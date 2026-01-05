अब इंसानों की तरह घर का भी होगा अपना 'दिमाग', बिहार के छात्र ने किया कमाल
बिहार के छात्र की स्टोरी आज लोगों के बीच चर्चित है. उन्होंने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसे भारत सरकार ने भी सराहा है.
Published : January 5, 2026 at 3:28 PM IST
रिपोर्ट: महमूद आलम
नालंदा: अब इंसानों की तरह घर का भी अपना एक स्मार्ट ब्रेन होगा, जिसका कंट्रोल उसके मालिक के पास होगा. इस असंभव को संभव बिहार के नालंदा के छात्र अनिल आलोक ने किया है. अक्सर कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन कभी-कभी इंसान का आलस भी विज्ञान को एक नई दिशा दे सकता है और यह डिवाइस उसी का उदाहरण है. नालंदा के अनिल आलोक का कहना है कि आलस के कारण उन्हें इसे बनाने का आइडिया आया.
बिहार के छात्र अनिल ने बनाया कमाल का डिवाइस: जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के वार्ड 33 अंतर्गत महलपर निवासी और IIIT रांची के कंप्यूटर साइंस के छात्र अनिल आलोक ने एक ऐसा स्मार्ट होम ऑटोमेशन डिवाइस तैयार किया है, जिसे उन्होंने घर का दिमाग (Smart Brain) नाम दिया है. इस इनोवेशन के लिए अनिल को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 'यूथ इनोवेशन चैलेंज, डिजाइन फॉर भारत' (झारखंड चैप्टर) में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है.
ऐसे मिली प्रेरणा: इस आविष्कार की कहानी बेहद दिलचस्प है. एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले अनिल आलोक बताते हैं कि हॉस्टल में रहते हुए उन्हें अक्सर एक समस्या का सामना करना पड़ता था. वे कहते हैं कि सर्दियों के दिनों में रजाई में घुसने के बाद लाइट या पंखा बंद करने के लिए उठना सबसे मुश्किल काम लगता था. मेरा यही आलस मेरी रचनात्मकता का कारण बन गयी है.
घर का स्मार्ट ब्रेन है डिवाइस: बतौर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग छात्र, अनिल ने सोचा कि क्यों न कोडिंग और तकनीक का इस्तेमाल कर इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए. यहीं से 'स्मार्ट ब्रेन' डिवाइस की नींव पड़ी. अनिल ने अपने डिवाइस का नाम 'रोबो' रखा है. यह डिवाइस सीधे आपके घर के पुराने स्विच बोर्ड के अंदर या पास इंस्टॉल हो जाता है.
ऐसे करता है काम: यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तर्ज पर काम करता है. जैसे ही आप कहेंगे- Hey Robo, turn off the fan, डिवाइस में लगे माइक्रोफोन आपकी आवाज को पहचानेंगे और माइक्रो कंट्रोलर के जरिए रिले (Relay) को सिग्नल भेजेंगे, जिससे पंखा तुरंत बंद हो जाएगा.
डिवाइस की खासियत: इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसकी कनेक्टिविटी है. इसमें वाई-फाई और ब्लूटूथ की सुविधा है. अगर आप ऑफिस या शहर से बाहर चले गए हैं और गलती से घर का गीजर या लाइट ऑन रह गया है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने मोबाइल के जरिए उसे बंद कर सकते हैं.
डिवाइस की निगरानी में बिजली बिल : अनिल बताते हैं कि यह डिवाइस बिजली बिल की भी निगरानी करता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी को रोका जा सकता है. इसकी सफलता की यह राह आसान नहीं थी. इस प्रोटोटाइप को तैयार करने में उन्हें करीब एक महीने से ज्यादा का समय लगा. इस दौरान कई चुनौतियां आईं. कभी कोडिंग में एरर (Error) आया, तो कभी वायरिंग गलत होने से कंपोनेंट्स जल गए.
"शुरुआत में कई बार सिस्टम फेलियर हुआ. शॉर्ट सर्किट की वजह से चीजें खराब हुईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. करीब 5 से 6 हजार रुपए के खर्च और कई अपडेट्स के बाद अब यह डिवाइस पूरी तरह स्टेबल मोड में है. तकनीकी रूप से इसमें 5 वोल्ट पर चलने वाले माइक्रोकंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो रिले की मदद से घर के 220 वोल्ट वाले उपकरणों को कंट्रोल करते हैं."- अनिल आलोक, छात्र
अनिल का लक्ष्य: आज के दौर में जहां इंजीनियरिंग के छात्रों का सपना Google, Meta या Microsoft जैसी बड़ी कंपनियों में लाखों का पैकेज पाना होता है, वहीं अनिल की सोच बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग एक उद्यमी की तरह काम करता है. मैं किसी कंपनी में नौकरी करने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं. मेरा मकसद नौकरी मांगना नहीं, बल्कि लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना है.
अनिल का विजन स्पष्ट है. वे चाहते हैं कि विज्ञान और तकनीक का फायदा सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित न रहे. वे इस डिवाइस को इतना सस्ता और सुलभ बनाना चाहते हैं कि बिहार का एक सामान्य मध्यमवर्गीय और निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार भी अपने घर को 'स्मार्ट होम' बना सके.
आदतों और मौसम को समझने वाला डिवाइस : अनिल अपने प्रोजेक्ट को यहीं रोकने वाले नहीं हैं. वे अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं. भविष्य में यह डिवाइस आपकी आदतों और मौसम को समझने लगेगा. उदाहरण के लिए, अगर ठंड का मौसम है और आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं, तो आपको घर आकर गीजर ऑन करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. डिवाइस आपके आने के समय और बाहर के तापमान को भांपकर खुद-ब-खुद पानी गर्म कर देगा.
डिजिटल इंडिया स्किल को आगे बढ़ाना मकसद: अनिल का मानना है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया स्किल को आगे लेकर जाएं, इसके लिए उन्होंने सरकार से सहयोग करने का निवेदन किया है. पिता शैलेंद्र प्रसाद और मां आशा सिन्हा (शिक्षिका) अपने बेटे की इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं.
IIT रांची में छठे सेमेस्टर के छात्र: अनिल शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं. वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है. उन्होंने 2020 में मैट्रिक की परीक्षा में 94% अंक हासिल किया था, जबकि 2022 में सीबीएसई से 12वीं में 80% अंक प्राप्त किए. वर्तमान में वे IIIT रांची में छठे सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं.
57 प्रतिभागियों को पछाड़ा: झारखंड में आयोजित प्रतियोगिता में 57 प्रतिभागियों को पछाड़कर अनिल ने जो मुकाम हासिल किया है, वह न सिर्फ बिहार शरीफ बल्कि पूरे बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उनका यह प्रयास साबित करता है कि अगर सोच बड़ी हो, तो सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें
बिहार की बेटी का कमाल, बना दी कोरोना मरीज की जांच से लेकर देखभाल तक करने वाला रोबोट
गजब का दिमाग लगाया, चप्पल से लगेगा करंट, बैग से बजेगी सीटी, शराब पीकर बैठे तो नहीं स्टार्ट होगी गाड़ी
मुगल से लेकर ब्रिटिश काल, बिहार के इस शख्स के पास है 500 साल पुराने सिक्के