ETV Bharat / bharat

'90 फीसदी पॉलीटीशियन गंदे..' पप्पू यादव ने अपने पिछले बयान पर महिलाओं से मांगी माफी

नालंदा : बिहार के नालंदा में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बच्ची के परिवार से मिले. उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की. इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने विवादित बयान को लेकर माफी भी मांगी. पप्पू यादव ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.

''मेरी पत्नी और बेटी को राजनेता गिद्ध दृष्टि से देखता है. हमारी मां, बहनों और बेटी को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता. मेरी लड़ाई यहां थी. मैने कहा 90 फीसदी पॉलीटीशयन गंदे हैं. यदि किसी भी राजनीति में आए हुए मां बहनों को हमारी जुबान से ठेस पहुंची है तो मैं आपका खून हूं. मैं उस ठेस के लिए क्षमा मांगता हूं.''- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

'90 फीसदी नेता गंदे' : पप्पू यादव ने अपनी सफाई में कहा कि उनका बयान 90 फीसदी गंदी नजर वाले नेताओं के लिए था. अगर किसी महिला नेत्री को उनके बयान से ठेस पहुंची है तो वो उनसे क्षमा मांगते हैं. इसके पहले उन्होंने महिलाओं को लेकर क्या कहा था? उनका बयान काफी आपत्तिजनक था, जिसका विरोध में महिला आयोग ने नोटिस देकर पप्पू यादव की आलोचना कर चेतावनी दी थी.

"महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि किसकी है. अमेरिका से लेकर भारत तक नेताओं की. बिना नेता के रूम के बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकतीं. ये तो आ रहा है डेली. हर दिन आ रहा है नेताओं का सीसीटीवी फुटेज."- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया