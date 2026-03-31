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नालंदा शीतला मंदिर भगदड़: मृतकों के परिवार वालों को मिलेगा 8 लाख रुपये

पीएम मोदी ने जताया दुख: पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि 'मैं अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.' पीएम ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है. घायलों को 50,000 रुपये दिये जाएंगे.

"यह घटना काफी दुखद है. मैं इससे मर्माहत हूं. आपदा प्रबंधन विभाग से 4-4 लाख और सीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपये मृतकों के आश्रितों को देने का निर्देश दिया गया है. घटना के बाद वरीय अधिकारी राहत-बचाव कार्य में लगे हुए हैं." -नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

सम्राट चौधरी ने शोक जताया: मंदिर में भगदड़ में मौत पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि 'मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है. इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं. सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

मुख्य सचिव को जांच के आदेश: बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि कहा चैत्र के अंतिम मंगलवार को काफी भीड़ उमड़ी, जिससे भगदड़ मच गई. कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है. संजय सरावगी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि 'हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं. जो घायल हैं उनका सरकार समुचित इलाज करा रही है. आयुक्त को घटनास्थल पर भेजा गया है. मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए गए हैं.

25 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़: यह मंदिर नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के मघड़ा में स्थित है. चैत माह के अंतिम मंगलवार को मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए करीब 25 हजार से अधिक श्रद्दालु जुटे थे. बताया जा रहा है कि किसी श्रद्धालु ने अपने परिवार को आवाज दी. शोर होने के कारण भगदड़ मच गयी.

दम घुटने से श्रद्धालुओं की मौत: नालंदा के SP भारत सोनी ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने भगदड़ में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है. बताया कि महिलाएं स्नान के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश कर रही थीं, तो दम घुटने और पानी की कमी के कारण उनमें से कई बेहोश होकर गिरने लगीं. इसी अफरा-तफरी के बीच, भीड़ बेकाबू हो गई.

"पहले से चौकीदारों की नियुक्ति थी, लेकिन पूर्व में यह सूचना नहीं दी गई थी कि इतनी सारी भीड़ वहां होगी. SIT टीम गठित की गई है. FSL टीम वहां पहुंच गई है. CCTV कैमरों की हम जांच कर रहे हैं. 8 लोगों की मृत्यु हुई है, 8 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है." -भारत सोनी, एसपी, नालंदा

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