ETV Bharat / bharat

बिहार के जगदीप नारायण के पास है 190 देशों के दुर्लभ सिक्के, अनूठी लगन से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

''खबरों को पढ़कर मन में यह सवाल उठता था कि क्या मैं भी कभी ऐसा कुछ करूं जिससे दुनिया मुझे जाने. 12 साल की उम्र तक आते-आते मैंने ठान लिया कि मैं भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराऊंगा. पिता स्वर्गीय रामजीवन प्रसाद से मिलने वाले पुराने सिक्कों को मैंने खर्च करने के वजाय सहेजना शुरू कर दिया.'' - डॉ. जगदीप नारायण, इनकम टैक्स वकील

बचपन से ही दुनिया में नाम कमाने की थी चाह : हर बड़ी सफलता के पीछे एक छोटी सी प्रेरणा होती है और डॉ. जगदीप नारायण के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत भी उनके बचपन के दिनों में ही हो गई थी. उन्होंने बताया कि जब वे महज 7-8 साल के थे और छठी कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके मन में कुछ अलग करने की चाह पैदा हुई. बचपन में पढ़ाई के दौरान वे अक्सर अखबारों और मैगजीन में पढ़ते थे कि फलां इंसान ने इस क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है या किसी ने कोई अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है.

2023 में वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला : विभिन्न देशों के सिक्कों और दुर्लभ नोटों का विशाल संग्रह करने के कारण 2023 में उन्हें 'इंफ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' (Influencer Book of World Records) की ओर से वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट से नवाजा गया था. यह सिर्फ एक कागजी प्रमाणपत्र नहीं है, बल्कि एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया भर की मुद्राओं को एक छत के नीचे लाने के उनके सालों से किए गए संघर्ष का जीता-जागता प्रमाण है.

मन में इतिहास और मुद्राओं के प्रति प्रेम : बिहार शरीफ के भरावपर मोहल्ला निवासी डॉ. जगदीप नारायण कुमार पेशे से एक इनकम टैक्स वकील हैं. जगदीप का जीवन यूं तो कागजातों और टैक्स की फाइलों के बीच गुजरता है, लेकिन उनके दिल में इतिहास और मुद्राओं के प्रति एक अलग ही प्रेम धड़कता है. उन्होंने अपने इस शौक को महज एक 'टाइमपास' नहीं रहने दिया, बल्कि अपनी मेहनत से इसे एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला दी है.

बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले डॉ. जगदीप नारायण कुमार ने दुर्लभ सिक्कों से रिकॉर्ड कायम किया है. उन्होंने अपनी अनूठी लगन और सिक्कों के प्रति अपने जुनून के दम पर एक ऐसा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने आज पूरे बिहार राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

नालंदा: वर्तमान समय में हम सभी के घरों में कहीं न कहीं पुराने सिक्के या पुराने नोट किसी संदूक, गुल्लक या अलमारी के कोने में रखे हुए मिल ही जाते हैं. आमतौर पर लोग इन पुराने रुपयों को केवल एक पुरानी याद के तौर पर सहेज कर छोड़ देते हैं और समय के साथ उन्हें भूल जाते हैं. किसी ने शायद ही कभी यह सोचा होगा कि घर के किसी कोने में पड़े इन पुराने सिक्कों और रुपयों के बंडल से कोई विश्व रिकॉर्ड भी बन सकते हैं.

इनकम टैक्स वकील के मन में इतिहास और मुद्राओं के प्रति प्रेम (ETV Bharat)

प्राचीन बौद्ध कालीन और गुप्त कालीन सिक्के सुरक्षित : डॉ. जगदीप का यह संग्रह सिर्फ रुपयों का ढेर नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक चलता-फिरता संग्रहालय है. उनके खजाने में भारतीय इतिहास के हर महत्वपूर्ण कालखंड के सिक्के मौजूद हैं. उनके पास भारत के अत्यंत प्राचीन बौद्ध कालीन और गुप्त कालीन सिक्के सुरक्षित हैं. इसके अलावे मध्यकालीन भारत के मुगल साम्राज्य के दौर के कई दुर्लभ सिक्के भी उनके पास मौजूद हैं. यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने और आजादी से पूर्व की विभिन्न रियासतों और राजा-महाराजाओं के समय के दुर्लभ सिक्के भी उनके इस खजाने की शोभा बढ़ा रहे हैं.

