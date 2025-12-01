ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बनभूलपुरा में एक्शन, 21 भूतपूर्व दंगाई गिरफ्तार, 121 के खिलाफ कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट से हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर मंगलवार को आ सकता है बड़ा फैसला, नैनीताल जिले में चप्पे-चप्पे में फोर्स तैनात

Nainital Police Arrested Many People
हल्द्वानी में एक्शन में पुलिस (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 1, 2025 at 10:17 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने की संभावना को लेकर पुलिस ने सभी तैयारी पूरी कर ली है. पुलिस ने फोर्स से लेकर डायवर्जन प्लान तैयार किया है. 7 ड्रोन कैमरों समेत भारी फोर्स को क्षेत्र में तैनात किया गया. इसके साथ ही पुलिस टीम ने उपद्रवी लोगों और पूर्व के दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिसके तहत 121 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. जबकि, 21 पूर्व दंगाइयों को गिरफ्तार भी किया है.

हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने से पहले ही बनभूलपुरा क्षेत्र के 30 हेक्टेयर भूमि पर कई सालों से काबिज 5,236 परिवारों के सिर से छत गायब होने का डर सताने लगा है. नैनीताल हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर स्थानीय लोगों ने साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. तब से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. स्थानीय लोगों की मानें तो बनभूलपुरा भूमि पर मंगलवार यानी 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है.

क्या बोले स्थानीय लोग? स्थानीय लोगों का कहना कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है, जो भी फैसला आएगा वो उन सभी के हक को ध्यान में रखते हुए आएगा. उन्होंने कहा कि अगर उन लोगों के हक पर फैसला नहीं आता है तो वो सरकार से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र से हटाए जाने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए.

Haldwani Railway land Encroachment
हल्द्वानी रेलवे स्टेशन (फोटो सोर्स- Police)

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनभूलपुरा में भारी संख्या में पुलिस तैनात: हल्द्वानी के संवेदनशील क्षेत्र बनभूलपुरा में प्रशासन की ओर से पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान हिंसक घटनाओं से सबक लेते हुए जिला पुलिस ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम पुलिस अधिकारी समेत फोर्स को तैनात किया है.

इनमें 3 पुलिस अधीक्षक, 4 पुलिस उपाधीक्षक, 8 निरीक्षक, 28 उप निरीक्षक, 80 हेड कांस्टेबल, 2 पीएसी कंपनी, फायर टेंडर, टियर गैस यूनिट, बज्र वाहन समेत अन्य फोर्स को तैनात किया गया है. इसके अलावा पैरा मिलिट्री की अलग-अलग यूनिट को किसी भी हालत से निपटने के लिए अलग से तैयार किया गया है. इसके साथ ही अतिक्रमण क्षेत्र को 7 ड्रोन कैमरों की निगरानी में रखा गया है.

Haldwani Railway land Encroachment
छावनी में तब्दील हुआ हल्द्वानी (फोटो सोर्स- Police)

फैसले से पहले नैनीताल पुलिस का एक्शन: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नैनीताल पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. जिसके तहत पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाकर 121 उपद्रवी लोगों के खिलाफ 126/135 BNS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की है.

इसके साथ ही 21 लोगों के खिलाफ 170 BNS के तहत कार्रवाई की गई है. जिसमें ज्यादातर वो लोग हैं, जिन्होंने इससे पहले बनभूलपुरा हिंसा प्रकरण में थाने में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था. इनकी ओर से वर्तमान में भी लोगों को एकत्र कर दंगा भड़काने का प्रयास करने की प्रबल संभावना है. जिसके मद्देनजर चिन्हीकरण कर धारा 170 BNS के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया है.

सोशल मीडिया में भी पुलिस की पैनी नजर: नैनीताल पुलिस हर मोर्चे पर तैयार है. फील्ड के साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं. किसी भी प्रकार से भ्रामक सूचना फैलाने, भड़काऊ संदेश प्रचारित करने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Haldwani Railway land Encroachment
पुलिस का मार्च (फोटो सोर्स- Police)

पुलिस ने तैयार किया डायवर्जन प्लान: 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी के रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले में फैसला सुना सकता है. ऐसे में जिला पुलिस ने शहर का डायवर्जन प्लान तैयार किया है. डायवर्जन प्लान सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा.

मंगलवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पूरे नैनीताल जिले में सभी प्रकार के भारी माल वाहक/अति आवश्यक सेवा से संबंधित वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा. सभी वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जाएगा.

