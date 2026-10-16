'महिला दारोगा समेत 5 गिरफ्तार..' नालंदा सिपाही हत्याकांड में पुलिस की थ्योरी निकली झूठी
नालंदा पुलिस की जांच में उत्पाद विभाग के सिपाही हत्याकांड की पूरी थ्योरी उलटी पड़ गई. एसपी ने एक-एक बिन्दु पर खुलासा किया. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 16, 2026 at 2:15 PM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा में उत्पाद विभाग के सिपाही अजीत कुमार की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. शुरुआत में शराब तस्करों और उनके लाइनर की गोली से सिपाही की हत्या होने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस की जांच में कहानी उलट गई.
'पुलिस की गोली से हुई सिपाही अजीत की मौत'
नालंदा के एसपी हृदयकांत के मुताबिक, अजीत कुमार की मौत शराब तस्करों की गोली से नहीं, बल्कि छापेमारी दल की मदद के लिए बुलाई गई टीम के एक होमगार्ड जवान की राइफल से चली गोली लगने के कारण हुई. मामले में महिला सब-इंस्पेक्टर पुष्पा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब घटना के बाद साक्ष्य छिपाने और अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की भी जांच कर रही है.
अधिकारियों को क्यों गुमराह करती रही महिला दारोगा?
एसपी हृदयकांत के अनुसार, घटना 14 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे पावापुरी थाना क्षेत्र में हुई थी. पटना से आई उत्पाद विभाग की एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम शराब से लदी एक पिकअप का पीछा कर रही थी. टीम निजी काले स्कॉर्पियो वाहन से आगे बढ़ रही थी. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिकअप को रोकने के लिए टीम ने आगे से घेराबंदी करने का फैसला किया. इसके लिए राजगीर में तैनात सब-इंस्पेक्टर पुष्पा की टीम को मदद के लिए बुलाया गया. योजना के मुताबिक, पुष्पा की टीम को आगे से पिकअप को रोकने में सहयोग करना था.
पिकअप आगे निकली बीच में फंस गई EIB की स्कॉर्पियो
एसपी के बयान के मुताबिक, पीछा करने और घेराबंदी के दौरान वाहनों की स्थिति बदल गई. शराब लदी पिकअप आगे निकल गई, जबकि EIB की काली स्कॉर्पियो उसके पीछे रह गई. सब-इंस्पेक्टर पुष्पा की टीम सबसे पीछे चल रही थी. इसी दौरान पुष्पा की टीम की ओर से फायरिंग की गई. शुरुआती तौर पर शराब तस्करों और उनके लाइनर पर गोली मारने का आरोप लगाया गया था, लेकिन जांच में सामने आया कि गोली छापेमारी दल के साथ मौजूद होमगार्ड जवान की राइफल से चली थी.
होमगार्ड की गोली अजीत के सिर में लगी
''पूछताछ में संबंधित होमगार्ड जवान ने तीन राउंड गोली चलाने की बात स्वीकार की. इनमें से दो राउंड मिसफायर हुए, जबकि एक गोली चल गई. पुलिस की जांच के अनुसार, गोली आगे चल रही स्कॉर्पियो के पिछले शीशे को भेदते हुए सिपाही अजीत कुमार के सिर के पिछले हिस्से में जा लगी. इस गोली से अजीत की मौत हो गई.''- हृदयकांत, एसपी, नालंदा
स्थानीय थाने और अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई सूचना?
इस मामले में सबसे गंभीर सवाल घटना के बाद की कार्रवाई को लेकर उठ रहे हैं. नालंदा एसपी के मुताबिक, घटना 14 अक्टूबर की रात हुई, लेकिन स्थानीय थाने को तत्काल सूचना नहीं दी गई. वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी अगले दिन सुबह मिली. एसपी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद वह मौके की ओर रवाना हुए और राजगीर के एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया. इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू हुई.
छानबीन में बदली सिपाही हत्याकांड की दिशा
इस खुलासे ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है. जिस घटना को शुरुआत में शराब तस्करों की ओर से किया गया हमला बताया जा रहा था, उसमें अब छापेमारी दल के ही एक सदस्य की गोली को सिपाही की मौत का कारण माना जा रहा है. हालांकि, घटना के सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है. पुलिस के अनुसार, शुरुआत में अधिकारियों को बताया गया था कि शराब तस्करों की ओर से चलाई गई गोली से सिपाही की मौत हुई है. लेकिन पूछताछ के दौरान अलग-अलग लोगों के बयानों में विरोधाभास सामने आया. इसके बाद पुलिस ने घटनाक्रम की दोबारा जांच शुरू की.
