ETV Bharat / bharat

नमो भारत कॉरिडोर का धमाकेदार आगाज़: पहले ही दिन 1 लाख यात्रियों ने किया सफर, बना नया रिकॉर्ड

दिल्ली के सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर 266 कारों व 837 दुपहिया वाहनों के लिए जगह है.

नमो भारत
नमो भारत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 24, 2026 at 6:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने संचालन के पहले ही पूरे दिन यात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बना दिया. अधिकारियों के अनुसार 23 फरवरी 2026 को रात 10 बजे आखिरी ट्रेन रवाना होने तक इस रूट पर कुल यात्रियों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई. ये किसी एक दिन में अब तक की सबसे अधिक दर्ज संख्या है. एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया था, जिसके बाद यह पहला पूरा परिचालन दिवस था.

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) के मुताबिक यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर के स्टेशनों पर 8,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है. गाजियाबाद स्टेशन पर सबसे बड़ी चारपहिया पार्किंग बनाई गई है, जहां 370 कारें व 632 दुपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं. साहिबाबाद स्टेशन पर 76 कार और 223 दुपहिया, जबकि गुलधर स्टेशन पर 191 कार व 848 दुपहिया वाहनों की पार्किंग उपलब्ध है.

वाहनों की पार्किंग की सुविधा
वाहनों की पार्किंग की सुविधा (ETV Bharat)

दिल्ली के सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर 266 कारों व 837 दुपहिया वाहनों के लिए जगह है. ये स्टेशन बस अड्डा, रेलवे स्टेशन व मेट्रो से जुड़ाव के कारण मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. आनंद विहार स्टेशन पर भी पार्किंग की सुविधा दी गई है.

मेरठ में भी स्टेशनों पर बड़ी पार्किंग क्षमता तैयार की गई है. मेरठ साउथ स्टेशन पर 289 कार व 854 दुपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं. मोदीपुरम स्टेशन पर 135 से अधिक कार व 1,200 से ज्यादा दुपहिया वाहनों की पार्किंग उपलब्ध है, जबकि शताब्दी नगर स्टेशन पर भी करीब 120 कार व 350 दुपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं.

मेट्रो स्टेशन का दृश्य
मेट्रो स्टेशन का दृश्य (ETV Bharat)

यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग शुल्क भी अपेक्षाकृत कम रखे गए हैं. उत्तर प्रदेश के स्टेशनों पर साइकिल, दोपहिया व कारों के लिए अलग-अलग समय के हिसाब से दरें तय हैं, जबकि दिल्ली के स्टेशनों पर भी इसी तरह की स्लैब व्यवस्था लागू है.

इसके अतिरिक्त नमो भारत कनेक्ट ऐप के जरिए यात्रियों को रियल-टाइम पार्किंग उपलब्धता, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, स्टेशन नेविगेशन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जानकारी मिल रही है. स्टेशनों तक पहुंच आसान बनाने के लिए ई-रिक्शा, ऑटो, फीडर बस, किराये की साइकिल व दोपहिया सेवाओं को भी जोड़ा गया है. पहले ही दिन रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या व पार्किंग का व्यापक उपयोग इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दिल्ली-मेरठ के बीच तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की मांग काफी अधिक है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली मेट्रो के 21 स्टेशनों के नाम तय: 12 यथावत, 7 में संशोधन और 2 के नाम पूरी तरह बदले

आम जनता के लिए शाम 6 बजे से नमो भारत सेवाएं शुरू, सराय काले खान से मोदीपुरम तक 52 मिनट में सफर

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का PM मोदी ने किया उद्घाटन, 82 किमी की दूरी अब 55 मिनट में होगी पूरी

TAGGED:

DELHI MEERUT NAMO BHARAT CORRIDOR
NAMO BHARAT
नमो भारत कॉरिडोर पार्किंग
NAMO RAPID RAIL SERVICE
NAMO RAPID RAIL SERVICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.