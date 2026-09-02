ETV Bharat / bharat

सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना में सुधार किया जाएगा: NCSK के कुलपति हरदीप सिंह गिल

एनसीएसके के कुलपति हरदीप सिंह गिल ने कहा कि, सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना में सुधार किया जाएगा. संंतू दास की रिपोर्ट.

NAMASTE scheme for sanitation  workers to be revamped,  key focus on greater reach: NCSK VC Hardeep Singh Gill
NCSK के कुलपति हरदीप सिंह गिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 5:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने बुधवार को कहा कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (नमस्ते) योजना के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यह सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है और कहा कि इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने की प्रक्रिया अगले चार महीनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है.

ईटीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, एनसीएसके उपाध्यक्ष गिल ने नमस्ते योजना का उल्लेख करते हुए विभिन्न राज्यों में सरकारों की ओर से योजना के कार्यान्वयन में अंतराल को स्वीकार किया है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करने के साथ-साथ उन्हें बेहतर कार्य स्थिति प्रदान करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.

नाम लिए बिना, विभिन्न राज्यों में योजना के असमान कार्यान्वयन की ओर इशारा करते हुए गिल ने कहा, "स्वच्छता राज्य का विषय है। वर्तमान में, कई राज्यों में सहयोग सीमित है." हालांकि, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों ने इस योजना को उचित तरीके से लागू किया है. उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. कई राज्यों में कठिनाइयां हैं, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे."

इस पर ध्यान देते हुए गिल ने कहा कि वह सभी अड़चनों को दूर करके और प्रक्रिया को अधिक सरल बनाकर योजना के सुचारू कार्यान्वयन पर जोर दे रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारा ध्यान नमस्ते योजना को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाना है और इसके कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली सभी बाधाओं को दूर करना है. मैंने इस संबंध में एनएसकेएफडीसी के शीर्ष अधिकारियों के साथ पहले ही चर्चा की है. तीन से चार महीनों के भीतर इसे सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा."

उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि यह नमस्ते पोर्टल को और व्यापक बनाने के लिए सरल बनाने के लिए भी काम कर रहा है. देश भर के सफाई कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को सुगम बनाने के लिए आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई मिस्ड कॉल पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सफाई कर्मचारियों की किसी भी शिकायत को सुगम बनाने के लिए इसे 23 अगस्त को लॉन्च किया जा रहा है.

उनकी समस्या जानने के लिए इसे पायलट परियोजना के रूप में तीन महीने के लिए लागू किया जा रहा है. मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूं." सफाई कर्मचारियों की मौत न हो, यह सुनिश्चित करने के बारे में पूछे जाने पर गिल ने कहा, "एक दिन में कुछ नहीं होता. आयोग लगातार शून्य मौत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है. अगले तीन से चार वर्षों में, हम इस दिशा में काफी प्रगति करेंगे."

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2001 से इस वर्ष मार्च तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय देश भर में 1,276 से अधिक सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई. सफाई कर्मचारियों की मौत से संबंधित आंकड़े छिपाने के सरकार के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "यही कारण है कि हम सफाई कर्मचारियों के पंजीकरण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारे पास डेटा हो.

इसलिए, अगर किसी के साथ कुछ भी होता है, तो जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी." सफाई कर्मचारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं, इस सवाल के जवाब में गिल ने कहा, "बिल्कुल. परिवर्तन प्रकृति का नियम है. ऐसे बदलाव हर मामले और हर क्षेत्र में होने चाहिए."

ये भी पढ़ें: पुणे में 'छात्रों की गूंज' के बाद अब नासिक पहुंचे राहुल गांधी, 'सृजन शिविर' के समापन समारोह में होंगे शामिल

TAGGED:

NAMASTE SCHEME
SANITATION WORKERS
HARDEEP SINGH GILL
SAFAI KARAMCHARI
NCSK VC HARDEEP SINGH GILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.