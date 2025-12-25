ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: SIR फॉर्म ठीक से नहीं भरने वाले 10 लाख वोटर्स को नोटिस भेजेगा चुनाव आयोग

चेन्नई: चुनाव आयोग उन 10 लाख वोटरों को नोटिस भेजने की योजना बना रहा है, जिन्होंने SIR फॉर्म ठीक से नहीं भरा था. बिहार के बाद तमिलनाडु में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था. इसमें बूथ-लेवल के अधिकारी घर-घर जाकर SIR एप्लीकेशन फॉर्म बांट रहे थे. चारनवंबर को शुरू हुआ SIR प्रोसेस 14 दिसंबर को खत्म हुआ.

इसके बाद 19 दिसंबर को तमिलनाडु के लिए ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट जारी की गई. इसमें बताया गया कि 9,737,832 वोटरों के नाम मौत, बताए गए पते पर न रहने, माइग्रेशन और डुप्लीकेट एंट्री जैसी वजहों से हटा दिए गए हैं. तमिलनाडु में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन से पहले वोटरों की संख्या 6.41 करोड़ थी, जो अब घटकर 5.43 करोड़ हो गई है. यानी कुल वोटरों में से 15.18 प्रतिशत वोटर हटाए गए हैं.

वोटर्स के नाम हटने से विवाद

बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम हटाने से बड़ा विवाद हुआ. वहीं, तमिलनाडु में करीब एक करोड़ वोटर्स के नाम हटाने से काफी हलचल मच गई है. इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं या जिन्होंने अपना पता बदल लिया है. वे फॉर्म 8 भर सकते हैं और नए वोटर्स फॉर्म 6 भरकर, 18 जनवरी तक वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर सकते हैं. इसके लिए चेन्नई में खास कैंप भी लगाए गए थे.

इस बीच खबर है कि जिन वोटर्स ने फॉर्म ठीक से नहीं भरा था, उनके नाम भी हटा दिए गए हैं. इसलिए, इलेक्शन कमीशन ने लगभग 10 लाख वोटर्स को नोटिस भेजकर सफाई मांगने का फैसला किया है, जिन्होंने SIR फॉर्म ठीक से नहीं भरा था.