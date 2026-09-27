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एक आइडिया और खेती से लाखों की कमाई! स्ट्रॉबेरी और रंग-बिरंगी गोभी फार्मिंग से गौरव रंजन की बदली तकदीर

नालंदा के गौरव रंजन ने नौकरी छोड़ आधुनिक खेती अपनाई, आठ एकड़ में फसलें उगाकर लाखों कमाए और 20 लोगों को रोजगार दिया. रिपोर्ट-महमूद आलम

नौकरी छोड़ खेती से चमकाई किस्मत
नौकरी छोड़ खेती से चमकाई किस्मत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2026 at 2:56 PM IST

6 Min Read
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नालंदा : ''पहले हमने कभी स्ट्रॉबेरी नहीं देखा था. आज हमारे गांव का बेटा आधुनिक खेती कर हम लोगों को यह फल खिला रहा है. इससे हमें काफी खुशी हो रही है.'' नालंदा के नूरसराय प्रखंड के मनारा गांव के किसानों की यह बात उस बदलाव की कहानी बताती है, जो एक युवा ने खेती के जरिए गांव में शुरू किया है. जिस खेती से आज कई युवा दूरी बना रहे हैं, उसी कृषि को करियर बनाकर गौरव रंजन ने आधुनिक खेती की नई राह दिखाई है.

लाखों की नौकरी छोड़कर खेती को बनाया करियर

कृषि से स्नातक गौरव रंजन ने नौकरी छोड़कर खेती में हाथ आजमाने का फैसला किया. मनारा गांव के किसान एवं ठेकेदार राजेश कुमार और बेबी कुमारी के बड़े बेटे गौरव ने 2018 से 2022 के बीच राय विश्वविद्यालय, झारखंड से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की.

स्ट्रॉबेरी की फसल
स्ट्रॉबेरी की फसल (ETV Bharat)

गौरव को मिला था कैंपस से प्लेसमेंट

पढ़ाई के बाद उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी मिली. उन्होंने पटना में पेस्टिसाइड कंपनी UPL में करीब दो साल काम किया. इसके बाद इजरायल की FMC कंपनी में भी करीब छह महीने काम किया. लेकिन कृषि की पढ़ाई के दौरान नई तकनीकों और नकदी फसलों को लेकर पैदा हुआ उनका रुचि उन्हें नौकरी से आगे खेती की ओर ले गया.

''कृषि क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं. किसानों को पारंपरिक खेती के साथ नकदी फसलों और आधुनिक तकनीक पर भी प्रयोग करना चाहिए. जो फसलें बिहार में कम उगाई जाती हैं, उन्हें पहले छोटे स्तर पर ट्रायल के तौर पर लगाया जा सकता है. बाजार, लागत और मांग को समझकर धीरे-धीरे खेती का रकबा बढ़ाया जा सकता है.''- गौरव रंजन, आधुनिक किसान

गौरव रंजन, आधुनिक किसान
गौरव रंजन, आधुनिक किसान (ETV Bharat)

चार कट्ठे से शुरू हुआ सफर

गौरव शुरुआती प्रयास 2023 में करने के बाद 2024 में गांव लौटे और परंपरागत धान-गेहूं की जगह आधुनिक खेती शुरू की. उन्होंने शुरुआत महज चार कट्ठे जमीन में शिमला मिर्च की खेती से की. फसल का उत्पादन और बाजार से मिला अच्छा परिणाम उनके लिए उत्साह बढ़ाने वाला रहा. इसके बाद उन्होंने खेती का रकबा बढ़ाकर 20 कट्ठे तक किया और धीरे-धीरे आधुनिक खेती का विस्तार करते हुए आज करीब आठ एकड़ में अलग-अलग फसलें उगा रहे हैं.

पॉली हाउस से स्ट्रॉबेरी और उगा रहे रंग-बिरंगी गोभी

गौरव के खेत में अब स्ट्रॉबेरी, सीडलेस खीरा, हरा-लाल-पीला शिमला मिर्च और पीली-पिंक फूलगोभी जैसी फसलें दिखाई देती हैं. उद्यान विभाग की मदद से खेत में पॉली हाउस और ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की गई है. सीडलेस खीरा उन्हें बिहार हॉर्टिकल्चर की ओर से एफएलडी के तहत मिला था. गौरव का कहना है कि नई तकनीक और फसलों के प्रयोग से खेती को पारंपरिक तरीके से अलग तरीके से किया जा सकता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

खेती से सालाना 15 लाख रुपये की कमाई का दावा

गौरव के मुताबिक, एक एकड़ में करीब 1.25 लाख रुपये की लागत आती है और सभी फसलों को मिलाकर उन्हें सालाना करीब 15 लाख रुपये का मुनाफा हो रहा है. उनके अनुसार शिमला मिर्च से करीब 6-7 लाख रुपये, स्ट्रॉबेरी से करीब 2 लाख रुपये और खीरे से एक लाख रुपये से अधिक की शुद्ध आय हो रही है. अब वे अगले साल फरवरी से एक एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं.

खेती के साथ 20 लोगों को रोजगार

गौरव की खेती सिर्फ उनकी अपनी आय का जरिया नहीं बनी है, बल्कि इससे गांव के दूसरे लोगों को भी काम मिला है. वर्तमान में करीब 20 मजदूर उनके साथ जुड़े हैं. गौरव के मुताबिक, एक मजदूर महीने में करीब 20 दिन काम करता है और उसे 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है. इस तरह एक मजदूर महीने में करीब 8 से 10 हजार रुपये तक कमा सकता है, काम के दिनों के अनुसार.

''पहले यहां लोग सिर्फ धान और गेहूं तक सीमित थे. गौरव ने पढ़-लिखकर नया प्रयोग किया है. इससे उपज और आमदनी दोनों बढ़ने की संभावना दिख रही है. गौरव का प्रयोग गांव के दूसरे किसानों को भी नई फसलों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है.''- कुंदन कुमार, ग्रामीण

पिता ने भी ठेकेदारी छोड़ी और बेटे के साथ खेती में जुटे

गौरव के पिता राजेश कुमार भी अब बेटे के साथ खेती में हाथ बंटाते हैं. उन्होंने ठेकेदारी का काम छोड़कर आधुनिक खेती को करीब से देखना और समझना शुरू किया है. उनका छोटा बेटा बीटेक की पढ़ाई कर रहा है. राजेश कुमार कहते हैं, ''हमें गर्व है कि कृषि से भी आज इतनी अच्छी कमाई हो रही है और मेरा बेटा गांव में ही रहकर अच्छा कर रहा है.''

'सिर्फ नाम सुना था अब स्ट्रॉबेरी खाकर देख रहे हैं'

मनारा गांव के बुजुर्ग किसान देवनंदन प्रसाद कहते हैं, ''हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च का सिर्फ नाम सुना था, कभी देखा नहीं था. आज हमारे खेत में ये फल रहे हैं और हमने खाकर भी देखा. बहुत अच्छा लगा.'' उनका कहना है कि जब गांव के युवा खेती को नए तरीके से करेंगे तो दूसरे किसानों को भी पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नए प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी.

गौरव का युवाओं को संदेश

गौरव रंजन का कहना है कि हर युवा को नौकरी ही करनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. उनका मानना है कि जिस क्षेत्र में पढ़ाई और रुचि हो, उसमें नए प्रयोग किए जा सकते हैं. गौरव की कहानी बताती है कि कृषि की पढ़ाई सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है. तकनीक, बाजार की समझ और प्रयोग के साथ खेती को भी युवाओं के लिए करियर का विकल्प बनाया जा सकता है.

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