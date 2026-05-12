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बिहार का अनोखा स्थान जहां महिलाएं अपनी नहीं, बल्कि 'मवेशियों' की सूनी गोद भरने की मांगती हैं मन्नत

भारत आस्थाओं पर टिका एक देश है. आइये आपको इसकी एक बानगी से रू-ब-रू करवाते हैं. नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट.

BABA LALCHAN DHAM
नालंदा में बाबा लालचन स्थान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 12, 2026 at 7:12 AM IST

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नालंदा : आमतौर पर आपने मंदिरों और दरगाहों पर महिलाओं को अपने लिए संतान सुख, नौकरी या घर-परिवार की सुख-समृद्धि की मन्नतें मांगते देखा होगा. लेकिन, ज्ञान की धरती नालंदा में आस्था का एक ऐसा केंद्र है, जहां महिलाएं अपनी नहीं, बल्कि अपने 'मवेशियों' (गाय-भैंस) की सूनी गोद भरने और उनकी तंदुरुस्ती के लिए दरबार में मत्था टेकती हैं.

'बाबा लालचन स्थान' बिहार शरीफ जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बहुआरा गांव में स्थित है. 'बाबा लालचन स्थान' आज आस्था और सामाजिक समरसता का एक अनूठा प्रतीक बन चुका है. मन्नतें पूरी होने पर यहां मवेशियों के दूध से 'तस्माई' (खीर) बनाने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मवेशियों के दूध से बनती है 'तस्माई', लगता है भोग : बाबा लालचन के दरबार में साल के 365 दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. यहां की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब किसी किसान या पशुपालक की गाय या भैंस गर्भधारण कर बच्चा देती है, तो सवा महीने बाद उस मवेशी का पहला दूध लेकर श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचते हैं.

उसी दूध से मंदिर परिसर में ही मिट्टी के चूल्हे पर खीर (स्थानीय भाषा में तस्माई) बनाई जाती है. सबसे पहले बाबा लालचन को इसका भोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच बांट दिया जाता है.

'मनोकामना मांगी तो गाय को बच्चा हुआ' : नालंदा के ही कोनन गांव से आईं श्रद्धालु पशुपालक अनामिका कुमारी पिछले 5 वर्षों से बाबा लालचन के दरबार में आ रही हैं. उन्होंने कहा कि मेरी गाय अक्सर बीमार रहती थी और गर्भधारण नहीं कर पा रही थी. पशु चिकित्सकों से इलाज कराकर थक चुकी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

BABA LALCHAN DHAM
बाबा लालचन स्थान (ETV Bharat)

''जब मुझे बाबा लालचन के बारे में पता चला, तो मैंने यहां आकर मन्नत मांगी. बाबा की कृपा से न सिर्फ मेरी गाय पूरी तरह स्वस्थ हो गई, बल्कि उसने एक बछिया को भी जन्म भी दिया."- अनामिका कुमारी, बाबा लालचन धाम पहुंची श्रद्धालु

'मन्नत पूर्ण होने के बाद अक्सर आती हूं' : अनामिका कुमारी ने बताया कि उसके पति दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं. बाजार से गाय का दूध अपने नवजात शिशु को पिलाने में असमर्थ थी. पति से मशविरा कर एक गाय खरीदी और उसके सेवा में लग गई. लोगों ने बाबा लालचन के बारे में बताया तो वहां वो श्रद्धा से जाकर मन्नतें मांगी. मन्नत पूर्ण होने के बाद वह यहां हमेशा आती रहती हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

करीब 100 वर्ष पुराना इतिहास : गांव के जानकार उमेश यादव बताते हैं कि बाबा लालचन स्थान केवल मवेशियों के लिए ही नहीं, बल्कि नौकरी, व्यापार और नि:संतान दंपतियों की मुरादें पूरी करने के लिए भी जाना जाता है. इस सिद्ध पीठ का इतिहास करीब 100 वर्ष पुराना है.

आसपास के 4 जिलों से आते हैं लोग : ग्रामीणों केशव प्रसाद यादव के अनुसार, यहां नालंदा के अलावा नवादा, शेखपुरा, पटना और मुंगेर जिलों से मवेशी पालक श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं. हम लोगों के दो तीन पीढ़ी पहले से यहां पूजा हो रही है. बाबा के नाम से सर्वे में तीन डिसमिल जमीन भी है.

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इस तरह चढ़ाया जाता है खीर (ETV Bharat)

क्या है कथाएं? : गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह मंदिर जिराइन नदी किनारे अवस्थित है. इनका शरीर कहीं से बहकर आया था, लोग हटाते भी तो नहीं हटते थे. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पहले यहां के गौरैया स्थान पर पशु बलि की प्रथा थी, लेकिन बाबा लालचन की कृपा और प्रभाव से वह क्रूर प्रथा अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है.

''एक सदी पूर्व गांव से सटी जिराइन नदी में भयानक बाढ़ आई थी. उसी दौरान गांव के कई लोगों को रात में एक लावारिस शव का स्वप्न आया, जिसने गुहार लगाई कि मुझे इस बाढ़ से बचाकर एक स्थान दिया जाए. अगली सुबह जब ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे, तो वहां कोई शव नहीं था. आस्था के वशीभूत होकर ग्रामीणों ने नदी किनारे से मिट्टी उठाई और एक पिंड बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी. आज वही पिंड 'बाबा लालचन' के रूप में विख्यात है.''- केशव प्रसाद यादव, ग्रामीण

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

स्थानीय ग्रामीण उमेश यादव बताते हैं कि बाबा लालचन की महिमा इतनी अपरंपार है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से (आम लोग या मवेशी पालक) पूजा के दौरान उनके अगरबत्ती का राख अपने शरीर पर लगाकर मनोकामना मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूर्ण होती है. साथ ही गाय का जब बिसतौरी सवा महीना पूर्ण होने पर उसके दिन का पहला दूध यहां प्रसाद के तौर पर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार पर चढ़ावा किया जाता है. फिर दूसरों को भी ग्रहण कराते हैं.

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मंदिर में इस तरह खीर ले जाया जाता है (ETV Bharat)

''भैंस जंगली जानवर है, इसलिए इसका पहला दूध बाबा लेते हैं. यूं तो बाबा के दरबार में रोज श्रद्धालु आते हैं, लेकिन माघ माह के शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक यहां एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें नालंदा सहित आसपास के कई जिलों से हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ता है. यहां मुंडन, विवाह और अन्य शुभ कार्य भी संपन्न कराए जाते हैं.''- उमेश यादव, स्थानीय ग्रामीण

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लोगों की है काफी श्रद्धा (ETV Bharat)

उचित विकास और सौंदर्यीकरण की मांग : इतनी प्रसिद्ध और धार्मिक मान्यताओं के बावजूद, यह स्थान आज भी सरकारी उदासीनता का शिकार है और बुनियादी सुविधाओं से महरूम है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि इस स्थल का उचित विकास और सौंदर्यीकरण कराया जाए, ताकि इसे एक हेरिटेज (धार्मिक पर्यटन स्थल) के तौर पर विकसित किया जा सके. इससे न केवल बाबा की महिमा दूर-दूर तक फैलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए साधन भी पैदा होंगे.

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