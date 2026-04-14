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सैनिकों का गांव: जहां 'दस्तूर फील्ड' से शुरू होता है देश की सरहद तक का सफर

"हम लोगों के अंदर देशभक्ति का गहरा लगाव है. यहां के 95 प्रतिशत लोग आज भी पूरी तरह देशभक्ति के जज्बे में लीन हैं. गांव के कई लोग वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, तो कई युवा सेना में जाने की जी-जान से तैयारी कर रहे हैं. हम जैसे रिटायर्ड जवान इन युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार करने का काम करते हैं." -शिवेंद्र कुमार सिंह, रिटायर्ड आर्मी जवान

95% युवा कर रहे तैयारी: यहां के लोगों के लिए देशभक्ति सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी परंपरा का हिस्सा बन गई है. रिटायर्ड जवान शिवेंद्र कुमार सिंह बताते हैं कि उनके दादाजी भी सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे चुके थे. हैरानी की बात यह है कि गांव के लगभग 95% युवा आज भी सेना या पुलिस बल में शामिल होने का ही सपना देखते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि गांव के रिटायर्ड फौजी खुद मैदान में उतरकर युवाओं को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं.

बुजुर्गों की गौरवगाथा युवाओं के लिए प्रेरणा: गांव के इन अनुभवी बुजुर्गों की यही गौरवगाथाएं यहां के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनती हैं. मोकरमपुर के रहने वाले विपिन कुमार सिंह कहते हैं कि जब गांव के फौजी भाई छुट्टी बिताने अपनी वर्दी पहनकर घर आते हैं, तो उन्हें देखकर छोटे-छोटे बच्चों की मासूम आंखों में भी वही सपना अंगड़ाई लेने लगता है.

"गया में आईटीआई कर रहे थे, तभी वहां के आर्मी कैंप के जवानों की स्मार्ट वर्दी देखकर ऐसा जुनून चढ़ा कि पढ़ाई छोड़ दी और सेना में चले गए. कैप्टन के पोस्ट से रिटायर हुए. आज मेरा एक बेटा बरेली में कर्नल के पद पर देश की सेवा कर रहा है." -कौशल किशोर प्रसाद, रिटायर्ड आर्मी जवान

बुजुर्गों ने रखी नीव तो युवाओं ने बनाया मकाम: इस परंपरा की नींव 83 साल के रिटायर्ड आर्मी कैप्टन कौशल किशोर प्रसाद जैसे बुजुर्गों ने रखी है. 1961 में सेना में भर्ती हुए कौशल किशोर ने 1965 और 1971 की जंग के मोर्चे संभाले हैं. मुस्कराकर बताते हैं कि कैसे छात्र जीवन में फौजियों की वर्दी देखकर उनका दिल देश सेवा के लिए धड़क उठा था. आज उनकी विरासत को उनका बेटा संभाल रहा है, जो सेना में कर्नल के पद पर तैनात है.

आधे से अधिक घरों में सेना के जवान: आंकड़े भी इन गांवों की कहानी खुद बयां करते हैं. सकरौढ़ा के करीब 600 घरों में से करीब 125 घरों का कोई न कोई सदस्य फौज या पुलिस में सेवा दे रहा है. मोकरमपुर तो और भी आगे है, यहां के महज 65 घरों में से 35 घरों से सैनिक निकले हैं.

शरीर पर देश की वर्दी ही मकसद: यहां सुबह की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं, बल्कि 'दस्तूर फील्ड' पर युवाओं के जूतों की धमक और जोश भरी आवाजों से होती है. सूरज निकलने से पहले ही गांव के लड़के मैदान में पसीना बहाने पहुंच जाते हैं. कोई दौड़ रहा है तो कोई ऊंची कूद की प्रैक्टिस कर रहा है. सबका मकसद एक ही है, 'शरीर पर देश की वर्दी.'

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के दो छोटे से गांव, सकरौढ़ा और मोकरमपुर, आज मिसाल बन चुके हैं. नूरसराय प्रखंड के इन गांवों में देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि लोगों की रगों में दौड़ती है. इस कारण इन्हें अब 'सैनिकों का गांव' कहा जाने लगा है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

22 साल तक देश सेवा की: सकरौढ़ा के प्रमोद सिंह, जिन्होंने सेना में 22 साल और 10 महीने तक अपनी सेवाएं दीं, बताते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में ड्यूटी करने का अनुभव आज भी उनके सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है. उनके अनुसार, 'गांव में जब एक साथ कई युवाओं का फौज में चयन होता था, तो वह दिन पूरे गांव के लिए किसी बड़े त्योहार के जश्न से कम नहीं होता था.'

