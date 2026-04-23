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'90 फीसदी पॉलीटीशियन गंदे..' पप्पू यादव ने अपने पिछले बयान पर महिलाओं से मांगी माफी

पप्पू यादव ने महिलाओं के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर अपने अंदाज में माफी मांगी है. पढ़ें पूरी खबर-

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सांसद पप्पू यादव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 23, 2026 at 8:22 PM IST

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नालंदा : बिहार के नालंदा में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बच्ची के परिवार से मिले. उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की. इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने विवादित बयान को लेकर माफी भी मांगी. पप्पू यादव ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.

''मेरी पत्नी और बेटी को राजनेता गिद्ध दृष्टि से देखता है. हमारी मां, बहनों और बेटी को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता. मेरी लड़ाई यहां थी. मैने कहा 90 फीसदी पॉलीटीशयन गंदे हैं. यदि किसी भी राजनीति में आए हुए मां बहनों को हमारी जुबान से ठेस पहुंची है तो मैं आपका खून हूं. मैं उस ठेस के लिए क्षमा मांगता हूं.''- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

'90 फीसदी नेता गंदे' : पप्पू यादव ने अपनी सफाई में कहा कि उनका बयान 90 फीसदी गंदी नजर वाले नेताओं के लिए था. अगर किसी महिला नेत्री को उनके बयान से ठेस पहुंची है तो वो उनसे क्षमा मांगते हैं. इसके पहले उन्होंने महिलाओं को लेकर क्या कहा था? उनका बयान काफी आपत्तिजनक था, जिसका विरोध में महिला आयोग ने नोटिस देकर पप्पू यादव की आलोचना कर चेतावनी दी थी.

"महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि किसकी है. अमेरिका से लेकर भारत तक नेताओं की. बिना नेता के रूम के बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकतीं. ये तो आ रहा है डेली. हर दिन आ रहा है नेताओं का सीसीटीवी फुटेज."- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

नालंदा आए हुए थे पप्पू यादव : दरअसल पप्पू यादव नालंदा आए हुए थे जहां एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था. बंदूक की नोक पर पिता के सामने दबंगों ने गंदा खेल खेला. पप्पू यादव ने उस गांव में पहुंचकर सरकार से अपील की है कि कम से कम सम्राट चौधरी अपने समाज के लोगों का कल्याण कर दें. ताकि उन्हें न्याय मिल सके.

दुष्कर्म पीड़िता के परिवार को दी मदद : पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को फौरी तौर पर 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की और मामले को कोर्ट से लेकर संसद तक उठाने की बात कही. उन्होंने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी नारी वंदन शक्ति की बात करती है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती. उन्होंने कई जिलों का उदाहरण देकर गिनाया.

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