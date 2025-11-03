नाम तो है... पर कोई गांव नहीं! पुल्लारीपालेम पंचायत का अपना कोई गांव न होने की अनोखी कहानी
आंध्र प्रदेश के बापतला जिले में एक पंचायत की बड़ी दिलचस्प कहानी है. इस पंचायत को सभी जानते हैं पर इसके गांव नहीं है.
Published : November 3, 2025 at 1:36 PM IST
बापतला: नाम तो है, पर कोई गाँव नहीं! आंध्र प्रदेश के बापतला जिले के वेटापालेम मंडल की पुल्लारीपालेम पंचायत की यही दिलचस्प सच्चाई है, जिसका नाम असल में उसके किसी भी गाँव से जुड़ा नहीं है. आइए इस दुर्लभ और दिलचस्प नाम के पीछे की कहानी जानें.
ब्रिटिश काल में जहाँ आज पुल्लारीपालेम पंचायत है, उस क्षेत्र में घने जंगल थे. उन दिनों, ब्रिटिश सरकार उन लोगों पर एक विशेष वन कर लगाती थी जिसे 'पुल्लारी' कहा जाता था जो अवैध रूप से जंगलों में प्रवेश करते थे या वहाँ अपने मवेशी चराते थे. स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार इसी शब्द से पंचायत का नाम 'पुल्लारीपालेम' पड़ा. समय के साथ यह नाम जम गया. हालाँकि इस क्षेत्र में पुल्लारीपालेम नाम का कोई गाँव कभी अस्तित्व में नहीं आया.
लगभग सौ साल पुरानी पुल्लारीपालेम पंचायत में कोठारेड्डीपालेम, पटारेड्डीपालेम, रामचंद्रपुरम, ऊटुकुरी सुब्बाय्यापालेम और साईनगर जैसे कई गाँव शामिल हैं. हालाँकि, इनमें से किसी भी गाँव का नाम पुल्लारीपालेम नहीं है. पंचायत कार्यालय कोठारेड्डीपालेम में ही स्थित है. इसकी सभी प्रशासनिक गतिविधियाँ वहीं से संचालित होती हैं.
राज्य सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय प्रणाली लागू करने के बाद पंचायत कार्यालय को अपग्रेड किया गया और आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर पुल्लारीपालेम सचिवालय कर दिया गया. फिर भी यह नाम अपनी उत्पत्ति की एक अनोखी याद दिलाता है. एक ऐसी पंचायत जिसका अपना कोई गाँव नहीं है.
लगभग 2800 लोगों की आबादी वाला यह क्षेत्र मुख्यतः कृषि प्रधान है. जहाँ अधिकांश निवासी अपनी आजीविका के लिए खेती और पशुधन पर निर्भर हैं. अपने छोटे आकार के बावजूद पंचायत का नाम आज भी ध्यान आकर्षित करता है. ये इतिहास, संस्कृति और पहचान के बीच एक कड़ी का प्रतीक है. यह नाम एक औपनिवेशिक कर से उपजा है जो आज भी जीवित है.