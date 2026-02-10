ETV Bharat / bharat

पानी दीजिए सरकार! गयाजी में किराए का पानी पी रहे लोग, हर महीने 3 लाख खर्च

गयाजी पहाड़पुर में सरकारी नल जल योजना फेल हो गयी, जिसका फायदा ठेकेदार उठा रहे हैं. लोग पानी के बदले लाखों रुपये खर्च कर रहे.

Nal Jal Yojna Fail In Gayaji Paharpur
गयाजी पहाड़पुर से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 10, 2026 at 9:02 PM IST

10 Min Read
गया: बिहार का ऐसा शहर जो पिछले 10 वर्षों से प्यासा है. हम बात कर रहे हैं गया शहर के वार्ड नंबर 2 की नैली पंचायत की. इस पंचायत में पहाड़पुर क्षेत्र आता है, जहां के लोग सरकारी सुविधा होने के बावजूद पानी खरीदकर पीते हैं, क्योंकि ये सरकारी सुविधाएं सिर्फ हाथी के दांत हैं. करीब 200 घर और 1500 की आबादी वाली इस शहर में लोग गांव से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं.

'प्यासी मर जाएगी': पहाड़पुर की रहने वाली 68 साल की पुतुल देवी आर्थिक रूप से कमजोर हैं. पानी खरीदकर नहीं पी सकती है, इसलिए रोजाना एक किलोमीटर दूर पहाड़ से पानी लाती हैं. कहती हैं कि इस उम्र में अब इतनी मेहनत नहीं होती है, लेकिन मजबूरी है. पानी नहीं लाएंगी तो प्यासी मर जाएगी.

Nal Jal Yojna Fail In Gayaji Paharpur
गयाजी पहाड़पुर निवासी (ETV Bharat)

"बगल में एक किमी दूर पहाड़ है, वहां से डिब्बों में पानी भरकर लाती हूं. इसके बाद इसका उपयोग करती हूं. पानी की ही यहां सबसे बड़ी समस्या है. मैं वृद्ध हो चुकी हूं. मुझे काफी तकलीफ उठानी पड़ती है." -पुतुल देवी, पीड़िता

सरकार के सामने ठेकेदार मजबूत: यह समस्या सिर्फ पुतुल देवी की नहीं बल्कि पहाड़पुर के रहने वाले सभी लोगों की है. हैरानी की बात है कि पहाड़पुर में सरकारी नल-जल योजना के पाइप में पानी नहीं आ रहा, लेकिन ठेकेदार के पाइप में पानी जरूर आता है. जो काम बीते 10 साल में सरकार नहीं कर पायी वह काम ठेकेदार कर रहे हैं. लोगों तक पानी पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन इसके बदले भारी रकम वसूल रहे हैं.

कमाई की एक तिहाई पानी में खर्च: पहाड़पुर की रहने वाली सुशीला देवी बकरी पालती है. पति भुनेश्वर यादव राजमिस्त्री हैं. दोनों मिलकर महीने में 8-10 हजार रुपये कमाती है, जिसमें 3000 रुपये पानी में चला जाता है. कहती हैं कि इलाके में पानी का सप्लाई तो है, लेकिन सरकारी नहीं है. पहाड़पुर से एक किलोमीटर दूरी पर रहे एक ठेकेदार पानी का सप्लाई करता है.

" पानी के लिए महीने में 3000 रुपये खर्च होता है. इससे काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. घर चलाने में रुपये कम पड़ते हैं. पानी की सप्लाई सुबह में और शाम में 15-15 मिनट की होती है. इसी में जिसका पानी भरा तो भरा भरा, नहीं तो टंकी भी खाली रह जाती है." -सुशीला देवी, स्थानीय

Nal Jal Yojna Fail In Gayaji Paharpur
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

महीने का 8000 रुपये खर्च: पहाड़पुर के रहने वाले लोग पानी के लिए महीने में 1500 से 8000 रुपये खर्च करते हैं. पूरे इलाके की बात करें तो एक महीने में लोग करीब 3 लाख रुपये पानी के लिए खर्च करते हैं. 10 साल में अब तक करोड़ों रुपये खर्च कर चुके हैं. राजबल्लव सिंह के पास एक मार्केट और एक घर है. दोनों जगह के लिए करीब 500 लीटर टंकी रोजाना भरना होता है.

