ETV Bharat / bharat

झारखंड में SIR: नेम टाइटल से बढ़ी विवाहित महिलाओं की उलझन, चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब दाखिल करने पहुंच रहीं कार्यालय

रांचीः देवी टाइटल ने शादीशुदा महिलाओं को उलझन में डाल दिया है. शादी के पहले मायके में बने वोटर कार्ड में ज्यादातर का टाइटल कुमारी था, लेकिन शादी के बाद ससुराल में बने वोटर कार्ड में कुमारी की जगह देवी टाइटल हो गया है. इसकी वजह से वोटर वेरीफिकेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. ऐसी सभी महिलाओं को चुनाव आयोग का नोटिस आया है. राज्य में करीब 63 लाख संदेहास्पद वोटर हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में टाइटल मिसमैच की वजह से चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर साक्ष्य देने को कहा है.

चुनाव आयोग के द्वारा भेजे गए नोटिस में टाइटल को लेकर मिसमैच महिला वोटर की संख्या हजारों में है. हेहल अंचल के बूथ संख्या 365 की बीएलओ निपुण पूर्ति का मानना है कि जिन महिलाओं को नोटिस भेजा जा रहा है उनका नाम मैच नहीं कर रहा है. यानी चुनाव आयोग के 2003 के मतदाता सूची से उनका नाम मेल नहीं खा रहा है. इस वजह से उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है. एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि पहले जिन महिलाओं के नाम के बाद कुमारी लिखा था, वह अब देवी हो गया है. इस कारण नाम मिसमैच कर रहा है और इस वजह से उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है. ऐसी महिलाओं को फार्म-8 भरकर एक साक्ष्य के रुप में कोई डाक्यूमेंट देना है.

बीएलओ और मतदाताओं का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हिंदी में अनुस्वार नहीं होने से मिसमैच हुआ नाम

नाम में हिंदी अनुस्वार नहीं होने की वजह से नाम मिसमैच होने पर चुनाव आयोग के नोटिस पर रांची समाहरणालय पहुंचे नीरज गाड़ी कहते हैं कि उनके पिता का नाम अंग्रेजी में सही है, लेकिन हिंदी में अनुस्वार नहीं होने की वजह से उन्हें नोटिस का सामना करना पड़ा है. इसको लेकर उन्होंने समुचित साक्ष्य भी जमा कर दिया है. इसी तरह हटिया के विनोद महली कहते हैं कि पहले पारंपरिक रूप से जाति आधारित टाइटल होता था. बाद में लोग गोत्र आधारित टाइटल लगाने लगे. ऐसे में स्वयं के नाम या माता -पिता के नाम 2003 के वोटर लिस्ट से मिसमैच करेगा ही. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने साक्ष्य जमा कर दिया है. वहीं पुंदाग की सुनीता कहती हैं कि लंबे समय से उनके नाम के आगे कुमारी लगा हुआ था. बाद में जब रांची में रहने लगे और वोटर बने तो देवी टाइटल कर दिया. अब इसको लेकर नोटिस मिला है.इसको लेकर उन्होंने कागज जमा कर दिया है.

तार्किक विसंगति श्रेणी के 45,55,227 वोटरों को नोटिस

राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान करीब 63 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजकर उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है. भेजे गए नोटिस में सबसे ज्यादा तार्किक विसंगति श्रेणी के वोटर हैं. जिनकी संख्या 45,55,227 है. संदेह के घेरे में आए इन मतदाताओं में वैसे वोटर हैं जिनका नाम पिछले एसआईआर से यदि मैच करता है, लेकिन उनका नाम या माता-पिता के नाम में अशुद्धि या जन्मतिथि या एक से अधिक जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है तो उन्हें नोटिस का सामना करना पड़ रहा है.