Haldwani Railway land Encroachment
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक्शन में पुलिस (फोटो सोर्स- Police)

नैनीताल में प्रवेश करने वाले वाहनों के यातायात/डायवर्जन प्लान-

  • रामपुर/रुद्रपुर से आने वाले और पर्वतीय जिलों को जाने वाले सभी वाहन पंतनगर तिराहा (दिनेशपुर मोड़) से डायवर्ट होकर NH 109 (नया बाईपास) होते हुए पंतनगर से नगला तिराहा होते हुए किच्छा से सितारगंज से खटीमा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
  • बरेली/किच्छा रोड से आने वाले और पर्वतीय जिलों को जाने वाले सभी वाहन किच्छा से सितारगंज होते हुए खटीमा से अपने गंतव्य को जाएंगे. किसी भी प्रकार का वाहन नगला तिराहा से नैनीताल सीमा में प्रवेश नहीं करेगा.
  • सितारगंज/चोरगलिया रोड से आने वाले और पर्वतीय जिलों को जाने वाले सभी वाहन सितारगंज से खटीमा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. किसी भी प्रकार का वाहन चोरगलिया से जिला सीमा में प्रवेश नहीं करेगा.
  • काशीपुर/बाजपुर से आने वाले और पर्वतीय जिलों को जाने वाले सभी वाहन काशीपुर-बाजपुर से रुद्रपुर होते हुए किच्छा से सितारगंज होते हुए खटीमा से अपने गंतव्य को जाएंगे.
  • पर्वतीय जिलों से मैदानी क्षेत्र की ओर आने वाले सभी वाहन वाया चंपावत होते हुए टनकपुर रोड का इस्तेमाल करेंगे. कोई भी वाहन नैनीताल जिले में प्रवेश नहीं करेगा.

हल्द्वानी शहर का यातायात/डायवर्जन प्लान-

  1. रामपुर रोड से आने वाले और नैनीताल, भीमताल, भवाली एवं कैंची धाम की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन गन्ना सेंटर/शीतल होटल तिराहा से डायवर्ट होकर तीनपानी फ्लाईओवर से गौलापार रोड का इस्तेमाल कर नारीमन तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. अन्य वाहन देवलचौड़ तिराहा से डायवर्ट होकर छड़ैल चौराहा से सेंट्रल हॉस्पिटल तिराहा होकर लालढांठ तिराहा से पंचक्की रोड का इस्तेमाल कर नारीमन तिराहा से अपने गंतव्य को जाएंगे.
  2. बरेली रोड से आने वाले एवं नैनीताल, भीमताल, भवाली और कैंची धाम की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन तीनपानी फ्लाईओवर से गौलापार रोड का इस्तेमाल कर नारीमन तिराहा से होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. अन्य वाहन गांधी इंटर कॉलेज तिराहा से डायवर्ट होकर FTI तिराहा से ITI तिराहा होते हुए मुखानी चौराहा से पंचक्की तिराहा से नारीमन तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.
  3. रामनगर/बाजपुर से आने वाले एवं नैनीताल, भीमताल, भवाली और कैंची धाम की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन नैनीताल तिराहा कालाढूंगी से डायवर्ट होकर मंगोली होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. अन्य वाहन ऊंचा पुल चौराहा/लालढांठ तिराहा से डायवर्ट होकर पंचक्की तिराहा होते हुए कॉल्टेक्स तिराहा से नारीमन तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
  4. नैनीताल से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले सभी वाहन रूसी बाईपास द्वितीय से डायवर्ट होकर रूसी बाईपास प्रथम होते हुए मंगोली से कालाढूंगी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. अन्य वाहन नारीमन तिराहा से डायवर्ट होकर गौलापार रोड के जरिए अपने गंतव्य को जाएंगे.
  5. कैंची धाम/भवाली से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले सभी वाहन भवाली तिराहा से डायवर्ट होकर मस्जिद तिराहा से नंबर वन बैंड ज्योलिकोट से होते हुए रूसी बाईपास द्वितीय से रूसी बाईपास प्रथम होते होकर मंगोली से कालाढूंगी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
  6. मुक्तेश्वर/भीमताल से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले सभी वाहन खुटानी बैंड भीमताल से डायवर्ट होकर भवाली मस्जिद तिराहा से नंबर वन बैंड ज्योलिकोट-रूसी बाईपास द्वितीय-रूसी बाईपास प्रथम होकर मंगोली से कालाढूंगी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.

काठगोदाम से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान-

  • कॉल्टेक्स/हाइडिल तिराहा से डायवर्ट होकर पंचक्की तिराहा से लालढांठ तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
  • महारानी होटल तिराहा से डायवर्ट होकर सरस्वती रेस्टोरेंट तिराहा से दोनहरिया तिराहा होते हुए पानी की टंकी से मुखानी चौराहा से अपने गंतव्य को जाएंगे.

बनभूलपुरा क्षेत्र में यातायात/डायवर्जन प्लान-

  • गौला पुल बनभूलपुरा से ताज चौराहा की ओर आने वाले सभी वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा.
  • रेलवे स्टेशन तिराह /ताज चौराहा से बनभूलपुरा की ओर जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
  • मंगल पड़ाव से घास मंडी होते हुए बनभूलपुरा की ओर जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
  • तिकोनिया चौराहा/एसडीएम कोर्ट तिराहा/प्रेम टॉकीज से रोडवेज पूर्वी गेट होते हुए ताज चौराहा की ओर जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
  • इंद्रानगर फाटक से मंडी गेट की ओर और मंडी गेट से इंद्रानगर फाटक की ओर सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
  • इन रूटों से आवागमन करने वाले वाहन वाया तीनपानी फ्लाईओवर होते हुए अपना आवागमन करेंगे.

NAINITAL BANBHOOLPURA ENCROACHMENT
हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण
HALDWANI RAILWAY LAND ENCROACHMENT
सुप्रीम कोर्ट बनभूलपुरा केस सुनवाई
SUPREME COURT ON BANBHOOLPURA

