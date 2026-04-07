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साहब! ये सेतु नहीं, मजाक है.. 36 लाख का पुल 5 करोड़ में बदला, लेकिन अब भी अधूरा

नालंदा में 25 साल से अधूरा पुल 50 गांवों के लिए जानलेवा मुसीबत बना है. ग्रामीण आज भी नदी तैरकर पार करने को मजबूर हैं.

nalanda nanour unfinished bridge
नालंदा के ननौर में पुल का अधूरा सपना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 7, 2026 at 6:42 PM IST

11 Min Read
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नालंदा: 'ये तो अच्छा है कि नदी में पानी नहीं है..लोग पैदल नदी को पार कर जाते हैं. अगर बाढ़ रहती तो उफनती नदी को तैरकर पार करना होता. इस चक्कर में पिछले 25 साल में सैकड़ों लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है.' जेपी आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानी कौशलेंद्र प्रसाद इसके चश्मदीद रहे हैं. इनकी बातों में जो भारीपन है, वह केवल दुख नहीं बल्कि बरसों से जमा हुआ आक्रोश भी है.

नीतीश कुमार के गृह जिला की कहानी: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा से अक्सर विकास की चमकती तस्वीरें आती हैं, लेकिन इसी जिले के एक कोने में छिपी एक कहानी जो अधूरे सपने को दिखाती है. यहां के 50 गांवों के करीब डेढ़ लाख लोग ढाई दशकों से सरकारी उपेक्षा, अंतहीन संघर्ष और अपनी मजबूरी का बोझ ढो रहे हैं.

nalanda nanour unfinished bridge
नालंदा के ननौर में अधूरा पुल (ETV Bharat)

पुल का सपना अधूरा: यह अधूरे सपने की कहानी नालंदा के अस्थावां विधानसभा क्षेत्र का है, जहां बिंद प्रखंड के ननौर गांव से गुजरने वाली नोनिया नदी पर एक पुल का सपना देखा गया था. इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 25 साल पहले हुई थी. साल 2000 का दौर था, जब तत्कालीन विधायक स्वर्गीय सतीश कुमार ने लाखों रुपये के बजट के साथ इस पुल की आधारशिला रखी थी. उस वक्त लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक थी.

अधूरा और लावारिस खड़ा है पुल: क्योंकि इस पुल का लक्ष्य बेहद बड़ा और स्पष्ट था—नालंदा और शेखपुरा जिलों के बीच एक सीधा और सुगम रास्ता बनाना, ताकि आम जनता को मिलों का चक्कर काटकर अपना समय और पैसा बर्बाद न करना पड़े, लेकिन अफ़सोस, कि नींव रखे जाने के कुछ ही समय बाद इस प्रोजेक्ट की रफ्तार पर जैसे किसी की नजर लग गई. शुरुआती दौर में थोड़ी-बहुत मिट्टी भराई का काम तो हुआ, लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य अचानक और पूरी तरह ठप हो गया. कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे, सूबे की सरकारें बदलीं, नए-नए नेता आए और वादों की झड़ी लगी, मगर वह पुल आज भी अपनी जगह पर अधूरा और लावारिस खड़ा है.

nalanda nanour unfinished bridge
नालंदा के ननौर में अधूरा पुल (ETV Bharat)

जिंदगी और मौत के बीच की लकीर: आज की कड़वी हकीकत यह है कि इस लापरवाही की सबसे बड़ी कीमत इलाके के करीब 50 गांवों के लोग चुका रहे हैं. मुतीबीघा, काशीबीघा, इब्राहिमपुर, रसलपुर और ननौर जैसे गांवों के रहने वालों के लिए यह अधूरा पुल महज एक सड़क का हिस्सा नहीं है. यह उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच की एक बारीक लकीर बन चुका है. बरसात के दिनों में जब नदी का जलस्तर बढ़ता है, तब यहां के लोगों का संघर्ष किसी युद्ध से कम नहीं होता, जहां हर कदम पर एक बड़ा जोखिम खड़ा रहता है.

