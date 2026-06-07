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सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ी.. अब खेत में उगा रहे 'अमेरिकन फ्रूट'

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड के चौरासी गांव में एक अनोखी मिसाल कायम हुई है. कंप्यूटर साइंस से बीसीए और फुल स्टैक डेवलपमेंट करने वाले सुजीत पटेल ने बैंगलोर की 5 लाख सालाना पैकेज वाली नौकरी को ठुकरा दिया. अब वे खेतों में पसीना बहाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों रुपये कमा रहे हैं.

हैदराबाद के सफर ने बदला करियर: सुजीत पटेल बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे. अपनी बहन के यहां हैदराबाद घूमने गए तो उन्होंने बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी. फल की मांग और मुनाफे को देखकर उनके मन में खेती का बीज बोया गया. उन्होंने सोचा कि अगर यह दक्षिण भारत में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं.

नालंदा में ड्रैगन फ्रूट खेती (ETV Bharat)

2022 में शुरू की खेती की तैयारी: बैंगलोर में गमलों में प्रयोग सफल होने के बाद सुजीत 2022 में गांव लौट आए. उन्होंने आधा एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की. शुरुआत में कोलकाता से 'मोरक्कन रेड' वैरायटी के 400 पौधे मंगवाए, लेकिन फल छोटा निकला. बाद में हैदराबाद से 'सी वैरायटी' के 1600 पौधे लाकर सफलता हासिल की.

बिहार की जलवायु के लिए उपयुक्त वैरायटी: सुजीत का कहना है कि बिहार की मिट्टी और मौसम के लिए 'सी वैरायटी' सबसे बेहतर है. इसमें फल का साइज बड़ा और उत्पादन भी अधिक होता है. उन्होंने जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए मिट्टी भराई करवाई और ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की, जिससे पानी की बचत हो रही है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX)

ट्रेलिस मेथड से दोगुना उत्पादन: पारंपरिक रिंग मेथड की जगह सुजीत ने आधुनिक ट्रेलिस मेथड अपनाया. इस विधि में कम जगह में ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं और उत्पादन डेढ़ गुना बढ़ जाता है. मल्चिंग के लिए उन्होंने धान के पुआल का इस्तेमाल किया, जिससे लागत घटी और मिट्टी की नमी बनी रही.