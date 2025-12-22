ETV Bharat / bharat

SIR फॉर्म भरने पर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं, 'मृत' और 'अज्ञात' बताया

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): वे जिंदा हैं और ठीक-ठाक हैं. वे जन्म से ही इस इलाके के स्थायी निवासी हैं. उनके नाम 2002 की लिस्ट में भी थे. उन्होंने नियमों के मुताबिक SIR फॉर्म जमा किए थे. फिर भी, उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आए. इसके बजाय, उनके नाम उन मतदाताओं की लिस्ट में आ गए हैं जो 'मृत' हैं और 'अज्ञात' हैं.

यह मामला आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर गांव के दो परिवारों के बुज़ुर्ग सदस्यों से जुड़ा है. इस घटना ने परिवारों पर चिंता के काले बादल छा दिए हैं. हालांकि, इलाके के प्रभारी BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) ने कहा है कि उन्होंने गणना फॉर्म को सही तरीके से डिजिटाइज किया था. उन्होंने कहा कि यह किसी गलती की वजह से हुआ, और फाइनल लिस्ट में उनके नाम जरूर शामिल किए जाएंगे.

राज्य में वोटर लिस्ट का SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) 4 नवंबर से शुरू हुआ. गणना फॉर्म बांटने, जमा करने और डिजिटाइज करने का काम पूरा हो चुका है. चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया. अगर किसी का नाम गायब है या गलत है, तो बताए गए नियमों का पालन करके उसे ठीक किया जा सकता है.

लेकिन, वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर गांव के बूथ नंबर 144 के दो परिवार हैरान रह गए. सलानपुर गांव के माझीपारा इलाके का मंडल परिवार कई पीढ़ियों से इस इलाके का स्थायी निवासी है. लेकिन, मंडल परिवार के बुजुर्ग मुखिया भीमचंद्र मंडल का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है. इसका कारण पूछने पर पता चला कि बुज़ुर्ग का नाम 'मृत' और 'अज्ञात' वोटरों की लिस्ट में है. आरोप है कि लिस्ट में उन्हें मृत दिखाया गया है.

परिवार का क्या कहना है

फिर भी, वह बिल्कुल जिंदा और ठीक हैं, और उन्होंने ईटीवी भारत से बात भी की. सिर्फ भीमचंद्र मंडल ही नहीं, उनकी बड़ी बहन, 88 साल की सारथी मंडल का नाम भी कथित तौर पर उसी लिस्ट में है और उनके नाम के आगे 'अज्ञात' लिखा है. लेकिन, बुजुर्ग महिला भी अपने परिवार के साथ मौजूद हैं. परिवार का दावा है कि उन दोनों ने नियमों के मुताबिक SIR गणना फॉर्म भरा था. बीएलओ को फॉर्म मिलने के बाद, उन्होंने दूसरी कॉपी पर एक्नॉलेजमेंट के तौर पर साइन किया. इसके अलावा, उन दोनों के नाम 2002 की SIR लिस्ट में थे. तो यह फर्क क्यों? यह सवाल उठ रहा है.

मैं जिंदा रहते हुए मरा हुआ कैसे हो गया...

भीमचंद्र मंडल चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं, "अब मैं बूढ़ा हो गया हूं. मैं और कितना जिऊंगा? लेकिन सरकार ने मुझे जिंदा रहते हुए ही मृत घोषित कर दिया है. मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता. मुझे अभी भी पेंशन मिलती है. जो BLO मैडम आई थीं, उन्हें मैंने सब कुछ दे दिया. फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जिंदा रहते हुए मरा हुआ कैसे हो गया."