"500 लीटर टंकी भरने के लिए महीने में 8000 रुपये खर्च होते हैं. अगर समय से पैसा नहीं दिया गया तो पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है. ऐसी स्थिति कई सालों से चल रही है. ठेकेदार को हर महीने रुपये देते हैं तब जाकर पानी मिलता है." -राजबल्लव सिंह

कोई सुनने वाला नहीं: स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां के लोग पिछले 10 वर्षों से पानी के लिए तरस रहे हैं. त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी दशा बदलने वाला कोई नहीं. नेता से लेकर सरकारी महकमे के दरवाजे तक लगातार दौड़ने के बावजूद इलाके में सरकारी पानी नहीं पहुंचा है. आज भी यहां के लोग किराए के पानी पर जिंदगी गुजर-बसर कर रहे.

नहाने तक के लिए पानी नहीं: संतलाल प्रसाद बताते हैं, कि पानी को लेकर बहुत दिक्कत है. डीएम, एडीएम, विधायक सबसे आग्रह किया, लेकिन किसी ने पानी की व्यवस्था नहीं की. इस कारण पानी खरीदकर पानी पड़ता है. हैरानी की बात है कि नहाने और अन्य काम के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है.

वाटर लेवल खराब: संतलाल प्रसाद के अनुसार पहाड़पुर का अधिकांश इलाका ऐसा है, जहां भू-गर्भीय तौर पर गहराई पर पानी है या फिर बोरिंग के दौरान पत्थर निकल आते हैं. वाटर लेवल इतना खराब है कि 200-300 फीट की बोरिंग फेल हो जाती है. हालांकि, थोड़े से प्रयास से ही इस स्थिति को सुधारा जा सकता है. किंतु ऐसी पहल किसी ने भी नहीं की.

"वर्षों से गुहार लगाने के बावजूद पानी नहीं दिया गया. सरकार की ओर से नल जल योजना का पाइप लगाया गया है. टंकी भी लगी है लेकिन पानी नहीं आता है. प्राइवेट ठेकेदार के माध्यम से पानी आता है. यह सोचने वाली बात है." -संतलाल प्रसाद

Nal Jal Yojna Fail In Gayaji Paharpur
गयाजी पहाड़पुर में पानी की समस्या (ETV Bharat)

पानी खरीदकर मकान का निर्माण: पानी की समस्या इस कदर है कि कोई मकान निर्माण नहीं कर पाता है. वेंकटेश शर्मा कहते हैं, कि 2016 में मकान बनाए थे. इसके लिए भी पानी खरीदना पड़ा था. 10 साल पानी खरीद कर ही पी रहे हैं. घोर आश्चर्य की बात है कि यहां कोई सुनने वाला नहीं है. प्रशासन नेता सब लापरवाह है.

'क्या यही सुशासन हैं?': हैरान करने वाली बात है कि आसपास के इलाकों में पानी आता है. दंडीबाग से नगर निगम और गंगाजल वाला पाइप आ चुका है, लेकिन वहां से मेन पाइप को बिपार्ड के पास ही लॉक कर दिया गया है. बिपार्ड से एकदम सटा हुआ पहाड़पुर में पानी नहीं आता. पहाड़पुर के ही रहने वाले यमुना प्रसाद सवालिया अंदाज में कहते हैं कि क्या इसी को सुशासन कहते हैं.

"यह मनमानेपन की हद है. हमारे यहां भी पानी आ सकता था, किंतु सरकारी अधिकारियों की मनमानी के कारण ऐसा नहीं हो रहा. दंडीबाग का पानी भी पहाड़ तक आकर ही रोक दिया गया. इसके बगल में पहाड़पुर गांव है, यहां सरकार का पानी नहीं, बल्कि ठेकेदार का पानी आ रहा है." -यमुना प्रसाद.

मजाक नहीं तो और क्या?: यह स्थिति बताती है कि कहीं न कहीं सरकार-प्रशासन की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है या फिर कार्य क्षमता की सोच का घोर अभाव है. यही वजह है कि जहां ठेकेदार पानी बेचकर लाखों कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र सारी व्यवस्थाओं के बावजूद 200 घरों में पानी पहुंचाने में विफल है. यह मजाक नहीं तो और क्या?

सरकारी पानी नदारद: सृजन सिंह बताते हैं शिकायत के बावजूद कोई इसका समाधान नहीं करता है. छात्र, युवा, व्यवसाई, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी या आर्मी से रिटायर लोग, हर कोई परेशान है. पानी नहीं होने से कोई भी काम सही ठंग से नहीं होता है. बच्चों को स्कूल भेजने में भी काफी दिक्कत आती है.