गांव के एक बुजुर्ग, परमानंद प्रसाद की धुंधली आंखों में बरसों का इंतज़ार और चेहरे की झुर्रियों में लाचारी साफ़ पढ़ी जा सकती है. वे बड़े भारी मन से बताते हैं “हमारी नियति देखिए, आज के दौर में भी हम लोग जान जोखिम में डालकर, कपड़े भिगोते हुए नदी को तैरकर पार करने को मजबूर हैं. जब पानी का बहाव तेज़ होता है, तो पैर डगमगाने लगते हैं और हर पल मौत का साया बना रहता है. पर करें भी तो क्या? हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है.”

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

उफनती नदी ही एक सहारा: परमानंद जी की यह बेबसी सिर्फ उनकी अकेली की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सैकड़ों ग्रामीणों का रोज़ का दर्द है, जिन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए हर दिन इस नदी से लड़ना पड़ता है. चाहे बच्चों को स्कूल जाना हो, किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो, या मज़दूरों को काम की तलाश में बाज़ार तक पहुंचना हो-हर रास्ते के बीच में यह उफनती नदी एक जानलेवा चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है.

कई परिवारों के चिराग बुझ गए: इस पूरे मामले का सबसे दुखद और रूह कंपा देने वाला पहलू यह है कि इस "जानलेवा सफर" ने अब तक कई परिवारों के चिराग बुझा दिए हैं. विभाग के पास आंकड़े तो नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी कौशलेंद्र प्रसाद को जितनी याद है, उसके अनुसार मोती बिगहा, खानपुर, इब्राहिमपुर, रसलपुर व अन्य गांव के लोगों की मौत डूबने से हो चुकी है. नदी पार करने की जद्दोजहद में डूबने की खबरें सुर्खियां तो बनती हैं, लेकिन सिस्टम की नींद फिर भी नहीं टूटती.

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नालंदा का ननौर गांव (ETV Bharat)

बड़े-बड़े आश्वासनों की मीठी गोलियां: इलाके के सक्रिय युवा रविरंजन इस प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं. वे बताते हैं कि उन्होंने इस पुल के निर्माण की गुहार लेकर मुख्यमंत्री के 'जनता दरबार' के कम से कम 50 चक्कर काटे होंगे. हर बार उन्हें फाइलों की आवाजाही और बड़े-बड़े आश्वासनों की मीठी गोलियां दी गईं, लेकिन हकीकत में एक ईंट तक नहीं सरकी. रविरंजन का कहना है, “हमें सिर्फ तारीखें और दिलासे मिले, पर ज़मीन पर काम शुरू होने का इंतज़ार आज भी खत्म नहीं हुआ.”

8 से बदले 36 किमी का दूर तय: देखा जाए तो इस पुल का बनना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाली चाबी है. वर्तमान में, बेनार मोड़ से शेखपुरा (बरबीघा) जाने के लिए लोगों को लगभग 36 किलोमीटर का एक लंबा और थकाऊ चक्कर काटना पड़ता है. अगर यह पुल बनकर तैयार हो जाता है, तो यही फासला सिमटकर मात्र 8 किलोमीटर रह जाएगा. यानी यह पुल न सिर्फ लोगों का समय और पैसा बचाएगा, बल्कि सबसे कीमती चीज-इंसानी जानों को सुरक्षित करेगा.

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नालंदा के ननौर में अधूरा पुल (ETV Bharat)

'वोट बैंक की राजनीति': कौशलेंद्र प्रसाद इस पूरे मामले की तह तक जाते हुए इसे सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गहरी 'वोट बैंक की राजनीति' का शिकार बताते हैं. उनका सीधा और गंभीर आरोप है कि यह पूरी परियोजना सियासी समीकरणों की भेंट चढ़ गई. वे बड़ी बेबाकी से कहते हैं, “इस खास इलाके में यादव समुदाय का सामाजिक और राजनैतिक दबदबा रहा है, और शायद यही वजह है कि यहां से नेताओं को अपने पक्ष में मनमाफिक वोट नहीं मिले. इसी राजनीतिक नफे-नुकसान के फेर में न तो किसी सांसद ने इस तरफ मुड़कर देखा और न ही किसी विधायक ने इस दर्द को समझने की जहमत उठाई.”

