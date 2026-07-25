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बिहार के 'स्नेक मैन' राहुल कुमार, जिन्होंने अब तक कई विषैले सांपों की बचायी जान

2023-24 में जागरुकता अभियान: इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए राहुल और उनकी टीम लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. साल 2023-24 में उनकी टीम ने नालंदा के हर एक प्रखंड में जाकर सर्पदंश से बचाव का सघन अभियान चलाया था. राहुल का जागरूकता का तरीका रटे-रटाए भाषणों से अलग है.

'अधिकतर मौत का कारण सर्पदंश नहीं': भारत में हर साल सर्पदंश से करीब 50,000 मौतें होती हैं. राहुल के अनुसार, इनमें से अधिकांश मौतें सांप के काटने से कम और गलत जानकारी, झाड़-फूंक के चक्कर में समय की बर्बादी और देसी इलाज के कारण अधिक होती है. जबकि, हर सरकारी सदर अस्पताल में एंटीवेनम सुई मुफ्त उपलब्ध है.

"इंसान पर हमला वे केवल तब करते हैं जब गलती से उन पर पैर पड़ जाए या उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो. लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि जिस विष से इंसान की जान जाती है, उसी विष से सर्पदंश का इलाज करने वाली दवा 'एंटीवेनम' भी बनाई जाती है. इसके अलावा सांप के विष का उपयोग हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों की जीवनरक्षक दवाइयां बनाने में भी होता है."- राहुल कुमार, पर्यावरणविद् छात्र

राहुल की राह में बड़ी चुनौती: समाज में सांपों को लेकर फैली भ्रांतियां और अंधविश्वास राहुल के मिशन के आड़े आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है. ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग यह मानते हैं कि सांप जानबूझकर इंसानों को काटते हैं या मंत्रों के जरिए सांपों को बिल से बाहर निकाला जा सकता है. राहुल इन धारणाओं को सिरे से खारिज करते हुए लोगों को समझाते हैं, कि सांप अपने विष का उपयोग मुख्य रूप से अपना शिकार पकड़ने और उसे पचाने के लिए करते हैं, न कि इंसानों को मारने के लिए.

कानूनी नियम के तहत करते हैं सांपों का रेस्क्यू: उन्होंने आगे कहा कि रेस्क्यू का अर्थ केवल सांप को पकड़ना नहीं है, बल्कि उसे बिना किसी मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना के सुरक्षित रूप से पकड़कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ना है. राहुल का यह पूरा कार्य वन विभाग की देखरेख और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सख्त दिशा-निर्देशों के तहत संचालित होता है, जिसके तहत वन्यजीवों को पकड़ना या घर में रखना कानूनी अपराध है.

इंसान और सांप दोनों को बचाना जरूर- राहुल कुमार : शुरुआत में उचित उपकरणों के अभाव में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और विषैले सांपों से डर भी लगता था, लेकिन अब वे आधुनिक उपकरणों जैसे स्नेक हुक, पीवीसी पाइप, स्नेक रेस्क्यू बैग और सुरक्षा ग्लव्स का उपयोग करते हैं. उनका मानना है कि सांपों से लोगों को बचाना जरूरी है साथ ही सांपों को भी सही तरीके से रेस्क्यू करना उतना ही जरूरी होता है.

अंतरराष्ट्रीय पहचान और रेस्क्यू का रिकॉर्ड: आज राहुल की यह पहल एक विशाल रूप ले चुकी है. उनके साथ कई जिलों के युवा जुड़ चुके है. वर्ष 2018 में उन्हें भारत सरकार के प्रोजेक्ट से भी जुड़ने का अवसर मिला. वर्तमान में वे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था 'आईयूसीएन' (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर) के मॉनिटर लिज़ार्ड स्पेशलिस्ट ग्रुप के सदस्य हैं और 'नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन' के साथ भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. राहुल अब तक नालंदा और पटना के विभिन्न इलाकों से करीब 700 सांपों का सफल रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनमें अत्यधिक विषैले इंडियन कोबरा और करैत जैसे सांप शामिल हैं.

'बिहार पर्यावरण संरक्षण अभियान' की शुरुआत : टीवी पर वाइल्डलाइफ डॉक्यूमेंट्री देखकर राहुल ने यह ठाना कि जो काम विदेशों या देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है, वह नालंदा में क्यों नहीं हो सकता. साल 2014 में राहुल ने अपने जैसे सोच वाले कुछ युवाओं को जोड़कर 'बिहार पर्यावरण संरक्षण अभियान' की शुरुआत की.

