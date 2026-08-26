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उत्तराखंड में नालंदा बिहार के बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, पांच आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार: श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35 एटीएम कार्ड, 14 बैंक पासबुक, 17 सिम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप और 37,500 रुपये की नकदी बरामद की है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को 2.75 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध डिजिटल लेनदेन के सुराग मिले हैं. पकड़े गए आरोपियों में तीन बिहार और दो हरिद्वार के रहने वाले हैं. एसपी सिटी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पूरे मामले का खुलासा किया.

पुलिस के अनुसार, बीती 25 अगस्त की रात श्यामपुर पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सज्जनपुर पीली क्षेत्र में मुखबिर ने सूचना दी कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में कुछ लोग साइबर ठगी से जुड़े हैं. सूचना पर पुलिस ने रसियाबड़ सिंगल लाइन प्वाइंट पर चेकिंग शुरू कर दी. कुछ देर बाद चिड़ियापुर की ओर से आई कार को रोककर तलाशी ली गई. कार में पांच लोग सवार थे. तलाशी के दौरान एक बैग से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, पासबुक, सिम कार्ड, मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए.

नालंदा बिहार साइबर फ्रॉड गिरोह (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक बरामद 14 पासबुक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और नैनीताल बैंक समेत कई बैंकों के खाते मिले हैं. इन खातों का संबंध हरिद्वार, कनखल, ऋषिकेश, देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से है. वहीं 35 एटीएम कार्ड भी अलग अलग बैंकों के हैं। मोबाइल फोन की शुरुआती जांच में वाट्सअप चैट के जरिये बैंक खाता नंबर, खाताधारकों के नाम, क्यूआर कोड और लेनदेन से जुड़ी जानकारी साझा किए जाने के साक्ष्य मिले. पुलिस को मोबाइल की गैलरी में कई बैंक पासबुक और खातों से संबंधित दस्तावेजों की तस्वीरें भी मिली हैं.

साइबर फ्रॉड होने पर क्या करें (ETV Bharat)

खाते लेकर निकालते थे ठगी की रकम: पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी लोगों से बैंक खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम हासिल करते थे. इन खातों का एटीएम पिन और यूपीआई आईडी अपने पास रखते थे. साइबर ठगी की रकम पहले इन खातों में आती थी. इसके बाद यूपीआई के जरिये दूसरे खातों में रकम भेजकर एटीएम से नकदी निकाली जाती थी. रकम निकालने के बाद कमीशन के हिसाब से हिस्सेदारी बांटी जाती थी. पुलिस बैंक खातों की स्टेटमेंट, केवाईसी और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री की जांच कर रही है. डिजिटल फॉरेंसिक जांच के बाद साइबर ठगी की वास्तविक रकम और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट होने की उम्मीद है.