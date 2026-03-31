नालंदा शीतला मंदिर भगदड़: मृतकों के परिवार वालों को मिलेगा 8 लाख रुपये
नालंदा शीतला मंदिर भगदड़ में 9 श्रद्दालुओं की मौत हो गयी. पीएम ने 2-2 लाख और सीएम ने 6-6 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की.
Published : March 31, 2026 at 1:36 PM IST
पटना: बिहार के नालंदा शीतला मंदिर में भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है. सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग से मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये, कुल 6 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है.
"यह घटना काफी दुखद है. मैं इससे मर्माहत हूं. आपदा प्रबंधन विभाग से 4-4 लाख और सीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपये मृतकों के आश्रितों को देने का निर्देश दिया गया है. घटना के बाद वरीय अधिकारी राहत-बचाव कार्य में लगे हुए हैं." -नीतीश कुमार, सीएम, बिहार
नालंदा मां शीतला मंदिर भगदड़ | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये (कुल 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति) की सहायता राशि देने की घोषणा की है। pic.twitter.com/SrEUJNUWe9— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026
पीएम मोदी ने जताया दुख: पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि 'मैं अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.' पीएम ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है. घायलों को 50,000 रुपये दिये जाएंगे.
The mishap in Nalanda district, Bihar, is deeply painful. I extend my condolences to those who have lost their loved ones. Prayers for the speedy recovery of those injured.— PMO India (@PMOIndia) March 31, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured…
सम्राट चौधरी ने शोक जताया: मंदिर में भगदड़ में मौत पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि 'मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है. इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं. सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'
नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है। इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) March 31, 2026
सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। घायलों के…
मुख्य सचिव को जांच के आदेश: बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि कहा चैत्र के अंतिम मंगलवार को काफी भीड़ उमड़ी, जिससे भगदड़ मच गई. कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है. संजय सरावगी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि 'हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं. जो घायल हैं उनका सरकार समुचित इलाज करा रही है. आयुक्त को घटनास्थल पर भेजा गया है. मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए गए हैं.
#WATCH | पटना, बिहार: बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने नालंदा मां शीतला मंदिर भगदड़ पर कहा, "नालंदा के शीतला माता मंदिर में चैत्र के अंतिम मंगलवार को काफी भीड़ उमड़ी जिससे भगदड़ मच गई, कई श्रद्धालुओं की मौत हुई। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, जो घायल हैं उनका सरकार… pic.twitter.com/IpxkvZDnCV— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026
25 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़: यह मंदिर नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के मघड़ा में स्थित है. चैत माह के अंतिम मंगलवार को मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए करीब 25 हजार से अधिक श्रद्दालु जुटे थे. बताया जा रहा है कि किसी श्रद्धालु ने अपने परिवार को आवाज दी. शोर होने के कारण भगदड़ मच गयी.
दम घुटने से श्रद्धालुओं की मौत: नालंदा के SP भारत सोनी ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने भगदड़ में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है. बताया कि महिलाएं स्नान के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश कर रही थीं, तो दम घुटने और पानी की कमी के कारण उनमें से कई बेहोश होकर गिरने लगीं. इसी अफरा-तफरी के बीच, भीड़ बेकाबू हो गई.
#WATCH | नालंदा, बिहार: SP भारत सोनी ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कहा, " ...आज सुबह हमें मंदिर में अतिरिक्त भीड़ की सूचना मिलीं। जब महिलाएं स्नान के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश कर रही थीं, तो दम घुटने और पानी की कमी के कारण उनमें से कई बेहोश होकर गिरने… pic.twitter.com/YwfACjNL1x— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026
"पहले से चौकीदारों की नियुक्ति थी, लेकिन पूर्व में यह सूचना नहीं दी गई थी कि इतनी सारी भीड़ वहां होगी. SIT टीम गठित की गई है. FSL टीम वहां पहुंच गई है. CCTV कैमरों की हम जांच कर रहे हैं. 8 लोगों की मृत्यु हुई है, 8 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है." -भारत सोनी, एसपी, नालंदा
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