जीव-जंतुओं से गहरा जुड़ाव: राहुल कुमार का प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति यह प्रेम कोई रातों-रात पैदा नहीं हुआ, बल्कि बचपन में ग्रामीण परिवेश में पलने-बढ़ने के दौरान वे अक्सर सांपों और विभिन्न पक्षियों को देखते थे, लेकिन उनके नाम और प्रजातियों का ज्ञान न होने के कारण उनके मन में हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती थी. यही जिज्ञासा उन्हें पर्यावरण संरक्षण की ओर ले गई.

कई जहरीले सांपों की बचाई जान: नूरसराय प्रखंड के अंबा नगर निवासी 27 वर्षीय राहुल कुमार आज वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम बन चुके हैं. जूलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने पर्यावरण और सतत विकास (एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट) में पीजी डिप्लोमा भी किया है. अब तक उन्होंने हजारों जहरीले सांपों की रक्षा की है.

नालंदा: बिहार के नालंदा जिला न केवल अपने गौरवशाली प्राचीन इतिहास के लिए विश्वविख्यात है, बल्कि यहां की प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता भी अत्यंत समृद्ध रही है. लेकिन, बदलते परिवेश, जंगलों की कटाई और तेजी से होते शहरीकरण के कारण वन्यजीवों और इंसानों के बीच का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. ख़ासकर सांपों के निकलने और सर्पदंश की घटनाएं ग्रामीण व शहरी इलाकों में आम हो गई है. ऐसे में राहुल कुमार लोगों की सांपों से न सिर्फ जान बचाते हैं, बल्कि सांपों के भी रक्षक के रूप में पहचान बनायी है.

लोगों को जागरुक करते राहुल कुमार (ETV Bharat)

पर्यावरण की रक्षा के लिए बच्चों को क्लास: वे स्कूलों में जाकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के व्यावहारिक खेल खिलाते हैं. वे बच्चों को मोबाइल ऐप्स के जरिए स्थानीय जैव विविधता की पहचान करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना और पौधारोपण करना सिखाते हैं. इसके अलावा राजगीर के जंगलों में लगने वाली भीषण आग (वनाग्नि) को रोकने के लिए भी वे स्थानीय ग्रामीण समुदायों के साथ मिलकर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, ताकि प्रकृति और वन्यजीवों का अस्तित्व बचा रहे.

शिक्षित युवा से इतर सपेरों की दुनिया: राहुल कुमार के इस वैज्ञानिक मिशन के समानांतर एक और दुनिया बसती है, जो बेहद खौफनाक और अभावों से भरी है. यह दुनिया नूरसराय प्रखण्ड के बाराखुर्द निवासी 30 वर्षीय संतोष सपेरा जैसे लोगों की है. संतोष नट सपेरा समुदाय से आते हैं और उनके परिवार में सांप पकड़ने का यह काम पिछले तीन पीढ़ियों से चला आ रहा है. यह कोई शौक नहीं, बल्कि उनके लिए पेट की आग बुझाने का एकमात्र जरिया है.

सांप के काटने से दादा और पिता की मौत: संतोष की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद दर्दनाक है. सांप पकड़ने के इसी पुश्तैनी काम के दौरान उनके दादाजी को कुएं में सांप ने डंस लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई. बाद में उनके पिता की भी सर्पदंश से ही दर्दनाक मौत हुई. इसके बावजूद, पेट की खातिर संतोष को भी यही रास्ता चुनना पड़ा. आज वे एक खानाबदोश की तरह दूसरों की जमीन पर तंबू और झोपड़ा गाड़कर अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं.

राहुल की टीम से जुड़े हैं संतोष सपेरा: संतोष खुद को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं. वे दिन में मजदूरी करते हैं, ताकि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सकें और इस जानलेवा पेशे से दूर रह सकें. संतोष, राहुल की टीम के साथ जुड़े हुए हैं और वन विभाग के लिए भी काम करते हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से आज तक फूटी कौड़ी या कोई सुविधा नहीं मिली है.

जान जोखिम में डालकर उठाया नुकसान: उनका दर्द उस समय छलक उठता है जब वे अपनी हालिया रेस्क्यू की घटना सुनाते हैं. प्रशासन के फोन पर वे परियोना गांव में एक कुएं में घुसे और अपनी जान दांव पर लगाकर एक गोहमन, एक करैत और तीन हुरहुरवा सांपों का रेस्क्यू किया. इस खतरनाक काम के दौरान उनका मोबाइल फोन पानी में गिरकर खराब हो गया, जिससे उन्हें 1200 रुपए का भारी नुकसान हुआ.

