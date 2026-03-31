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बिहार के नालंदा में मघड़ा शीतला मंदिर में कैसे मची भगदड़? लोगों ने बताई हकीकत

नालंदा : बिहार के नालंदा में भगदड़ मची है. जिले के मघड़ा शीतला मंदिर में पूजा के दौरान यह भगदड़ मची. जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है. 5 लोग घायल हैं. मृतकों की संख्या को लेकर डीएम कुंदन कुमार ने 8 लोगों की आधिकारिक पुष्टि की है. सभी महिलाएं शामिल हैं. यह घटना दीपनगर पुलिस स्टेशन के पास हुई. मामले में दीपनगर थानाध्यक्ष राजमणि को निलंबित कर दिया गया है. एसपी भारत सोनी ने इसकी जानकारी दी है.

नालंदा में 9 की मौत : मृतकों की शिनाख्त, रीता देवी (बिहारशरीफ), रेखा देवी (नूरसराय), अनुष्का (देवी रहुई), कांति देवी (नवादा), देवंती देवी (इस्लामपुर), मालो देवी (हिलसा), चिंता देवी (रहुई), कांति देवी (दीपनगर), गुड़िया देवी (सालूगंज मोहल्ला) के रूप में हुई है. मृतक के आश्रितों को चिंहित कर अस्पताल में चेत वितरण किया जा रहा है.

नालंदा में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

लोगों ने लगाया गंभीर आरोप : घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नवादा एसपी अभिनव धीमान सहित वरीय अधिकारी आसपास के जिले से पहुंच गए हैं. घटना स्थल को चारों तरफ से घेर लिया गया और एफएसएल की टीम पहुंच गई और साक्ष्य संकलन कर रही है. पुलिस बैरिकेट कर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रही है. कुछ लोग प्रशासन की अव्यवस्था पर तो कुछ पुरोहितों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.

'रस्सी खोलने पर लोग गिरने लगे' : स्थानीय महिला इंदु देवी ने ईटीवी भारत से बताया कि, ''रस्सी को बांधकर रखा गया था. अचानक उस रस्सी को खोला गया, तभी लोग गिरने लगे. इससे भगदड़ मच गई. कई लोग आए थे. यहां के पंडित चंदा के लिए भीड़ लगाते हैं, इसीलिए यह हादसा हुआ है. मंगलवार को ज्यादा भीड़ होती है. पटना, राजगीर से भी लोग यहां पहुंचते हैं, पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखती है.''

मंदिर को चारो तरफ से घेरा गया (ETV Bharat)

'समय पर नहीं मिला एंबुलेंस' : स्थानीय बबन कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी. अगर समय से एंबुलेंस मिलता, घायलों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती तो कई लोगों की जान बच सकती थी. तीन लोगों की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई थी. पांच लोगों की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई.

''मंदिर में काफी भीड़ थी. कोई व्यवस्था नहीं थी कि इसे नियंत्रित किया जा सके. अचानक भीड़ उग्र होकर आगे बढ़ी जिसमें कई लोग नीचे दब गए. वैसे दुर्गा पूजा के समय प्रशासन के लोगों की तैनाती रहती है, पर मंगलवार को कोई दिखाई नहीं पड़ता है.''- बबन कुमार सिंह, स्थानीय