क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को पटना क्यों ले गए?
एसपी के बयान के मुताबिक, घटना में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो को तत्काल पुलिस के सामने पेश करने के बजाय पटना ले जाया गया. अगले दिन सुबह पुलिस ने वाहन को पटना से जब्त किया. वाहन की जांच में उसके पिछले हिस्से में गोली के प्रवेश का निशान मिला. यह साक्ष्य पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों से मेल खाता था. इसके बाद पुलिस का संदेह छापेमारी दल के सदस्यों पर गहराया.
''घटना के बाद सही जानकारी नहीं दी गई और साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई. हथियार और फायरिंग से जुड़ी जानकारी भी पूछताछ के दौरान सामने आई. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि घटना के बाद किसकी क्या भूमिका रही और किस स्तर पर अधिकारियों को गुमराह किया गया.''- हृदयकांत, एसपी, नालंदा
महिला दारोगा पुष्पा समेत पांच गिरफ्तार
नालंदा पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें महिला सब-इंस्पेक्टर पुष्पा, उत्पाद विभाग का सिपाही अनूप, दो होमगार्ड जवान और निजी वाहन का चालक शामिल हैं, एसपी के मुताबिक होमगार्ड जवानों में एक के पास राइफल थी और दूसरे ने उससे गोली चलाई थी. पुलिस ने संबंधित राइफल और दो मिसफायर कारतूस जब्त किए हैं. फायरिंग से जुड़े तीन खोखों की तलाश भी जारी है. एसपी ने संकेत दिया कि कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. जांच में नई भूमिका सामने आने पर गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ सकती है.
क्या फायरिंग का निर्देश दिया गया था?
एसपी हृदयकांत के बयान के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर पुष्पा की टीम को पिकअप रोकने के लिए सहयोग हेतु बुलाया गया था. फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई, किसने क्या निर्देश दिया और गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, इन सवालों की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि छापेमारी दल ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया था या नहीं. इसके साथ ही शराब से लदी पिकअप का पता लगाने और उसे बरामद करने की कोशिश की जा रही है.
महिला दारोगा और मृतक सिपाही की दोस्ती की चर्चा पर क्या बोले एसपी?
घटना के बाद महिला दारोगा पुष्पा और मृतक सिपाही अजीत कुमार के बीच पहले से परिचय होने की चर्चाएं भी सामने आई हैं. इस संबंध में पूछे जाने पर एसपी हृदयकांत ने कहा कि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है. उन्होंने साफ किया कि मामले का अनुसंधान जारी है और अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. पुलिस सभी संबंधित पहलुओं की जांच कर रही है.
'सबूत मिटाने की कोशिश हुई'
एसपी हृदयकांत ने कहा कि शुरुआत में गोली चलाने के लिए शराब तस्करों और उनके कथित लाइनर को जिम्मेदार बताया गया था, लेकिन जांच में अलग तथ्य सामने आए. उन्होंने घटना की सूचना देने में देरी, वाहन को पटना ले जाने और हथियार के संबंध में सही जानकारी नहीं देने जैसे बिंदुओं को गंभीर बताया. उनके मुताबिक, जांच अभी खत्म नहीं हुई है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि शराब लदी पिकअप कहां गई, छापेमारी दल ने नियमों का पालन किया या नहीं और घटना के बाद सबूत मिटाने में किसकी क्या भूमिका थी.
''शुरुआत में बताया गया था कि शराब तस्करों की ओर से गोली चलाई गई थी, जिससे सिपाही की मौत हो गई. बाद की छानबीन में सामने आया कि छापेमारी दल के होमगार्ड की राइफल से गोली चली थी, जो मृतक सिपाही अजीत कुमार के सिर में लगी. घटना के बाद स्थानीय थाने को तत्काल सूचना नहीं दी गई. वाहन को पटना ले जाया गया और पूछताछ के दौरान बयानों में भिन्नता सामने आई. मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अनुसंधान जारी है और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.''- हृदयकांत, एसपी, नालंदा
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