"जब मैंने मदद मांगी, तो सामने से जवाब मिला कि फोन गिर गया तो हम क्या करें. इतनी बड़ी जोखिम उठाने के बदले मात्र 200 रुपये थमा दिए गए. आखिर प्रशासन और सरकार मेरे समुदाय को रोजगार, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं देती? क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है?"- संतोष सपेरा, स्नेक कैचर

6 बच्चों के लिए खतरे में डालती हैं जान: चंडी प्रखंड स्थित जोगिया गांव की उषा देवी की कहानी किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले संघर्ष से कम नहीं है. उषा देवी एक महिला होकर खतरनाक सांपों को पकड़ने का काम करती है. आमतौर पर महिलाएं सांपों के नाम से ही खौफ खाती हैं, लेकिन उषा देवी के लिए यह खौफ उनके छह बच्चों की भूख से बड़ी नहीं है.

पति की गई आंखों की रोशनी: उषा देवी के पति पहले सांप पकड़ने का काम करते थे, लेकिन लगभग तीन साल पहले उनके पति की आंखों की रोशनी चली गई. परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई. ऐसे में उषा देवी ने अपने बच्चों की खातिर खुद मौत से खेलने का फैसला किया. आज उषा देवी गांव-गांव जाकर सांप पकड़ती है.

साधारण लाठी डंडे से रेस्क्यू: जब भी किसी के घर या खेत में सांप निकलता है, तो लोग उषा देवी को बुलाते हैं. उनके पास राहुल कुमार की तरह कोई स्नेक हुक या सेफ्टी ग्लव्स नहीं हैं. वे एक साधारण लाठी के सहारे ईंट-पत्थरों को हटाती हैं, जमीन खोदती हैं और फिर निहत्थे ही सांप की पूंछ पकड़कर उसे एक कपड़े की मदद से डिब्बे में बंद कर देती है.

किसी तरह बची थी जान: बाद में उन सांपों को सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ देती है. अब तक वे अनगिनत काले, पीले और लाल रंग के विषैले सांपों को पकड़ चुकी हैं. इस जोखिम भरे काम में उन्हें एक बार सांप ने काट भी लिया था. अस्पताल जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद ही ब्लेड से चीरा लगाकर (चिड़-फाड़ कर) अपना खून निकाला और किसी तरह अपनी जान बचाई.

"डर तो बहुत लगता है, लेकिन पेट का सवाल है! अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो हमारे छह बाल-बच्चे क्या खाएंगे? हम उन्हें भूखे तो नहीं मार सकते. हमारी सरकार से केवल इतनी ही गुहार है कि रहने के लिए एक पक्की जगह (जमीन) दी जाए और सरकार की तरफ से कुछ मासिक वेतन या प्रोत्साहन राशि मिले, ताकि अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर इस दलदल से बाहर निकाल सकें."- उषा देवी, स्नेक कैचर

राहुल कुमार की विभाग से अपील: राहुल कुमार ने सरकार से यह अपील की है कि स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग को इन जमीनी सर्प मित्रों और पर्यावरण प्रेमियों के साथ मिलकर एक व्यापक कार्ययोजना बनानी चाहिए. यदि वन विभाग इन्हें उचित प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य बीमा और एक निश्चित मानदेय प्रदान करें, 'आधिकारिक सर्प मित्र' या 'वन रक्षक' के रूप में नियुक्त करे, तो इससे न केवल विलुप्त हो रहे वन्यजीवों का संरक्षण होगा, बल्कि इन गरीब परिवारों का जीवन स्तर भी सुधरेगा.

वहीं, इस संबंध नालंदा डीएफओ राजकुमार एम ने बताया कि सांप पकड़ना बैन है, लेकिन किसी के घर में सांप मिलने की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी को मिलने पर प्रखंड और पंचायत स्तर के जो स्नेक कैचर को भेज कर पकड़ने के बाद उसे डब्बे में पैककर जंगल में छोड़ दिया जाता है. मैं सरकार से स्नेक कैचर(नट) जाति की बेहतरी के लिए पत्र भेजकर इन्हें भी लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा.

"हालांकि बरसात के मौसम में सांप काटने से होने वाले मौत पर आपदा के तहत मुआवजा भी दिया जाता है. फ़िलहाल कुछ स्नेक कैचर को इक्विपमेंट बांटा गया है. इनमें नालंदा और भोजपुर के लोग शामिल थे. सबसे बड़ी परेशानी यह कि जितने भी प्रखंड और पंचायत में अस्पताल मौजूद हैं वहां एंटीवेनम सुई उपलब्ध नहीं है. जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है. भारत में पाए जाने वाले 5 प्रकार के जहरीले सांप हैं. जिसके दंस से लोगों की मौतें होती है. इसके लिए लोगों में जागरूकता चाहिए."-राजकुमार एम , नालंदा डीएफओ

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