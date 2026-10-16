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'महिला दारोगा समेत 5 गिरफ्तार..' नालंदा सिपाही हत्याकांड में पुलिस की थ्योरी निकली झूठी

नालंदा सिपाही हत्याकांड में पलटी पुलिस टीम की थ्योरी ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार के नालंदा में उत्पाद विभाग के सिपाही अजीत कुमार की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. शुरुआत में शराब तस्करों और उनके लाइनर की गोली से सिपाही की हत्या होने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस की जांच में कहानी उलट गई.

'पुलिस की गोली से हुई सिपाही अजीत की मौत'

नालंदा के एसपी हृदयकांत के मुताबिक, अजीत कुमार की मौत शराब तस्करों की गोली से नहीं, बल्कि छापेमारी दल की मदद के लिए बुलाई गई टीम के एक होमगार्ड जवान की राइफल से चली गोली लगने के कारण हुई. मामले में महिला सब-इंस्पेक्टर पुष्पा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब घटना के बाद साक्ष्य छिपाने और अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की भी जांच कर रही है. हृदयकांत, एसपी, नालंदा (ETV Bharat) अधिकारियों को क्यों गुमराह करती रही महिला दारोगा? एसपी हृदयकांत के अनुसार, घटना 14 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे पावापुरी थाना क्षेत्र में हुई थी. पटना से आई उत्पाद विभाग की एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम शराब से लदी एक पिकअप का पीछा कर रही थी. टीम निजी काले स्कॉर्पियो वाहन से आगे बढ़ रही थी. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिकअप को रोकने के लिए टीम ने आगे से घेराबंदी करने का फैसला किया. इसके लिए राजगीर में तैनात सब-इंस्पेक्टर पुष्पा की टीम को मदद के लिए बुलाया गया. योजना के मुताबिक, पुष्पा की टीम को आगे से पिकअप को रोकने में सहयोग करना था. पिकअप आगे निकली बीच में फंस गई EIB की स्कॉर्पियो एसपी के बयान के मुताबिक, पीछा करने और घेराबंदी के दौरान वाहनों की स्थिति बदल गई. शराब लदी पिकअप आगे निकल गई, जबकि EIB की काली स्कॉर्पियो उसके पीछे रह गई. सब-इंस्पेक्टर पुष्पा की टीम सबसे पीछे चल रही थी. इसी दौरान पुष्पा की टीम की ओर से फायरिंग की गई. शुरुआती तौर पर शराब तस्करों और उनके लाइनर पर गोली मारने का आरोप लगाया गया था, लेकिन जांच में सामने आया कि गोली छापेमारी दल के साथ मौजूद होमगार्ड जवान की राइफल से चली थी. होमगार्ड की गोली अजीत के सिर में लगी ''पूछताछ में संबंधित होमगार्ड जवान ने तीन राउंड गोली चलाने की बात स्वीकार की. इनमें से दो राउंड मिसफायर हुए, जबकि एक गोली चल गई. पुलिस की जांच के अनुसार, गोली आगे चल रही स्कॉर्पियो के पिछले शीशे को भेदते हुए सिपाही अजीत कुमार के सिर के पिछले हिस्से में जा लगी. इस गोली से अजीत की मौत हो गई.''- हृदयकांत, एसपी, नालंदा नालंदा एसपी हृदयकांत (ETV Bharat) स्थानीय थाने और अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई सूचना? इस मामले में सबसे गंभीर सवाल घटना के बाद की कार्रवाई को लेकर उठ रहे हैं. नालंदा एसपी के मुताबिक, घटना 14 अक्टूबर की रात हुई, लेकिन स्थानीय थाने को तत्काल सूचना नहीं दी गई. वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी अगले दिन सुबह मिली. एसपी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद वह मौके की ओर रवाना हुए और राजगीर के एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया. इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू हुई. छानबीन में बदली सिपाही हत्याकांड की दिशा इस खुलासे ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है. जिस घटना को शुरुआत में शराब तस्करों की ओर से किया गया हमला बताया जा रहा था, उसमें अब छापेमारी दल के ही एक सदस्य की गोली को सिपाही की मौत का कारण माना जा रहा है. हालांकि, घटना के सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है. पुलिस के अनुसार, शुरुआत में अधिकारियों को बताया गया था कि शराब तस्करों की ओर से चलाई गई गोली से सिपाही की मौत हुई है. लेकिन पूछताछ के दौरान अलग-अलग लोगों के बयानों में विरोधाभास सामने आया. इसके बाद पुलिस ने घटनाक्रम की दोबारा जांच शुरू की.