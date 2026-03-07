निशांत की पॉलिटिकल लांचिंग, क्या कहते हैं कल्याण बिगहा के लोग?
नीतीश के बेटे निशांत अब राजनीति में धुंआधार पारी खेलने की तैयारी में हैं. राजनीति में एंट्री को लेकर कल्याण बिगहा क्या सोचता है, जानें
Published : March 7, 2026 at 7:30 PM IST
रिपोर्ट: महमूद आलम
नालंदा: जब पिता रोल मॉडल बन जाए तो बेटे की फाइट और टफ हो जाती है. निर्णय, नए कदम और नई सोच की तुलना गाहे-बगाहे पिता द्वारा किए गए कार्यों से हो ही जाती है. ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीतिक ताकत तो विरासत में मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी कई होंगी. सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार की विरासत को मजबूती से आगे बढ़ाने की और परिवारवाद विरोधी सोच को आगे रखते हुए खुदको मजबूत करने की होगी. ऐसे में नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा के लोग 'मुन्ना के लाल' की राजनीतिक एंट्री को किस रूप में देखते हैं, विस्तार से जानें..
निशांत में मुख्यमंत्री बनने की काबलियत: निशांत कुमार को बचपन से करीब से जानने वाले और रिश्ते में उनके चाचा लगने वाले अवधेश कुमार ने बताया कि निशांत के पास राजनीतिक अनुभव की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि निशांत एक पढ़े-लिखे इंजीनियर हैं और मीडिया के सामने हमेशा उनकी छवि एक सौम्य व सुलझे हुए व्यक्ति की रही है. अवधेश कुमार को पूरा विश्वास है कि निशांत पार्टी ज्वाइन करने के बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे और 2030 के चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल कर खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे.
"हम तो चाहते हैं कि निशांत सीएम बन जाएं ताकि पार्टी और मजबूत हो जाए. अगले चुनाव में उनको और वोट मिलेंगे और सीट भी बढ़ेगी. हमें नहीं लगता है कि निशांत के पास राजनीतिक अनुभव की कमी है. इतने बार वह मीडिया के सामने आया है, कभी देखें कि कोई गलत भाषा का प्रयोग किया है. पढ़ा-लिखा इंजीनियर हैं, हमें लगता है कि यह और बढ़िया से बिहार को चलाएंगे. यह नीतीश कुमार से भी बढ़िया करेंगे."-अवधेश कुमार, निशांत कुमार के चाचा
बिहार के और अच्छे से चलाएंगे: इसी कड़ी में गांव के एक अन्य ग्रामीण सुजीत कुमार ने कहा कि जब तेजस्वी यादव कमान संभाल सकते हैं, तो निशांत तो उच्च शिक्षित शख्स हैं. वे निश्चित रूप से बिहार को तेजस्वी से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से चलाएंगे. निशांत में अच्छे राजनेता की काबलियत साफ दिखती है.
देर से राजनीति में आए निशांत: निशांत की राजनीतिक एंट्री से गांव के बुजुर्ग और युवा सभी उत्साहित हैं. स्थानीय ग्रामीण अशोक कुमार का मानना है कि निशांत को राजनीति में बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी का सामने आना बेहद जरूरी था.
"अगर निशांत राजनीति में नहीं आते, तो नीतीश कुमार द्वारा बिहार के विकास के लिए की गई जीवन भर की मेहनत बेकार चली जाती है. अपने पिता की तरह इंजीनियर होने के कारण निशांत में भी विकास की वही दूरदृष्टि है और वे राजनीति के दांव-पेच मैदान में उतरने के बाद बहुत जल्द सीख जाएंगे."- अशोक कुमार, ग्रामीण, कल्याण बिगहा
नीतीश के खिलाफ बड़ी साजिश: निशांत की एंट्री से ख़ुश तो हैं. लेकिन ग्रामीणों ने पार्टी के अंदर चल रही कुछ कथित साजिशों पर भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की. अवधेश कुमार ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि कुछ लोग पैसे लेकर जदयू को तोड़ने और बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनावों में जो भी वोट मिले हैं, वे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर मिले हैं, न कि भाजपा या किसी अन्य सहयोगी दल के नाम पर है.
