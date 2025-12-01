ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बनभूलपुरा में एक्शन, 21 भूतपूर्व दंगाई गिरफ्तार, 121 के खिलाफ कार्रवाई

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने की संभावना को लेकर पुलिस ने सभी तैयारी पूरी कर ली है. पुलिस ने फोर्स से लेकर डायवर्जन प्लान तैयार किया है. 7 ड्रोन कैमरों समेत भारी फोर्स को क्षेत्र में तैनात किया गया. इसके साथ ही पुलिस टीम ने उपद्रवी लोगों और पूर्व के दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिसके तहत 121 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. जबकि, 21 पूर्व दंगाइयों को गिरफ्तार भी किया है.

हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने से पहले ही बनभूलपुरा क्षेत्र के 30 हेक्टेयर भूमि पर कई सालों से काबिज 5,236 परिवारों के सिर से छत गायब होने का डर सताने लगा है. नैनीताल हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर स्थानीय लोगों ने साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. तब से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. स्थानीय लोगों की मानें तो बनभूलपुरा भूमि पर मंगलवार यानी 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है.

क्या बोले स्थानीय लोग? स्थानीय लोगों का कहना कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है, जो भी फैसला आएगा वो उन सभी के हक को ध्यान में रखते हुए आएगा. उन्होंने कहा कि अगर उन लोगों के हक पर फैसला नहीं आता है तो वो सरकार से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र से हटाए जाने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए.

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन (फोटो सोर्स- Police)

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनभूलपुरा में भारी संख्या में पुलिस तैनात: हल्द्वानी के संवेदनशील क्षेत्र बनभूलपुरा में प्रशासन की ओर से पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान हिंसक घटनाओं से सबक लेते हुए जिला पुलिस ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम पुलिस अधिकारी समेत फोर्स को तैनात किया है.

इनमें 3 पुलिस अधीक्षक, 4 पुलिस उपाधीक्षक, 8 निरीक्षक, 28 उप निरीक्षक, 80 हेड कांस्टेबल, 2 पीएसी कंपनी, फायर टेंडर, टियर गैस यूनिट, बज्र वाहन समेत अन्य फोर्स को तैनात किया गया है. इसके अलावा पैरा मिलिट्री की अलग-अलग यूनिट को किसी भी हालत से निपटने के लिए अलग से तैयार किया गया है. इसके साथ ही अतिक्रमण क्षेत्र को 7 ड्रोन कैमरों की निगरानी में रखा गया है.

छावनी में तब्दील हुआ हल्द्वानी (फोटो सोर्स- Police)

फैसले से पहले नैनीताल पुलिस का एक्शन: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नैनीताल पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. जिसके तहत पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाकर 121 उपद्रवी लोगों के खिलाफ 126/135 BNS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की है.