संग्रह में 190 देशों के सिक्के मौजूद : भारतीय मुद्राओं के साथ-साथ डॉ. जगदीप नारायण कुमार ने दुनिया के नक्शे पर मौजूद लगभग हर देश की मुद्रा को अपने घर में समेट लिया है. उनका यह अंतरराष्ट्रीय संग्रह किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी है. वर्तमान में उनके पास विश्व के 190 से अधिक देशों के सिक्के (Coins) और 120 से अधिक देशों के करेंसी नोट जमा हो चुके हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

''कुछ साल पहले तक मेरे पास केवल 150 देशों के सिक्के थे, लेकिन पिछले दो सालों में मैंने अपनी इस मुहिम को और तेज कर दिया. इन दो सालों के अंतराल में मैंने देश-विदेश की कई यात्राएं कीं और जहां भी गया, वहां की स्थानीय मुद्राएं अपने खजाने में शामिल करता गया.''- डॉ. जगदीप नारायण, इनकम टैक्स वकील

32 साल से कर रहे हैं सिक्के जोड़ने का काम : डॉ. जगदीप का यह वैश्विक संग्रह संख्या के लिहाज से विशाल होने के साथ-साथ ऐतिहासिक रूप से भी बेहद अनमोल है. सिक्के और नोट जमा करने का यह मुकाम एक-दो दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है. डॉ. जगदीप बताते हैं कि इस अद्भुत खजाने को इकट्ठा करने में उन्हें अपने जीवन के 32 साल देने पड़े हैं. पेशे से वकील होने के कारण उन्हें कई बार काम के सिलसिले में देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में जाना पड़ता है.

विदेशी मित्रों से मंगवाते हैं दुर्लभ सिक्के : अपनी यात्राओं के दौरान डॉ. जगदीप का सबसे पहला लक्ष्य उस जगह की प्राचीन और वर्तमान मुद्रा हासिल करना होता है. वे बाजारों में जाते हैं, पुराने संग्राहकों से मिलते हैं, और कई बार तो अपने जानकारों व विदेशी मित्रों से खास तौर पर दुर्लभ सिक्के मंगाते हैं. अगर उन्हें कहीं कोई ऐसा सिक्का दिख जाता है, जो उनके संग्रह में नहीं है, तो वे उसे खरीद लेते हैं या किसी से मांग कर अपने पास रख लेते हैं.

डॉ. जगदीप नारायण के संग्रह में 190 देशों के सिक्के मौजूद (ETV Bharat)

'इंफ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' के लिए ऑनलाइन आवेदन किया : डॉ. जगदीप की इस 32 साल की खामोश तपस्या को तब एक बड़ा और अंतरराष्ट्रीय मंच मिला जब उन्हें राजस्थान की राजधानी जयपुर में सम्मानित किया गया. उन्होंने 'इंफ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. उनके संग्रह की बारीकी से जांच और सत्यापन करने के बाद, चयन समिति ने उन्हें इस प्रतिष्ठित विश्व रिकॉर्ड के योग्य माना. 18 मई 2023 को जयपुर शहर में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में डॉ. जगदीप नारायण कुमार को इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया.

इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों के रिकॉर्ड होल्डर और गणमान्य हस्तियां भी शामिल हुई थीं. इतने बड़े मंच पर जब नालंदा के एक शख्स का नाम पुकारा गया, तो वह पल पूरे जिले के लिए ऐतिहासिक था.

परिवार और दोस्तों ने की मदद : दुनिया का कोई भी बड़ा काम या कोई भी ऐसा जुनून जो दशकों तक चले, वह बिना अपनों के साथ और सहयोग के पूरा नहीं हो सकता. डॉ. जगदीप नारायण इस बात को भली-भांति समझते हैं और अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय खुले दिल से अपने परिवार और दोस्तों को देते हैं. उनका कहना है कि इस लंबे सफर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब दुर्लभ सिक्कों को खोजने और खरीदने के लिए काफी पैसे व समय की आवश्यकता पड़ी. ऐसे समय में उनके परिवार ने कभी उन्हें हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि हमेशा उनकी इस अनूठी हॉबी का सम्मान किया. परिवार के साथ-साथ उनके दोस्तों की मंडली ने भी इस 'मिशन' में अहम भूमिका निभाई और जहां कहीं से संभव हो सका, उनके लिए पुराने नोट और सिक्के जुटाए.

प्राचीन बौद्ध कालीन और गुप्त कालीन सिक्के सुरक्षित (ETV Bharat)

बचे हुए देशों के दुर्लभ सिक्के और करेंसी नोट हासिल करना लक्ष्य : अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए डॉ. जगदीप ने बताया कि वर्तमान में विश्व में मान्यता प्राप्त देशों की कुल संख्या लगभग 195 है. अभी उनके खजाने में 190 देशों के सिक्के आ चुके हैं. उनका अगला और अंतिम लक्ष्य बचे हुए देशों के दुर्लभ सिक्के और करेंसी नोट हासिल करना है. उन्होंने बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि जब तक वे दुनिया के सभी देशों की मुद्राएं अपने संग्रह में शामिल नहीं कर लेते, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे.

जीवन में हमेशा कुछ नया और रचनात्मक करने की दी सलाह : एक सफल वकील और अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के रूप में डॉ. जगदीप नारायण कुमार आज की युवा पीढ़ी के लिए एक जीता-जागता प्रेरणास्रोत बन गए हैं. वे युवाओं और जिलेवासियों से एक खास अपील करते हैं कि जीवन में हमेशा कुछ नया और रचनात्मक करने की सोचें. उनका कहना है कि आज के युवा भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने भीतर एक ऐसा सकारात्मक शौक विकसित करें जो उन्हें एक अलग पहचान दिला सके.

इन खबरों को भी पढ़िए-