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बिहार में डिटेर्जेंट युक्त MDM भोजन परोसने के मामले में हेडमास्टर सस्पेंड; तीन रसोइया पदमुक्त

डिटर्जेंट पर जांच रिपोर्ट का इंतजार : शिक्षा विभाग के अधिकारी ने खाने में डिटर्जेंट पाउडर मिलने की बात की पुष्टि करने से इनकार किया है. उनका कहना है कि जब तक डॉक्टर की रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक खाने में डिटर्जेंट होने के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. विभाग पूरे मामले की जांच करा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हेडमास्टर समेत तीनों रसोइयों पर गिरी गाज : जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र के मुताबिक, स्कूल में मध्यान्ह भोजन के संचालन की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक और रसोइयों की थी. मामले में चारों की लापरवाही प्रथम दृष्टया सामने आई है. आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद प्रधानाध्यापक को निलंबित और तीनों रसोइयों को पदमुक्त किया गया है. इसके अलावा प्रखंड साधन सेवी और डीपीएम से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.

34 बच्चों के बीमार पड़ने से मचा हड़कंप : दरअसल, मंगलवार को नूरसराय प्रखंड के मध्य विद्यालय, परासी में मध्यान्ह भोजन खाने के बाद 34 बच्चे बीमार पड़ गए थे. इनमें 17 छात्र और 17 छात्राएं शामिल थे. बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए बिहारशरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उपचार के बाद सभी बच्चों की हालत में सुधार हुआ और स्वस्थ होने पर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

नालंदा : बिहार के नालंदा में स्कूल के मध्यान्ह भोजन में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर मिलाए जाने के आरोप के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. परासी मध्य विद्यालय में मिड-डे-मील खाने के बाद 34 बच्चों के बीमार पड़ने के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल के प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है. वहीं तीन रसोइयों मंटू देवी, शारदा देवी और नीपू देवी को पदमुक्त कर दिया गया है. प्रथम दृष्टया लापरवाही और आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

132 बच्चों में 34 ही बीमार : अधिकारी ने बताया कि स्कूल में कुल 132 बच्चे, दो शिक्षक और दो रसोइयों ने भी भोजन किया था. ऐसे में अगर भोजन में कोई गंभीर गड़बड़ी थी तो बाकी लोगों के प्रभावित होने का सवाल भी जांच का हिस्सा है. फिलहाल इस पहलू को भी जांच में शामिल किया जा रहा है. विभाग डॉक्टरों की रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करेगा.

"जो घटना हुई है उसमें हेडमास्टर माध्याह्न भोजन का संचालक होता है. तीन रसोईया की जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों को अच्छे से खाना बनाकर दे लेकिन इन चारों की प्रथमदृष्ट्या लापरवाही सामने आई है. परासी मध्य विद्यालय के तीनों रसोइयों को पद मुक्त कर दिया गया है जबकि हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है."- हेमचंद्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा

DEO का कार्यालय आदेश पत्र (ETV Bharat)

FIR दर्ज BEO को कार्रवाई का निर्देश : मामले को लेकर नूरसराय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से FIR भी दर्ज कराई गई है. विभाग का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.

बच्चों को स्कूल भेजने से परिजनों ने किया इनकार : घटना के बाद बुधवार को परासी गांव के ग्रामीण और बच्चों के परिजन आक्रोशित हो गए. अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यालय परिसर में हंगामा किया. परिजनों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि बच्चों को दिया जाने वाला भोजन आखिर किस तरह तैयार और वितरित किया गया.

मध्याह्न भोजन योजना नालंदा की प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

खाना स्कूल पहुंचा लेकिन डर के कारण बच्चों ने नहीं खाया : बुधवार को विद्यालय में मध्यान्ह भोजन पहुंचा, लेकिन पिछले दिन की घटना से डरे बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया. अभिभावकों ने भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. हंगामे की सूचना मिलने के बाद नूरसराय थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ स्कूल पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया.

206 स्कूलों में पहुंचता है केंद्रीकृत रसोईघर का भोजन : इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति स्वयंसेवी संस्था एकता शक्ति फाउंडेशन के रामघाट, नगरनौसा स्थित केंद्रीकृत रसोईघर से की जाती है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस केंद्रीयकृत रसोईघर से 206 विद्यालयों के करीब 23 हजार बच्चों को प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है. इनमें चंडी प्रखंड के 123, नगरनौसा के 76 और नूरसराय के 7 विद्यालय शामिल हैं.

स्कूल में पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

अब जांच रिपोर्ट से साफ होगी असली वजह : 34 बच्चों के बीमार पड़ने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल स्तर पर तत्काल कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन भोजन में वास्तव में डिटर्जेंट मिला था या बच्चों की तबीयत बिगड़ने की कोई दूसरी वजह थी, यह जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल विभाग ने प्रधानाध्यापक और रसोइयों पर कार्रवाई करते हुए अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से भी जवाब मांगा है. अब जांच रिपोर्ट यह तय करेगी कि इस पूरे मामले में लापरवाही किस स्तर पर हुई और बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की वास्तविक वजह क्या थी.

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