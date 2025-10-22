ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 32 साल कैद की सजा सुनाई

हैदराबाद: नलगोंडा पॉक्सो अदालत के इंचार्ज जस्टिस रोजरमणि ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को 32 साल की कैद और 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

जानकारी के मुताबिक नलगोंडा शहर के पनागल निवासी गुरजाला चंदू नामक 21 साल के युवक ने नलगोंडा मंडल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया. इसके बाद उसने उससे जबरन शादी कर ली.

लड़की परिवार वालों ने की थी लापता होने की शिकायत

इस बीच लड़की के परिवार वालों ने नलगोंडा टू टाउन पुलिस में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी.शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी चंदू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. चंदू के खिलाफ सितंबर 2022 में अपहरण, बाल विवाह और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. दिसंबर 2022 से अदालत में बहस चल रही थी.

बुधवार को सजा का ऐलान

नलगोंडा पॉक्सो अदालत इंचार्ज जस्टिस रोजरमणि ने बुधवार को चंदू को दोषी करार दिया.आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल, अपहरण के तहत 10 साल और बाल विवाह के तहत दो साल की सजा सुनाई गई है.साथ ही 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसले में कहा गया कि पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.