EXPLAINER: दिल्ली-एनसीआर के लिए क्रांति बना 'नमो भारत', रफ्तार, राहत व भविष्य के कॉरिडोर का पूरा लेखा-जोखा

ये आरआरटीएस का यह कॉरिडोर औद्योगिक बेल्ट को दिल्ली से जोड़ेगा. ये कॉरिडोर सराय काले खां से मुनीरका, एरोसिटी, गुरुग्राम, धारूहेड़ा, भिवाड़ी, शाहजहांपुर, नीमराना होते हुए अलवर होगा. वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसके पहले चरण (दिल्ली से धारूहेड़ा/बावल) के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसी साल में इसका मुख्य निर्माण कार्य शुरू हो सकता है. इस कॉरिडोर पर नमो भारत के चलने से दिल्ली-जयपुर हाइवे (एनएच-48) पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को राहत मिल जाएगी. भिवाड़ी व नीमराना में काम करने वाले लोग दिल्ली में रहकर रोजाना अप-डाउन कर सकेंगे.

जानें भविष्य में कहां तक पहुंचेगी नमो भारत: एनसीआरटीसी के मास्टर प्लान के मुताबिक फेज-1 में तीन मुख्य कॉरिडोर शामिल हैं, जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के शहरों को जोड़ेंगे. इसमें दिल्ली से मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है. अभी तीन और कॉरिडोर पर काम होना बाकी है.

बुलेट ट्रेनों को देती है टक्कर: इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरठ मेट्रो है. मेरठ शहर के भीतर 13 स्टेशनों पर आरआरटीएस के ही ट्रैक पर मेट्रो ट्रेनें चलाई जा रही हैं. यह विश्व में अपनी तरह का पहला 'इंटीग्रेटेड' मॉडल है, जहां एक ही ट्रैक पर लॉन्ग-डिस्टेंस सेमी हाई स्पीड ट्रेन (नमो भारत) और शॉर्ट-डिस्टेंस में मेट्रों ट्रेनें साथ चलती हैं. नमो भारत ट्रेनें न सिर्फ देखने में आधुनिक हैं, बल्कि इनकी तकनीक जापान व यूरोप की बुलेट ट्रेनों को टक्कर देती है. इन ट्रेनों की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर/घंटा है, जबकि इन्हें 160 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा है. सड़क मार्ग से बस या कार के जरिए दिल्ली से मेरठ जाने में वर्तमान में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, जबकि नमो भारत से मात्र 52 से 55 मिनट में मेरठ पहुंचा जा सकता है.

प्रथम चरण (अक्टूबर 2023): साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन शुरू हुआ था. इस सेक्शन पर देश की पहली नमो भारत ट्रेन की आधिकारिक शुरुआत हुई थी. पीएम मोदी ने हरी झंडी दी थी. इस कॉरिडोर को विस्तार देते हुए मार्च 2024 में मोदीनगर और जनवरी 2025 में दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक विस्तार किया गया. 22 फरवरी, 2026 को सराय काले खां से मोदीपुरम तक पूरा 82 किलोमीटर का के इस पूरे कॉरिडोर पर नमो भारत सेमी हाईस्पीड ट्रेन का संचालन शुरू किया गया.

दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर: इंजीनियरिंग का चमत्कार: दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है. इसका निर्माण चार चरणों में किया गया, जिसने भारतीय इंजीनियरिंग के नए मानक स्थापित किया है.

नई दिल्ली/धनंजय वर्मा: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर रेंगते ट्रैफिक, हॉर्न के शोर व प्रदूषण के धुएं के बीच एक नई क्रांति ने आकार लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 22 फरवरी, 2026 को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के अंतिम खंड का उद्घाटन करने के साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर के क्षेत्रीय परिवहन युग में प्रवेश कर लिया है. अब राजधानी दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक की 82 किलोमीटर की दूरी महज 52 मिनट का सफर रह गई है. ये तो बस एक विशाल योजना की शुरुआत है. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) का विजन पूरे एनसीआर को एक 'सिंगल अर्बन हब' में तब्दील करना है. जानिए क्या है पूरी योजना और आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था किस तरह लोगों की राह आसान करेगी.

दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर (134 किलोमीटर)-

यह कॉरिडोर दिल्ली से निकलकर सोनीपत, गन्नौर, पानीपत होते हुए करनाल तक जाएगा. इस कॉरिडोर के वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से क्लीयरेंस मिल गई है. सोनीपत में प्री-कंस्ट्रक्शन कार्य (जैसे बिजली की लाइनें हटाना) शुरू हो चुके हैं. इस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों के चलने से एक बड़ा व्यापारिक केंद्र पानीपत दिल्ली से दिल्ली से मात्र 60 मिनट की दूरी पर रह जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर (72 किलोमीटर)-

गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी आरआरटीएस से जोड़ने की योजना है. इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है. यह कॉरिडोर गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-VI होते हुए जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा. इससे यह एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा से तेज सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़ जाएगा.

सार्वजनिक माध्यमों का इस्तेमाल बढ़ाना है लक्ष्य (ETV BHARAT GFX)

कनेक्टिविटी का महा-जाल होगा सराय काले खां: नमो भारत की सबसे बड़ी ताकत इसका अन्य साधनों से जुड़ाव है. दिल्ली स्थित सराय काले खां आने वाले समय में ट्रांसजिट हब बनने वाला है, क्योंकि यहां पर ही मेरठ, अलवर और पानीपत तीनों दिशाओं की ट्रेनें मिलेंगी. साथ ही यहां पर पहले से ही दिल्ली मेट्रो (पिंक लाइन), हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और इंटर स्टेट बस टर्मिनटल (आईएसबीटी) भी है. इतना ही नहीं, आनंद विहार में आरआरटीएस स्टेशन को मेट्रो की दो लाइनों (ब्लू और पिंक), आनंद विहार रेलवे स्टेशन-आनंद विहार बस टर्मिनल से 'स्काईवॉक' के जरिए जोड़ा गया है. दिल्ली-अलवर कॉरिडोर के एरोसिटी स्टेशन के जरिए मेरठ और पानीपत के यात्री सीधे आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे.

यात्रियों में क्यों हिट है नमो भारत: दिल्ली मेरठ रूट पर अभी तक नमो भारत को लेकर जनता का रिस्पांस 'प्रीमियम' रहा है. इसका मुख्य कारण ये है कि सड़क मार्ग पर आप कभी 1 घंटे में पहुंच सकते हैं तो कभी 3 घंटे में. यह जाम और सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करता है. वहीं नमो भारत दिल्ली से मेरठ 52 से 55 मिनट में पहुंचा रही है. ट्रेन के अंदर एयर-कंडीशनिंग, एडजस्टेबल कुशन सीटें, लैपटॉप/मोबाइल चार्जिंग पॉइंट व फ्री वाई-फाई जैसी सुविधाएं हैं. साथ ही मासिक पास की सुविधा से डेली पैसेंजर्स के लिए यह बाइक या कार से सस्ता पड़ता है.

सभी तरह की सुविधाओं से लैस हैं नमो भारत के स्टेशन (ETV BHARAT)

छोटे शहरों में होगा विकास: आरआरटीएस के कारण अब लोग दिल्ली की भीड़भाड़ को छोड़कर मेरठ, सोनीपत या रेवाड़ी जैसे शहरों में रह सकते हैं. वे एक घंटे में दिल्ली आकर काम कर सकेंगे. इससे दिल्ली के रियल एस्टेट पर दबाव कम होगा साथ ही छोटे शहरों में विकास भी होगा. सड़कों से लाखों वाहन कम होंगे, तो प्रदूषण में भारी गिरावट आएगी. तेज व सुरक्षित परिवहन से एनसीआर की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं, क्योंकि वे अब दूर के शहरों में भी काम के लिए जा सकती हैं.

इन बाधाओं को किया गया दूर: प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण और अलग-अलग राज्यों (यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान) के बीच समन्वय सबसे बड़ी चुनौती थी. हालांकि, केंद्र सरकार की गतिशक्ति योजना ने इन बाधाओं को दूर किया. आने वाले दिनों में नमो भारत के स्टेशनों के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा जहां शॉपिंग मॉल, अस्पताल और ऑफिस बनाए जाएंगे.

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने में अहम साबित होगा प्रोजेक्ट (ETV BHARAT)

बनेगा ग्लोबल मेगा सिटी: नमो भारत सिर्फ एक रेल सेवा नहीं, बल्कि यह दिल्ली-एनसीआर के भविष्य का 'ग्रोथ इंजन' है. दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर की पूर्णता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा भी कर सकता है. आने वाले 5-7 वर्षों में जब अलवर व पानीपत के रूट भी पूरी तरह चालू हो जाएंगे, तो दिल्ली-एनसीआर एक ऐसा 'ग्लोबल मेगा सिटी' होगा, जहां 100 किलोमीटर की दूरी आपके पड़ोस के बाजार जाने जितनी आसान होगी.