नीतीश से बिहार की राजनीति न छोड़ने की अपील: ग्रामीणों का मानना है कि निशांत के नेतृत्व संभालने से पार्टी के भीतर जारी इस तरह की गद्दारी पर लगाम लगेगी और जदयू एक बार फिर मजबूती से खड़ी होगी. कल्याण बिगहा के लोगों की यह मांग है कि नीतीश कुमार अभी बिहार की राजनीति न छोड़ें और निशांत के राजनीतिक सफर में उनका मार्गदर्शन करते रहें.
सियासत में निशांत की एंट्री से जहां गांव के पुरुष उत्साहित हैं, वहीं कल्याण बिगहा की महिलाओं और खासकर 'जीविका दीदियों' में नीतीश कुमार के बिहार छोड़कर दिल्ली (राष्ट्रीय राजनीति) जाने की अटकलों को लेकर भारी बेचैनी है. गांव की महिलाओं ने साफ कर दिया है कि वे नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर बिहार से विदा नहीं होने देंगी.
"जैसे ही हमने सुबह यह खबर सुनी कि नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं. हम सोच में पड़ गए. अब हम सभी महिलाएं आपस में बात कर रही हैं कि बस बुक करके पटना 'जनता दरबार' जाएंगे और उनका विरोध नहीं, बल्कि उनसे मिन्नत करेंगे कि वे हमें छोड़कर न जाएं."- उमा देवी, ग्रामीण महिला
राजनीति में नए हैं निशांत: निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री पर महिलाओं का नजरिया बेहद व्यावहारिक है. उनका मानना है कि बेटे का राजनीति में आना खुशी की बात है, लेकिन अभी वे बिल्कुल नए हैं. जीविका दीदियों ने ठेठ अंदाज में कहा, बेटा अभी राजनीति में नया है. क्या वो आते ही माथा पर इतना बड़ा लोड लेकर पूरे राज्य को संभाल पाएगा? बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा.
"नीतीश कुमार को यहीं बिहार में रहकर पहले उन्हें अपने साथ रखना होगा और काम सीखाना होगा. अगर पिता साथ रहकर सिखाएंगे, तभी बेटा आगे बढ़ पाएगा. नीतीश कुमार की खराब सेहत की बातें सही नहीं है. छोटी-मोटी बीमारी सबको होती है, वे पूरी तरह से राज्य चलाने में सक्षम हैं."- देवीका कुमारी, ग्रामीण महिला
नीतीश के कारण महिलाएं बेखौफ: मुख्यमंत्री के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हुए महिलाओं ने कहा कि आज जो वे घर की चौखट लांघकर निडर होकर समाज में खड़ी हैं, वह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की देन है. एक महिला ने भावुक होकर कहा, "अगर नीतीश कुमार न होते तो हम आज भी चौखट के अंदर ही रहते. उनकी वजह से ही हम जीविका से जुड़े और बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गांवों में भी बेखौफ होकर काम किया.
"अगर वो दिल्ली चले गए तो हमारा मान-सम्मान घट जाएगा और हम गिट्टी के ढेर की तरह एक-एक करके बिखर जाएंगे. बेटा को सीखने में टाइम लगेगा. नीतीश कुमार और उनके बेटे में बहुत अंतर है. दिल्ली में रहकर बिहार की सेवा कैसे करेंगे? मुमकिन नहीं है."- धर्मशीला कुमारी, ग्रामीण महिला
महिलाओं ने दिया स्पष्ट संदेश: कुल मिलाकर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी को बिहार की महिलाएं खासकर जीविका दीदी पचा नहीं पा रही हैं. महिलाओं का स्पष्ट संदेश है कि बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहनी चाहिए और निशांत को उनके संरक्षण में ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए.
कब JDU की सदस्यता लेंगे निशांत?: सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च (रविवार) को औपचारिक रूप से JDU की सदस्यता ले सकते हैं. माना जा रहा है कि पटना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करके निशांत को प्राथमिक सदस्यता दिलायी जा सकती है. इससे पहले 7 मार्च को ही निशांत ने राजनीति में अनौपचारिक तौर पर एंट्री ले ली और सुबह संजय झा के आवास पर एक अनौपचारिक बैठक की. इस बैठक में जदयू के तमाम वरिष्ठ नेता और युवा विधायक मौजूद रहे.
