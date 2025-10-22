ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 32 साल कैद की सजा सुनाई

नलगोंडा पॉक्सो अदालत ने रेप के आरोप में एक युवक को 32 साल की कैद और 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

POCSO court sentences accused to 32 years in prison
पोक्सो अदालत ने आरोपी को 32 साल कैद की सजा सुनाई (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नलगोंडा पॉक्सो अदालत के इंचार्ज जस्टिस रोजरमणि ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को 32 साल की कैद और 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

जानकारी के मुताबिक नलगोंडा शहर के पनागल निवासी गुरजाला चंदू नामक 21 साल के युवक ने नलगोंडा मंडल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया. इसके बाद उसने उससे जबरन शादी कर ली.

लड़की परिवार वालों ने की थी लापता होने की शिकायत
इस बीच लड़की के परिवार वालों ने नलगोंडा टू टाउन पुलिस में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी.शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी चंदू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. चंदू के खिलाफ सितंबर 2022 में अपहरण, बाल विवाह और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. दिसंबर 2022 से अदालत में बहस चल रही थी.

बुधवार को सजा का ऐलान
नलगोंडा पॉक्सो अदालत इंचार्ज जस्टिस रोजरमणि ने बुधवार को चंदू को दोषी करार दिया.आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल, अपहरण के तहत 10 साल और बाल विवाह के तहत दो साल की सजा सुनाई गई है.साथ ही 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसले में कहा गया कि पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.

आरोपी के खिलाफ अदालत में सबूत पेश
पीड़िता ने 2022 में नलगोंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ अदालत में सबूत पेश किए गए.

नलगोंडा के लोक अभियोजक वेमुला रंजीत ने कहा कि अदालत ने नाबालिग से बलात्कार, अपहरण और बाल विवाह के अपराधों के लिए उसे 32 साल की जेल की सजा सुनाई. आरोपी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

यह भी पढ़ें- Arthur Road Jail: भगोड़े मेहुल चौकसी का नया ठिकाना मुंबई का ऑर्थर रोड जेल!

TAGGED:

POCSO COURT
32 YEARS SENTENCES
32 YEARS PRISON
NALGONDA POCSO COURT
NALGONDA POCSO COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.