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
NCRTC ने यात्रियों से निवेदन किया है कि ट्रेन में सवार होने से पहले स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड देखें और प्लेटफॉर्म पर होने वाली घोषणाओं को ध्यान से सुनें, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि ट्रेन फास्ट सेवा है या नियमित सेवा. गलत ट्रेन में चढ़ने पर आपको अपने स्टेशन से आगे जाना पड़ सकता है.
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