"जब सेना से रिटायर होकर लोग गांव लौटते थे, तो उन्हें सम्मान के साथ देखकर मन में भी देश सेवा की इच्छा जागती थी. वर्दी पहनने और सरहद की रक्षा करने का एक अलग ही जुनून था, इसी कारण मैं सेना में भर्ती हुआ. अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने सुना कि दानापुर में सेना की बहाली के लिए रैली हो रही है. चूंकि मैं पहले से ही कड़ी तैयारी कर रहा था, इसलिए दानापुर रैली में भाग लिया और मेरा चयन हो गया." -प्रमोद सिंह, रिटायर्ड आर्मी जवान

हर साल फौज में भर्ती हो रहे युवा: नूरसराय प्रखंड के मोकरमपुर गांव के अरविंद पांडे बताते हैं कि साल 2017 के बाद से यहां के युवाओं ने सरकारी नौकरियों, खासकर फौज में भर्ती होने के मामले में जबरदस्त सक्रियता दिखाई है. आलम यह है कि हर साल इस छोटे से गांव के 2 से 6 युवा भारतीय सेना या अन्य सरकारी सेवाओं में अपनी जगह बना रहे हैं, जो पूरे इलाके के लिए अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है.

'दस्तूर फील्ड' सेना का खान: सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे और कड़ी मेहनत कर रहे युवा रघुवीर कुमार बताते हैं कि गांव के मशहूर 'दस्तूर फील्ड' पर हर सुबह दर्जनों नौजवान इकट्ठा होते हैं. वहां कोई 'अग्निवीर' बनने की तैयारी कर रहा है, तो कोई टीए (टेरिटोरियल) आर्मी और पुलिस बल में शामिल होने के लिए पसीना बहा रहा है. गर्व की बात यह है कि इस गांव से अब तक 2 से 3 युवा 'अग्निवीर' के रूप में देश सेवा के लिए चुने भी जा चुके हैं.

दस्तूर फील्ड में तैयारी करते युवा (ETV Bharat)

"हमलोग 2025 के फरवरी से ही सेना की तैयारी कर रहे हैं. हमारे गांव में सबसे ज्यादा लोग बीएसएफ, आर्मी में हैं. मेरा एक दोस्त अग्नीवीर में शामिल हुआ है. हमलोग सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते हैं. इससे पंचायत का भी नाम रोशन होगा." - रघुवीर कुमार, आर्मी की तैयारी करने वाला

जुनून से विरासत को बढ़ा रहे युवा: इन दोनों गांवों की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जुनून और विरासत एक साथ मिलते हैं, तो मिट्टी से वीर ही पैदा होते हैं. सकरौढ़ा और मोकरमपुर के लिए सेना में जाना सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाना नहीं है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को सीना तानकर जीने का हौसला देना है.

सेना में जाने की योग्यता: भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना गर्व की बात है, लेकिन इस वर्दी तक पहुंचने का रास्ता कड़ी मेहनत और अनुशासन से होकर गुज़रता है. अगर आप भी सकरौढ़ा और मोकरमपुर के युवाओं की तरह सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, तो आपको इन मुख्य योग्यताओं और प्रक्रियाओं को पार करना होगा:

शैक्षणिक योग्यता: सेना में आपकी शिक्षा यह तय करती है कि आप किस भूमिका में देश की सेवा करेंगे. सैनिक जनरल ड्यूटी (GD) के लिए कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है, जिसमें आपके कुल 45% अंक होने चाहिए. अग्निवीर क्लर्क/ SKT / NDA के ज़रिए अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो 12वीं में कम से कम 60% अंक अनिवार्य हैं. CDS के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है.

आयु सीमा: भर्ती के लिए उम्र का दायरा बहुत मायने रखता है. अग्निवीर के लिए 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए. NDA के लिए 16.5 से 19.5 वर्ष की आयु सीमा तय है. CDS के लिए उम्र 19 से 24/25 वर्ष तक हो सकती है.

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शारीरिक मानक: मैदान की जंग जीतने से पहले आपको इन शारीरिक पैमानों पर खरा उतरना होगा. कद पुरुषों के लिए लंबाई लगभग 162.5 सेमी से 170 सेमी के बीच होनी चाहिए. सीने की चौड़ाई 77 सेमी और फुलाने के बाद 82 सेमी होनी चाहिए. 1.6 किमी की दौड़ महज 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के भीतर पूरी करनी होगी.

भर्ती की प्रक्रिया: सेना का हिस्सा बनने के लिए आपको इन चार चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले आपको भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए राष्ट्रीयता भारतीय या नेपाली होनी चाहिए. इसके बाद पहले शारीरिक परीक्षण, फिर मेडिकल जांच और इसके बाद लिखित परीक्षा होती है. इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है.

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