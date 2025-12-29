मां जिंदा है और बेटे ने बना दिया मृत, पड़ोसी को मां बताकर वोटर लिस्ट में 'घुसपैठ'! बंगाल में SIR से खुली पोल
बांग्लादेशी युवक की इस हरकत से नार्थ 24 परगना के हिंगलगंज स्थित साहेबखाली पंचायत इलाके में हड़कंप मच गया है.
हिंगलगंज (पश्चिम बंगाल): मां जीवित है! फिर भी, एक बांग्लादेशी युवक ने SIR फॉर्म भरा, जिसमें अपनी मां को 'मृत' घोषित कर दिया और पड़ोस की एक महिला को अपनी मां के रूप में पेश किया. बांग्लादेशी युवक की इस हरकत से नार्थ 24 परगना के हिंगलगंज स्थित साहेबखाली पंचायत इलाके में हड़कंप मच गया है. चुनाव आयोग से नोटिस मिलने पर, खैरुल कारीगर पर BLO को धमकाने के आरोप सामने आए हैं.
पुकुरिया गांव के बूथ नंबर 190 के BLO, प्रलय मंडल, आरोपी युवक से धमकी मिलने के बाद बेहद डरे हुए हैं. स्थानीय निवासियों ने BLO के साथ एकजुटता दिखाते हुए बांग्लादेशी युवक की कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाई है. हालांकि, आरोपी खैरुल कारीगर ने BLO को धमकाने सहित सभी आरोपों से इनकार किया है. उसने कहा- "मैं बांग्लादेशी हूं या नहीं, यह सुनवाई के दौरान जब मैं अपने दस्तावेज़ पेश करूंगा, तब साबित हो जाएगा."
"खैरुल राजनीतिक नेताओं का नाम लेकर लोगों को धमकाता है. वह बार-बार कहता है, 'मैं तुम्हें देख लूंगा.' मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूं. मुझे सब पता है. जहां तक मुझे पता है, वह बांग्लादेशी है. मैंने उसे पहले कभी इस इलाके में रहते नहीं देखा."- प्रलय मंडल, BLO
SIR के लिए मसौदा मतदाता सूची (draft voter list) प्रकाशित होने के बाद, अब राज्य में मतदाताओं की सुनवाई शुरू हो गई है. आयोग के सूत्रों के अनुसार, उन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया है जो 'नो-मैपिंग लिस्ट' में हैं, यानी जिनके गणना प्रपत्रों को 2002 की संशोधित मतदाता सूची से जोड़ा नहीं जा सका है. खैरुल कारीगर का नाम भी इसी 'अनमैप्ड' लिस्ट में है.
मिली जानकारी के अनुसार खैरुल कुछ साल पहले बांग्लादेश से भारत आया था. फिर वह हिंगलगंज के साहेबखाली के पुकुरिया गांव में स्थायी रूप से बस गया. उसकी मां, रहीमा बीबी, भी उसके साथ रहने लगीं. आरोप है कि वहां बसने के एक साल के भीतर ही वह स्थानीय दबंग शेख शाहजहां के करीब आ गया. स्थानीय नेताओं के साथ नज़दीकी के चलते, उसने वोटर और आधार कार्ड हासिल कर लिए. बेटा और मां, दोनों नियमित रूप से पुकुरिया गांव के बूथ नंबर 190 पर वोट डालते रहे हैं.
हाल ही में, जब राज्य में SIR (स्पेशल इंटेसिव रिवीजन) की प्रक्रिया शुरू हुई, तो खैरुल ने ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा, जिसमें अपनी 'जीवित' मां को 'मृत' घोषित कर दिया और पड़ोस की एक महिला को अपनी मां के रूप में पेश किया. बाद में, जब यह मामला BLO के ध्यान में आया, तो उसका 'कारनामा' उजागर हो गया. गणना प्रपत्र में हेरफेर के कारण, आयोग के नियमों के अनुसार खैरुल को सुनवाई का नोटिस मिला.
तृणमूल कांग्रेस से नजदीकी के कारण खैरुल का आधार कार्ड बना या फिर वोटर लिस्ट में उसका नाम जोड़ा गया. हालांकि स्थानीय तृणमूल नेता जगबंधु मिस्त्री विपक्ष के इस आरोप का समर्थन नहीं करते हैं. वो कहते हैं- "खैरुल कारीगर बांग्लादेश से आया है. उसकी मां जीवित है, इसके बावजूद, खैरुल अपनी मां को मृत दिखाकर और ऑनलाइन फॉर्म भरकर यहां स्थायी रूप से रहने की कोशिश कर रहा है. मुझे लगता है कि प्रशासन को इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए."
