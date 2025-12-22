ETV Bharat / bharat

SIR फॉर्म भरने पर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं, 'मृत' और 'अज्ञात' बताया

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में SIR फॉर्म भरने के बाद भी कुछ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं.

भीमचंद्र मंडल और उनकी बहन सारथी मंडल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 7:26 PM IST

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): वे जिंदा हैं और ठीक-ठाक हैं. वे जन्म से ही इस इलाके के स्थायी निवासी हैं. उनके नाम 2002 की लिस्ट में भी थे. उन्होंने नियमों के मुताबिक SIR फॉर्म जमा किए थे. फिर भी, उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आए. इसके बजाय, उनके नाम उन मतदाताओं की लिस्ट में आ गए हैं जो 'मृत' हैं और 'अज्ञात' हैं.

यह मामला आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर गांव के दो परिवारों के बुज़ुर्ग सदस्यों से जुड़ा है. इस घटना ने परिवारों पर चिंता के काले बादल छा दिए हैं. हालांकि, इलाके के प्रभारी BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) ने कहा है कि उन्होंने गणना फॉर्म को सही तरीके से डिजिटाइज किया था. उन्होंने कहा कि यह किसी गलती की वजह से हुआ, और फाइनल लिस्ट में उनके नाम जरूर शामिल किए जाएंगे.

राज्य में वोटर लिस्ट का SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) 4 नवंबर से शुरू हुआ. गणना फॉर्म बांटने, जमा करने और डिजिटाइज करने का काम पूरा हो चुका है. चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया. अगर किसी का नाम गायब है या गलत है, तो बताए गए नियमों का पालन करके उसे ठीक किया जा सकता है.

लेकिन, वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर गांव के बूथ नंबर 144 के दो परिवार हैरान रह गए. सलानपुर गांव के माझीपारा इलाके का मंडल परिवार कई पीढ़ियों से इस इलाके का स्थायी निवासी है. लेकिन, मंडल परिवार के बुजुर्ग मुखिया भीमचंद्र मंडल का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है. इसका कारण पूछने पर पता चला कि बुज़ुर्ग का नाम 'मृत' और 'अज्ञात' वोटरों की लिस्ट में है. आरोप है कि लिस्ट में उन्हें मृत दिखाया गया है.

परिवार का क्या कहना है
फिर भी, वह बिल्कुल जिंदा और ठीक हैं, और उन्होंने ईटीवी भारत से बात भी की. सिर्फ भीमचंद्र मंडल ही नहीं, उनकी बड़ी बहन, 88 साल की सारथी मंडल का नाम भी कथित तौर पर उसी लिस्ट में है और उनके नाम के आगे 'अज्ञात' लिखा है. लेकिन, बुजुर्ग महिला भी अपने परिवार के साथ मौजूद हैं. परिवार का दावा है कि उन दोनों ने नियमों के मुताबिक SIR गणना फॉर्म भरा था. बीएलओ को फॉर्म मिलने के बाद, उन्होंने दूसरी कॉपी पर एक्नॉलेजमेंट के तौर पर साइन किया. इसके अलावा, उन दोनों के नाम 2002 की SIR लिस्ट में थे. तो यह फर्क क्यों? यह सवाल उठ रहा है.

मैं जिंदा रहते हुए मरा हुआ कैसे हो गया...
भीमचंद्र मंडल चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं, "अब मैं बूढ़ा हो गया हूं. मैं और कितना जिऊंगा? लेकिन सरकार ने मुझे जिंदा रहते हुए ही मृत घोषित कर दिया है. मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता. मुझे अभी भी पेंशन मिलती है. जो BLO मैडम आई थीं, उन्हें मैंने सब कुछ दे दिया. फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जिंदा रहते हुए मरा हुआ कैसे हो गया."

भीमचंद्र के बेटे संतू मंडल का कहना है, "क्योंकि हमारा परिवार तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करता है, मुझे लगता है कि यह बीजेपी की साजिश है. मेरे पिता और मेरी बुआ का नाम जानबूझकर हटाया गया है. इस मामले की जांच जरूरी है."

तंद्रा बनर्जी (ETV Bharat)

सलानपुर गांव के उसी बूथ पर एक और परिवार ने आरोप लगाया है कि एक बुजुर्ग महिला का नाम 'अज्ञात' लिस्ट में डाल दिया गया है. गांव में बंद्योपाध्याय परिवार की मुखिया तंद्रा बंद्योपाध्याय का नाम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल है जिनके नाम 'अज्ञात' सूची में है. तंद्रा बंद्योपाध्याय इससे बहुत दुखी हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "इस उम्र में क्या मुझे यह साबित करना होगा कि मैं वोटर हूं या इस देश की नागरिक हूं? मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. जबकि मैंने SIR फॉर्म ठीक से जमा किया. यह हमारे लिए मानसिक परेशानी है."

तंद्रा बनर्जी के पोते सौम्यजीत मुखर्जी कहते हैं, "जब से मेरी दादी ने यह सुना है, वह ठीक से खा-पी नहीं पा रही हैं और न ही सो पा रही हैं. वह लगातार तनाव में रहती हैं. इस उम्र में वह इस मुश्किल से गुजर रही हैं. यह गलती कभी नहीं होनी चाहिए थी. अच्छा होता अगर चुनाव आयोग यह समझे कि इस वजह से लोगों पर क्या बीतती है."

फाइनल लिस्ट में होगा सभी का नाम
बूथ नंबर 144 की बीएलओ संचिता साहा ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया, "मैं अभी शहर से बाहर हूं. मैंने फॉर्म भर दिए थे और डिजिटाइजेशन प्रोसेस सही से पूरा कर लिया था. शायद बाद में कोई गलती हो गई, जिसकी वजह से उनके नाम के आगे वे बातें आ गईं. मैं सब ठीक करके इसे फिर से सबमिट कर दूंगी. सभी का नाम फाइनल लिस्ट में होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है."

आसनसोल उपखंड के ERO और एसडीओ बिस्वजीत भट्टाचार्य ने कहा, "कई लोगों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. बीएलओ और सुपरवाइजर को इन दिक्कतों को सही तरीके से सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं. चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. किसी भी हालत में वैध मतदाताओं के नाम नहीं काटे जाएंगे."

