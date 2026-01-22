ETV Bharat / bharat

सिर्फ अखबार में विज्ञापन काफी नहीं! जानिए नाम बदलने के लिए क्यों जरूरी है सरकारी गजट?

नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर अक्सर लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है. क्या केवल अखबार में विज्ञापन देना काफी है?

NAME CHANGE PROCEDURE
नाम बदलने के लिए जरूरी प्रक्रिया (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 5:31 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: पहचान का सबसे पहला और मुख्य आधार 'नाम' होता है, लेकिन कई बार व्यक्तिगत, धार्मिक या ज्योतिषीय कारणों से व्यक्ति को अपनी यह पहचान बदलनी पड़ती है. हिमाचल प्रदेश में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर अक्सर लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है. क्या केवल अखबार में विज्ञापन देना काफी है? क्या एफिडेविट ही अंतिम दस्तावेज है? इन सभी सवालों के जवाब और प्रक्रिया को गहराई से समझाने के लिए हमने कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट राकेश शर्मा और एडवोकेट नीरज शाश्वत से विशेष बातचीत की.

भारत में नाम बदलना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह कुछ कानूनी नियमों के अधीन है. एडवोकेट नीरज शाश्वत बताते हैं, "नाम बदलना केवल एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके सभी भविष्य के अधिकारों जैसे संपत्ति, शिक्षा और नागरिकता को प्रभावित करता है. इसलिए, इसे 'राजपत्र' (Gazette) के माध्यम से करना ही सबसे सुरक्षित और मान्य तरीका है."

NAME CHANGE PROCEDURE
नाम परिवर्तन के कई कारण (ETV Bharat GFX)

नाम परिवर्तन के प्रमुख कारण

एडवोकेट राकेश शर्मा कहते हैं कि, "नाम बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. जैसे विवाह के बाद सरनेम बदलना या तलाक के बाद पुराना नाम बहाल करना. ज्योतिष और अंकशास्त्र (Numerology) के मुताबिक नाम की स्पेलिंग में बदलाव ताकि वह भाग्यशाली हो सके. स्वेच्छा से किसी अन्य धर्म को अपनाना और उसके अनुरूप नाम रखना. जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड में नाम की गलत एंट्री को सुधारना. अपने वर्तमान नाम से खुश न होना और एक नई पहचान की इच्छा."

हिमाचल के निवासियों के लिए प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित

शपथ पत्र (Affidavit) का निर्माण: एडवोकेट राकेश शर्मा के अनुसार, स्टाम्प पेपर कम से कम 10 रुपये या उससे अधिक के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए. इसमें पुराना नाम, नया नाम, पिता/पति का नाम और वर्तमान पता स्पष्ट रूप से लिखा हो. शपथ पत्र में स्पष्ट होना चाहिए कि आप पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और आप किसी को धोखा देने के उद्देश्य से नाम नहीं बदल रहे हैं. इसे नोटरी पब्लिक या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट कराना जरूरी है.

NAME CHANGE PROCEDURE
नाम बदलने की प्रक्रिया (ETV Bharat GFX)

समाचार पत्र में विज्ञापन (Newspaper Notification): एफिडेविट बनने के बाद, आपको सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करनी होती है. आपको दो समाचार पत्र चुनने होंगे- एक अंग्रेजी और एक स्थानीय हिंदी दैनिक अखबार. विज्ञापन में लिखा होना चाहिए: "मैं (पुराना नाम), सुपुत्र/सुपुत्री (पिता का नाम), निवासी (पूरा पता), ने अपना नाम बदलकर अब (नया नाम) रख लिया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए." विज्ञापन की कम से कम 3-4 मूल प्रतियां (Original Copies) संभाल कर रखें, क्योंकि राजपत्र कार्यालय में इनकी आवश्यकता होती है.

NAME CHANGE PROCEDURE
नाम बदलने की प्रक्रिया (ETV Bharat GFX)

राजपत्र में प्रकाशन (The Gazette Notification): यह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण है. राजपत्र सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड है. इसके लिए आवेदन केंद्र सरकार के प्रकाशन विभाग (Department of Publication, Civil Lines, Delhi) को भेजा जाता है. इस प्रक्रिया के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट 'Bharat Kosh' पर ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है. दस्तावेज पैकेट: आपको एक फाइल तैयार करनी होती है जिसमें एफिडेविट, अखबार की मूल प्रति, फोटो, आईडी प्रूफ और एक 'सीडी' (CD) होती है जिसमें आपका डेटा MS Word फॉर्मेट में होता है.

