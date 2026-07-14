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खामोश हो रही 'अंग्रेजी बाजा' और शहनाई की गूंज, नालंदा में दम तोड़ रही पारंपरिक कला

बचपन से सीखी पूर्वजों की विरासत: पहले जहां 100 से अधिक लोग इस रोजगार से सीधे तौर पर जुड़े थे, अब सीजन में सिर्फ 20 से 30 कलाकार ही नजर आते हैं. 15 साल की उम्र से इस पेशे में आए मोहम्मद वकील बताते हैं कि हम लोग बचपन से ही झाल और ढोल बजाना अपने पूर्वजों से सीखकर उस समय 30-40 रुपए मिलते थे, जिससे पॉकेट खर्च निकल जाता था. अब डीजे आने से काम न के बराबर है. "जब काम नहीं रहता, तो हम लोग फेरी लगाकर या मजदूरी करके पेट पालते हैं."

"पहले शादी के सीजन में तीन शिफ़्ट बुकिंग होता था, सरकार के द्वारा नियम में बदलाव होने से एक दिन में एक ही साटा बुक होता है. क्योंकि रात 10 बजे के बाद इसपर बैन है. डीजे के बढ़ते चलन ने बैंड-बाजे के व्यवसाय की कमर तोड़ दी है. कभी बिहार शरीफ में बैंड की 30 दुकानें हुआ करती थीं, जो अब सिमटकर महज 4 दुकानें रह गई हैं." -मो. महताब आलम, कलाकार

डीजे और ट्रॉली की मार: गोल्डन बताते हैं कि कभी हमारे ग्रुप में क्लारनेट, ट्रम्पेट, साइड ड्रम और ब्रास बजाने वाले 12 से लेकर 50 तक कलाकार होते थे. 9 महीने लगातार काम मिलता था. लेकिन अब डीजे और ट्रॉली की वजह से काम 75% घट गया है. अब मुश्किल से 3 महीने का काम मिलता है, वो भी बहुत कम बुकिंग (40 से 45 हजार रुपए) में होता है. लेकिन डीजे की शोर में यह कला विलुप्त हो रही है.

विरासत संभाल रहे कलाकारों का दर्द: स्व. मो. नवाब, स्व. मो. शहाब और स्व. मो. वहाब (तीनों भाई) इस पेशे में इतने मशहूर थे कि लोग उनकी कला के दीवाने थे. आज उनकी तीसरी पीढ़ी के छोटे भाई मो. महताब आलम उर्फ 'गोल्डन' (नवाब बैंड एंड गोल्डन म्यूजिकल ग्रुप) इस विरासत को संभाल रहे हैं, लेकिन दर्द उनके चेहरे पर साफ झलकता है. हमारा 'साहब बैंड' तीन पुश्तों से था, लेकिन भाई के देहांत के बाद उसे बंद करना पड़ा. इसके बाद वे बीते 16 साल से नवाब बैंड का संचालन कर रहे हैं.

"शादियों के सीजन से 4-6 महीने पहले ही बैंड की बुकिंग (साटा) हो जाया करती थी. आज वह इलाका वीरान पड़ा है और कलाकार दूसरी जगह मजदूरी कर रहे हैं. यहां के बैंड की गूंज सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि झारखंड तक सुनाई देती थी." -मो. महताब आलम, कलाकार

कानफोड़ू शोर में दबी मीठी धुन: मो. महताब आलम कहते हैं कि कभी शादियों की शान और खुशी का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाने वाली बैंड-बाजे की धुन अब डीजे के कानफोड़ू शोर में कहीं दबकर रह गई है. बिहार शरीफ सहित पूरे नालंदा में बैंड-बाजे की यह पारंपरिक कला अब विलुप्त होने की कगार पर है. कलाकार आज अपनी कला छोड़कर पेट पालने के लिए मजदूरी करने को मजबूर हैं.

खाली पेट में मरने लगी कला: नालंदा में नवाब बैंड के संचालक मो. महताब आलम उर्फ गोल्डन 14 साल के थे, तब से बैंड-बाजा बजाने का काम करते हैं. मो. महताब आलम तीसरा पुश्त हैं, जो इस पेशे से जुड़े हैं. इन्हें उम्मीद नहीं है कि आगे इनका बाल-बच्चा इस काम को अपनाएगा. कहते हैं कि जब से डीजे और ऑर्केस्ट्रा आया है, तब से काम मिलना बंद हो गया है. खाली पेट में कला मरने लगी है. जब तक पेट नहीं भरेगा, कला काम नहीं देगा.

नालंदा: भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां की धरती पर आज पारंपरिक शहनाई की गूंज गुम होती जा रही है. एक समय था जब अंग्रेजी बाजा और शहनाई की धुन कानों तक पहुंचती थी तो लोग समझ जाते थे कि बारात आ गयी है. लेकिन, अब शादी-विवाह में इसकी जगह डीजे और ऑर्केस्ट्रा ने ले लिया है.

