बिहार के नालंदा में मघड़ा शीतला मंदिर में कैसे मची भगदड़? लोगों ने बताई हकीकत
नालंदा के मंदिर में हुई भगदड़ से लोग हैरान हैं. जानना चाह रहे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आगे पढ़ें पूरी जानकारी.
Published : March 31, 2026 at 2:15 PM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा में भगदड़ मची है. जिले के मघड़ा शीतला मंदिर में पूजा के दौरान यह भगदड़ मची. जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है. 5 लोग घायल हैं. मृतकों की संख्या को लेकर डीएम कुंदन कुमार ने 8 लोगों की आधिकारिक पुष्टि की है. सभी महिलाएं शामिल हैं. यह घटना दीपनगर पुलिस स्टेशन के पास हुई. मामले में दीपनगर थानाध्यक्ष राजमणि को निलंबित कर दिया गया है. एसपी भारत सोनी ने इसकी जानकारी दी है.
नालंदा में 9 की मौत : मृतकों की शिनाख्त, रीता देवी (बिहारशरीफ), रेखा देवी (नूरसराय), अनुष्का (देवी रहुई), कांति देवी (नवादा), देवंती देवी (इस्लामपुर), मालो देवी (हिलसा), चिंता देवी (रहुई), कांति देवी (दीपनगर), गुड़िया देवी (सालूगंज मोहल्ला) के रूप में हुई है. मृतक के आश्रितों को चिंहित कर अस्पताल में चेत वितरण किया जा रहा है.
लोगों ने लगाया गंभीर आरोप : घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नवादा एसपी अभिनव धीमान सहित वरीय अधिकारी आसपास के जिले से पहुंच गए हैं. घटना स्थल को चारों तरफ से घेर लिया गया और एफएसएल की टीम पहुंच गई और साक्ष्य संकलन कर रही है. पुलिस बैरिकेट कर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रही है. कुछ लोग प्रशासन की अव्यवस्था पर तो कुछ पुरोहितों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.
'रस्सी खोलने पर लोग गिरने लगे' : स्थानीय महिला इंदु देवी ने ईटीवी भारत से बताया कि, ''रस्सी को बांधकर रखा गया था. अचानक उस रस्सी को खोला गया, तभी लोग गिरने लगे. इससे भगदड़ मच गई. कई लोग आए थे. यहां के पंडित चंदा के लिए भीड़ लगाते हैं, इसीलिए यह हादसा हुआ है. मंगलवार को ज्यादा भीड़ होती है. पटना, राजगीर से भी लोग यहां पहुंचते हैं, पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखती है.''
'समय पर नहीं मिला एंबुलेंस' : स्थानीय बबन कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी. अगर समय से एंबुलेंस मिलता, घायलों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती तो कई लोगों की जान बच सकती थी. तीन लोगों की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई थी. पांच लोगों की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई.
''मंदिर में काफी भीड़ थी. कोई व्यवस्था नहीं थी कि इसे नियंत्रित किया जा सके. अचानक भीड़ उग्र होकर आगे बढ़ी जिसमें कई लोग नीचे दब गए. वैसे दुर्गा पूजा के समय प्रशासन के लोगों की तैनाती रहती है, पर मंगलवार को कोई दिखाई नहीं पड़ता है.''- बबन कुमार सिंह, स्थानीय
'जब तक गाड़ी लेकर पहुंचे मां मर गई थी' : मृतक कांति देवी के बेटे ने बताया कि, "हमें फोन आया कि यहां भगदड़ मच गई है. हमारे रिश्तेदार ने कहा तुरंत गाड़ी लेकर आओ. जबतक पहुंचे मेरी मां की मौत हो गई. अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है."
'मेरी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही' : मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि हमारा घर गजवापुर पंचायत में है. यहां मां शीतला की पूजा करने आए थे. अचानक भगदड़ मच गई, लोग इधर-उधर भागने लगे, 7-8 लोग मर गए हैं. मेरी भाभी की भी मौत हो गई है.
'यहां कोई पुलिस नहीं थी' : स्थानीय निवासी ललित कुमार ने बताया, "आज महावीर जयंती है और मंगलवार है, इसलिए यहां बहुत भीड़ थी. जैसे ही बैरिकेड टूटा अचानक भगदड़ मच गयी. कई लोग कुचले गए और कई की मौत हो गई. यहां कोई पुलिस नहीं थी."
ममता देवी नाम की एक श्रद्धालु ने बताया, "मंगलवार को यहां हमेशा भीड़ रहती है. पटना से हम लोग शीतला माता के दर्शन के लिए आए हैं. लेकिन दर्शन नहीं हुआ, लोग हल्ला कर रहे थे कि भगदड़ मच गई, कई लोगों की मौत हो गई. यह सब प्रशासन की गलती के कारण हुआ. हमने कुछ नहीं देखा है. अभी यहां एंबुलेंस आया है. प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है."
क्या बोले पुजारी? : मंदिर के पुजारी गुट्टू सिंहवाह ने बताया कि ''मघड़ा मंदिर में आज बहुत भीड़ थी. लोगों को अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी. भीड़ के कारण कई लोग गिर गए. कोई दुर्घटना नहीं हुई लेकिन भीड़ इतनी थी कि लोग गिरते चले गए, इसके बाद एंबुलेंस आया, जिससे सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया.''
ये भी पढ़ें :-
बिहार: नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल
बिहार के नालंदा से पहले यहां भी मची थी भगदड़, जानें देश में कब और कहां हुईं थीं ऐसी बड़ी घटनाएं
नालंदा शीतला मंदिर भगदड़: मृतकों के परिवार वालों को मिलेगा 8 लाख रुपये