"जब इस पुल का काम शुरू हुआ था, तब इसकी अनुमानित लागत महज 36 लाख रुपये के आसपास थी. उस वक्त उम्मीद जगी थी, लेकिन कुछ आपसी विवादों, व्यक्तिगत रंजिशों और गंदी राजनीति के चलते काम बीच में ही रोक दिया गया. इसी जद्दोजहद के दौरान जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा. जेल जाते ही पुल का भविष्य भी अंधेरे में गुम हो गया. पूरी परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया." -कौशलेंद्र प्रसाद, स्वतंत्रता सेनानी

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बिंद प्रखंड कार्यालय (ETV Bharat)

सोया हुआ तंत्र एक बार जागा: दशकों का समय बीता और जब वे जेल से बाहर आए, तो उन्होंने इस अधूरे सपने को फिर से जिंदा करने की ठानी. उनकी उम्र भले ही बढ़ गई थी, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ था. उन्होंने प्रशासन के दरवाजों पर बार-बार दस्तक दी और उनकी इसी निरंतर कोशिश और अटूट संघर्ष का नतीजा है कि आज इतने सालों बाद सोया हुआ तंत्र जागता हुआ दिखाई दे रहा है. सरकार और संबंधित विभागों ने अब जाकर इस अटकी हुई परियोजना की सुध ली है और इसमें कुछ हलचल शुरू हुई है.

लेकिन पुल बनने की उम्मीद नहीं: ताजा जानकारी के मुताबिक, अब इस पुल के लिए एक नया और विस्तृत खाका तैयार किया गया है. करीब 5 से 5.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से एक नया टेंडर पास किया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है. हालांकि, हाल ही में हुए चुनाव के दौरान यहां शिलान्यास का बोर्ड लगाया गया था, जिसे आचार संहिता लागू होने के बाद हटाना पड़ा. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीणों के मन में पुरानी आशंकाओं को जन्म दे दिया कि कहीं यह फिर से कोई चुनावी वादा बनकर न रह जाए.

क्या जानलेवा नदी से मिलेगी मुक्ती?: लेकिन अब प्रशासन और ठेकेदार की ओर से गांव वालों को यह पक्का भरोसा दिलाया गया है कि डरने या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही खेतों से गेहूं की तैयार फसल कट जाएगी और रास्ता साफ होगा, अगले महीने से ही पुल के साथ-साथ अप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूरी ताकत के साथ शुरू कर दिया जाएगा. 50 गांवों की निगाहें अब उस दिन पर टिकी हैं, जब बरसों पुराना यह इंतज़ार हकीकत में तब्दील होगा. इस जानलेवा नदी से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी.

इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला और विचलित करने वाला पहलू स्थानीय प्रशासन की अनभिज्ञता है. जब इस गंभीर मुद्दे पर बिंद के प्रखंड विकास पदाधिकारी मो. जफरुद्दीन से बात की गई, तो उनका जवाब तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर करने वाला था. उनका साफ कहना था कि उन्हें इस पुल के मौजूदा स्टेटस के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है.

"चूंकि यह कार्य विधायक या सांसद मद के अंतर्गत आता है, इसलिए संभवतः सियासी खींचतान या रणनीतिक कारणों से ही इसमें इतनी लंबी देरी हुई होगी. मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है." -मो. जफरुद्दीन, बीडीओ, बिंद, नालंदा

सुनहरे वादों और धरातल की कड़वी सच्चाई: अधिकारी का यह बयान न केवल जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा लगता है, बल्कि यह प्रशासनिक तालमेल की उस गहरी खाई को भी दर्शाता है जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं. आज ननौर गांव के किनारे खड़ा यह बेजान और अधूरा ढांचा सिर्फ सीमेंट और सरिए का ढेर नहीं रह गया है. यह सरकारी फाइलों में दर्ज सुनहरे वादों और धरातल की कड़वी सच्चाई है.

50 गांवों की थकी हुई निगाहें: फिलहाल, 50 गांवों की थकी हुई निगाहें एक बार फिर सरकार के नए वादे और उस भारी-भरकम बजट पर टिकी हैं जिसका शोर हाल ही में सुनाई दिया है. अगर इस बार सच में मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ईंट से ईंट जुड़ती है, तो यह केवल एक पुल का निर्माण नहीं होगा, बल्कि उन हजारों जिंदगियों के लिए एक नए और सुरक्षित सवेरे की शुरुआत होगी जो दशकों से मौत के साये में जी रहे हैं.

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