तस्वीर में बैंड पार्टी (ETV Bharat)

"जब 15 साल के थे, उसी समय पिता हाथ में ढोल थमा देते थे ताकि शुरुआत से कला सीख सकें. कुछ दिन के बाद काम सीख गए तो बैंड टीम में शामिल हो गए. अब तो जब से डीजे हुआ है, तब से बैंड की कहानी खत्म हो गई है. साटा रहा तो गए, नहीं तो फेरी का काम करते हैं." -मो. वकील, कलाकार

तीसरी पीढ़ी के कलाकारों की टूटती उम्मीदें: बैंड में ट्रम्पेट बजाने वाले और गायक मोहम्मद खुर्शीद आलम का दर्द भी कुछ ऐसा ही है. कहते हैं कि मेरे दादा और पिता भी यही काम करते थे, यह हमारी तीसरी पीढ़ी है. पहले हम लोग नए-पुराने हर तरह के गाने गाते और बजाते थे. यह ब्रिटिश जमाने से कला चली आ रही है, लेकिन अब धीरे-धीरे परंपरा के साथ-साथ कला भी मरती जा रही है.

बैंड बाजा के वाद्ययंत्र (ETV Bharat)

"अब डीजे ने इतना प्रभाव डाल दिया है कि अंदर से कला दिखाने की आत्मा ही नहीं करती. जब पेट ही नहीं भरता, तो कोई यह काम क्यों करेगा? जब उन्हें ही इस काम से दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो वे अपनी आने वाली पीढ़ी को इस काम में क्यों उतारें? सरकार से मांग है कि ठोस कदम उठाया जाएं." -मोहम्मद खुर्शीद आलम, कलाकार

19वीं सदी और अंग्रेजी बाजे का इतिहास: बता दें कि यह अंग्रेजी बाजा ब्रिटिश की देन थी. अंग्रेजों के माध्यम से ही देश में यह 19वीं सदी में ब्रिटिश सेना की परेड के दौरान मार्चिंग ब्रास बैंड बजाया जाता था. युद्ध की शुरुआत या फिर किसी फंक्शन में भी इसे बजाया जाता था. इसके बाद धीरे-धीरे राजा-महाराजाओं का शौक हो गया. 1830-40 के दशकों तक शादी-विवाह में इसे साज-सज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा. अंग्रेजों की देन इस बैंड-बाजे को आम बोलचाल में अंग्रेजी बाजा कहा जाने लगा.

उस्ताद बिस्मिल्ला खां की महान विरासत: हालांकि शहनाई भारतीय वाद्य यंत्र थे. भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां बिहार के रहने वाले थे. जिन्होंने शहनाई वादक के रूप में वैश्विक पहचान बनाई थी. बिस्मिल्ला खां का जन्म बिहार के बक्सर के डुमरांव के टेढ़ी बाजार में हुआ था. सन् 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया. इतना बड़ा सम्मान पाने वाले वे तीसरे संगीतकार थे.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

डुमराव रियासत के महाराजा का संरक्षण: वे अपने माता-पिता की दूसरी सन्तान थे. उनके खानदान के लोग दरबारी राग बजाने में माहिर थे जो बिहार की भोजपुर रियासत में अपने संगीत का हुनर दिखाने के लिये अक्सर जाया करते थे. उनके पिता बिहार की डुमरांव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाया करते थे.

संगीत के प्रति अल्लाह का विशेष आभार: पिता पैगम्बर बख्श राज दरबार में शहनाई बजाने के लिए घर से निकलने की तैयारी ही कर रहे थे कि उनके कानों में एक बच्चे की किलकारियां सुनाई पड़ीं. अनायास सुखद एहसास के साथ उनके मुंह से बिस्मिल्लाह शब्द निकला. उन्होंने अल्लाह के प्रति आभार व्यक्त किया. इसके बाद वे बिस्मिल्लाह के नाम से जाने गए. हालांकि उनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था. लेकिन वह बिस्मिल्लाह के नाम से जाने गए. वे दूसरी सन्तान थे.

बीमार कर रहा डीजे: तेज आवाज वाले डीजे (DJ) के कारण इंसानी शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर कई गंभीर बीमारियों का खतरा मंडराता रहता है. चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, जब ध्वनि का स्तर 85 डेसिबल से अधिक होता है, तो यह हमारे कानों की आंतरिक कोशिकाओं को स्थायी रूप से नष्ट करने लगता है. इसके कारण व्यक्ति 'टिनिटस' का शिकार हो जाता है, जिसमें कान में सीटी बजाती है.

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हृदय रोग और ब्लड प्रेशर का खतरा: डीजे की भारी धमक सीधे इंसान के दिल की धड़कन और रक्तचाप को प्रभावित करती है. अचानक तेज आवाज होने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं. इससे ब्लड प्रेशर अचानक बहुत हाई हो जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने या दिमाग की नस फटने जैसी जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है.

गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर गंभीर असर: गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों और बुजुर्गों के लिए डीजे की आवाज और भी ज्यादा घातक साबित होती है. अत्यधिक शोर के कारण अनिद्रा, माइग्रेन, पुराना मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन जैसी तंत्रिका संबंधी बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं. गंभीर मामलों में तेज ध्वनि तरंगों के कंपन के कारण गर्भवती महिलाओं में गर्भपात तक का खतरा बढ़ जाता.

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