NAME CHANGE PROCEDURE
गजट के मुख्य लाभ (ETV Bharat GFX)

आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत चेकलिस्ट

एडवोकेट नीरज शाश्वत ने बताया कि, आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को दो सेट में तैयार कर लें. पासपोर्ट साइज की दो या अधिक फोटो रखें. इसके अलावा पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी की दो कॉपी रखें. निवास प्रमाण पत्र के लिए बिजली बिल, पानी का बिल या राशन कार्ड की कॉपी तैयार रखें. इसके अलावा नाम परिवर्तन के विवरण वाली एक सीडी (CD) या डीवीडी (DVD) जिसे आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो. साथ ही यदि शादी के कारण नाम बदल रहे हैं तो उसकी विवाह प्रमाण पत्र की कॉपी रखें..

राजपत्र (Gazette) क्यों अनिवार्य है?

अक्सर लोग सोचते हैं कि अखबार में विज्ञापन देना ही काफी है, लेकिन एडवोकेट राकेश शर्मा इस पर एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट जानकारी दी है है. उन्होंने कहा कि, "अखबार का विज्ञापन केवल एक सूचना है. यदि आप पासपोर्ट कार्यालय जाते हैं, बैंक में नॉमिनी बदलते हैं, या विदेश यात्रा के लिए वीजा आवेदन करते हैं, तो वे केवल अखबार की कटिंग को स्वीकार नहीं करेंगे. 'भारत का राजपत्र' (Central Gazette) एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कोई भी सरकारी विभाग नकार नहीं सकता."

गजट के मुख्य लाभ

दरअसल, गजट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है. एक बार गजट बन जाने पर आप आधार, पैन, और मार्कशीट तीनों में बदलाव के पात्र हो जाते हैं. पैतृक संपत्ति के मामलों में नाम की विसंगति होने पर गजट ही सबसे बड़ा बचाव होता है.

NAME CHANGE PROCEDURE
नाम परिवर्तन के कई कारण (ETV Bharat GFX)

प्रकाशन के बाद अन्य आईडी में बदलाव कैसे करें?

राजपत्र में नाम प्रकाशित होने में आमतौर पर 30 से 45 दिन का समय लगता है. एक बार जब सरकार की वेबसाइट (egazette.nic.in) पर आपका नाम आ जाए, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आधार सेंटर पर गजट की कॉपी और 'नाम सुधार फॉर्म' जमा करें. यह 7-10 दिनों में अपडेट हो जाता है. NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर 'Changes or Correction in PAN Data' के विकल्प को चुनें और गजट अपलोड करें. अपने बैंक की होम ब्रांच में जाकर मैनेजर को एक आवेदन दें और साथ में गजट की कॉपी लगाएं.

प्रक्रिया के दौरान छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

यदि आप अपनी डिग्री या मार्कशीट में नाम बदलना चाहते हैं, तो आपको संबंधित यूनिवर्सिटी या बोर्ड (जैसे HP Board, Dharamshala) के सचिव को आवेदन करना होगा. इस प्रक्रिया के दौरान कुछ गलतियां भारी पड़ सकती हैं, ऐसे में इस दौरान बेहद सावधानी बरतें. खासकर एफिडेविट और अखबार के विज्ञापन में स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए. यदि सीडी (CD) या फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं हैं, तो आवेदन वापस आ सकता है.

ये भी पढ़ें: परिचित की आवाज में कोई कॉल आए तो हो जाइए सावधान! साइबर ठगों ने AI वाइस क्लोन का बनाया नया हथियार

ये भी पढ़ें: हिमाचल में नर्सरी से खेत तक नहीं पहुंचे लाखों पौधे, सेब समेत दूसरे फ्रूट प्लांट्स की रोपाई पर लगी ब्रेक

TAGGED:

NAME CHANGE PROCEDURE
GAZETTE REQUIRED FOR NAME CHANGES
CHANGES ADVERTISEMENT IN NEWSPAPER
नाम बदलने के लिए जरूरी प्रक्रिया
NAME CHANGE PROCEDURE IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.