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झारखंड में SIR के दौरान हटाए जाएंगे 25-30 लाख वोटरों के नाम! 5 अगस्त को जारी होगा फाइनल ड्राफ्ट रोल

SIR के दौरान झारखंड में वोटर लिस्ट से 25 से 30 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने की संभावना है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

SIR in Jharkhand
एसआईआर के काम में लगे बीएलओ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 5:20 PM IST

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रांची : झारखंड में इन दिनों मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है. इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्य गणना प्रपत्र भरने का है जो अंतिम दौर में है. 29 जुलाई तक गणना प्रपत्र भरे जायेंगे. मगर, इस प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, वह है ASDD श्रेणी के वोटरों का, जिनकी संख्या लाखों में है. ASDD श्रेणी में वैसे वोटर आते हैं जो या तो वर्तमान मतदाता सूची में दाखिल पतों पर अनुपस्थित हैं, स्थानांतरित हैं, मृत हैं या डुप्लीकेट हैं, उनका नाम कटने जा रहा है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी आंकड़ों के अनुसार, 22 जुलाई तक 4,15,364 मृत, 1,29,803 अनुपस्थित, 6,09,542 स्थानांतरित और पूर्व से निबंधित मतदाताओं की संख्या 1,61,926 है. इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणी में वैसे वोटर हैं जो विदेशी नागरिक हैं, उनकी संख्या 4,486 है. यदि इन आंकड़ों को देखें तो इनकी संख्या 13 लाख से अधिक हो गई है, जबकि गणना प्रक्रिया का समापन होने में अभी करीब एक सप्ताह समय बचा हुआ है.

ASDD श्रेणी के वोटरों के बारे में बताते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)

25 से 30 लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना

जाहिर तौर पर यही स्थिति बनी रही तो एसआईआर के दौरान करीब 25 से 30 लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, 23 जुलाई सुबह तक 14.18 लाख ASDD श्रेणी में दर्ज किए गए हैं और फाइनल आंकड़ा 5 अगस्त को जारी होने वाले ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद आएगा. ASDD श्रेणी में आने वाले लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा.

प.सिंहभूम में सबसे ज्यादा ASDD श्रेणी के वोटर

एसआईआर के दौरान अब तक सबसे ज्यादा ASDD श्रेणी के मतदाता प.सिंहभूम जिले में पाए गए हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इस जिले में 06 विधानसभा हैं, जहां 22 जुलाई तक मृत मतदाताओं की संख्या 50,775 है. वहीं 22,169 वोटर अनुपस्थित, 62,383 स्थानांतरित, अन्य जिसमें विदेशी नागरिक शामिल हैं, उनकी संख्या 310 है जबकि 25,647 मतदाता पहले से निबंधित हैं.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, दूसरे नंबर पर रांची जिला है, जहां अब तक 39,684 मृत, 11,085 लापता, 32,120 स्थायी रूप से स्थानांतरित हैं. वहीं अन्य श्रेणी में 303 और पहले से निबंधित 13,425 हैं.

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