कभी-कभी बिना पानी रहना पड़ता: आर्यन सिंह बताते हैं कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बिना पानी के रहना पड़ता है. पीने के पानी के लिए लालायित हो जाते हैं. घर का सारा काम रुक जाता है. जिन्हें बाहर जाना होता है, वह भी घर में ही रुक जाते हैं. पानी के बिना हमारा जीवन अंधकारमय बना हुआ है.

Nal Jal Yojna Fail In Gayaji Paharpur
गयाजी पहाड़पुर निवासी (ETV Bharat)

"अभी 500 लीटर का टंकी भरने के लिए 1500 हर महीने हम लोग दे रहे हैं. कहीं-कहीं यह राशि ज्यादा ली जा रही है. इस तरह की स्थिति का जिम्मेदार सरकार-प्रशासन और नेता ही है. क्योंकि इन सभी से गुहार लगाते-लगाते थक चुके हैं." -आर्यन सिंह, स्थानीय

शादी-विवाह सबसे बड़ी समस्या: इलाके के कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं. जो पानी के बिल नहीं चुका सकते, 2 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर पानी लाते हैं. तब जाकर गुजारा होता है. प्रीति कुमारी कहती हैं कि हम लोग अब कुछ पैसे देना शुरू किए हैं तो हमारे घर तक पानी पहुंचने लगा है, लेकिन जब पैसे नहीं रहता है तो पहाड़ से ही पानी लाना पड़ता है. शादी विवाह में भी पानी खरीद कर लाना पड़ता है.

"कुटुम्ब भी आते हैं तो चमककर भागते हैं. यहां जिनकी भी शादियां हुई, उसके परिवार की यही शिकायत है. पहाड़पुर में पानी ही नहीं है, यहां बच्चों की शादी क्यों करें. सरकार हमें पानी मुहैया कराए. नल जल योजना की पाइप बिछी है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा." -प्रीति कुमारी,

होटल संचालक तक परेशान: रंजन कुमार होटल का संचालन करते हैं. बताते हैं कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जो खरीद कर पानी नहीं पीता है. कहते हैं कि हम लोग हर महीने पानी खरीदने में 3000 रुपये तक खर्च करते हैं. घर हो या बिजनेस सभी को पानी चाहिए, लेकिन पानी सरकार से नहीं बल्कि ठेकेदार से मिल रहा है.

"यहां हर महीने लोग औसतन लाखों रुपए पानी के बदले दे रहे हैं. हमारे यहां प्राइवेट ठेकेदार से पानी आ रहा है. सरकार भी दे सकती थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ." -रंजन कुमार, स्थानीय

Nal Jal Yojna Fail In Gayaji Paharpur
गयाजी पहाड़पुर में पीएचडी कार्यालय (ETV Bharat)

कब बदलेंगे हालात?: विष्णु देव प्रताप बताते हैं कि यह हालात लंबे समय से हैं. कब ऐसे हालात बदलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है. अब हम लोग निराश हो चुके हैं. सरकारी दफ्तरों में जाते-जाते थक चुके हैं. यहां के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार हैं जो अब स्पीकर भी बन चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ.

"चुनाव से पहले उन्होंने दो बार मीटिंग रखी थी. चुनाव जीते स्पीकर भी बने, लेकिन सारे वादे भूल गए और यहां पानी प्राइवेट ठेकेदार दे रहा है. हम लोग पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं." -विष्णु देव

जिम्मेदार लापरवाह: इस मामले में पीएचडी मंत्री व वर्तमान स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की गई. किंतु उनसे बात नहीं हो सकी. प्रतिनिधि की ओर जानकारी दी गयी कि मंत्री जी अभी व्यस्त हैं. नगर प्रखंड के बीडीओ कहते हैं कि यह मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. यह मामला पीएचडी विभाग का है.

"हमारे द्वारा अब वैसे सरकारी जगह का चयन किया जा रहा है, जहां पर पानी अच्छी निकलती हो. वहां से बोरिंग कर यहां पहाड़पुर गांव में सप्लाई की जाएगी, जिससे कि पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल सके. " -ममता गोप, जूनियर इंजीनियर, पीएचईडी विभाग,

10 साल बाद भी समस्या: 10 साल बाद भी यहां के लोग पानी के लिए प्यासे हैं. जहां सरकार को पानी पहुंचाना चाहिए, वहां ठेकेदार लाखों रुपये कमा रहा है.

