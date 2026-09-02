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सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना में सुधार किया जाएगा: NCSK के कुलपति हरदीप सिंह गिल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने बुधवार को कहा कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (नमस्ते) योजना के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यह सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है और कहा कि इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने की प्रक्रिया अगले चार महीनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है.

ईटीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, एनसीएसके उपाध्यक्ष गिल ने नमस्ते योजना का उल्लेख करते हुए विभिन्न राज्यों में सरकारों की ओर से योजना के कार्यान्वयन में अंतराल को स्वीकार किया है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करने के साथ-साथ उन्हें बेहतर कार्य स्थिति प्रदान करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.

नाम लिए बिना, विभिन्न राज्यों में योजना के असमान कार्यान्वयन की ओर इशारा करते हुए गिल ने कहा, "स्वच्छता राज्य का विषय है। वर्तमान में, कई राज्यों में सहयोग सीमित है." हालांकि, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों ने इस योजना को उचित तरीके से लागू किया है. उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. कई राज्यों में कठिनाइयां हैं, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे."

इस पर ध्यान देते हुए गिल ने कहा कि वह सभी अड़चनों को दूर करके और प्रक्रिया को अधिक सरल बनाकर योजना के सुचारू कार्यान्वयन पर जोर दे रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारा ध्यान नमस्ते योजना को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाना है और इसके कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली सभी बाधाओं को दूर करना है. मैंने इस संबंध में एनएसकेएफडीसी के शीर्ष अधिकारियों के साथ पहले ही चर्चा की है. तीन से चार महीनों के भीतर इसे सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा."