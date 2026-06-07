सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ी.. अब खेत में उगा रहे 'अमेरिकन फ्रूट'
नालंदा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुजीत पटेल 5 लाख के पैकेज की नौकरी छोड़, ड्रैगन फ्रूट की आधुनिक खेती से लाखों रुपये कमा रहे हैं. पढ़ें-
Published : June 7, 2026 at 3:01 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड के चौरासी गांव में एक अनोखी मिसाल कायम हुई है. कंप्यूटर साइंस से बीसीए और फुल स्टैक डेवलपमेंट करने वाले सुजीत पटेल ने बैंगलोर की 5 लाख सालाना पैकेज वाली नौकरी को ठुकरा दिया. अब वे खेतों में पसीना बहाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों रुपये कमा रहे हैं.
हैदराबाद के सफर ने बदला करियर: सुजीत पटेल बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे. अपनी बहन के यहां हैदराबाद घूमने गए तो उन्होंने बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी. फल की मांग और मुनाफे को देखकर उनके मन में खेती का बीज बोया गया. उन्होंने सोचा कि अगर यह दक्षिण भारत में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं.
2022 में शुरू की खेती की तैयारी: बैंगलोर में गमलों में प्रयोग सफल होने के बाद सुजीत 2022 में गांव लौट आए. उन्होंने आधा एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की. शुरुआत में कोलकाता से 'मोरक्कन रेड' वैरायटी के 400 पौधे मंगवाए, लेकिन फल छोटा निकला. बाद में हैदराबाद से 'सी वैरायटी' के 1600 पौधे लाकर सफलता हासिल की.
बिहार की जलवायु के लिए उपयुक्त वैरायटी: सुजीत का कहना है कि बिहार की मिट्टी और मौसम के लिए 'सी वैरायटी' सबसे बेहतर है. इसमें फल का साइज बड़ा और उत्पादन भी अधिक होता है. उन्होंने जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए मिट्टी भराई करवाई और ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की, जिससे पानी की बचत हो रही है.
ट्रेलिस मेथड से दोगुना उत्पादन: पारंपरिक रिंग मेथड की जगह सुजीत ने आधुनिक ट्रेलिस मेथड अपनाया. इस विधि में कम जगह में ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं और उत्पादन डेढ़ गुना बढ़ जाता है. मल्चिंग के लिए उन्होंने धान के पुआल का इस्तेमाल किया, जिससे लागत घटी और मिट्टी की नमी बनी रही.
एक बार निवेश, 20 साल की कमाई: सुजीत इसे 'वन टाइम इन्वेस्टमेंट' मानते हैं. शुरुआत में करीब 4.5 लाख रुपये खर्च हुए. पहले साल फल नहीं मिला, दूसरे साल 800 किलो और तीसरे साल 2 टन उत्पादन हो गया. बाजार में थोक भाव 200-240 रुपये प्रति किलो है. पौधा 20 साल तक फल देता है.
"शुरुआत में करीब 4.5 लाख रुपये का खर्च आया. पहले साल कोई फल नहीं मिला, दूसरे साल 800 किलो उत्पादन हुआ और अब तीसरे साल उत्पादन 2 टन (2000 किलो) को पार कर गया है. बाजार में यह फल 200 से 240 रुपये प्रति किलो थोक में और खुदरा में 80 से 150 रुपये प्रति पीस बिकता है."- सुजीत कुमार, एमबीए छात्र
सुपर फ्रूट और इंटीग्रेटेड फार्मिंग: ड्रैगन फ्रूट को सुजीत 'सुपर फ्रूट' कहते हैं. इसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पाचन और बालों के लिए फायदेमंद हैं. वे अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें ड्रैगन फ्रूट के साथ पपीता, सब्जी और मछली पालन भी शामिल है.
किसानों को नई राह दिखा रहे सुजीत: सुजीत पटेल अब बिहार के अन्य युवा किसानों को इस लाभकारी खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं. उनकी सफलता साबित करती है कि पढ़ाई के बाद बड़े शहरों की भागदौड़ छोड़कर गांव में भी आधुनिक खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है.
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