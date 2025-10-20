दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन
नैनीताल की मोमबत्ती सरोवरी नगर की संस्कृति और हुनर की जीवंत झलक है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2025 at 9:45 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिल स्टेशन नैनीताल सिर्फ अपनी झीलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि ये शहर अपनी पारंपरिक कैंडल कला के लिए भी प्रसिद्ध है. नैनीताल की बनी कैंडल (मोमबत्ती) की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी है
नैनीताल में बनी मोमबत्ती सिर्फ आम सजावट का हिस्सा नहीं: कहा जाता है कि नैनीताल में बनी मोमबत्ती सिर्फ आम सजावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सरोवर नगरी नैनीताल की संस्कृति और हुनर की जीवंत झलक है. यहीं कारण है कि दीपावली के मौके पर नैनीताल की मोमबत्तियां की मांग देश के कई बड़े महानगरों से आती है. नैनीताल आने वाले पर्यटक भी यहां की मोमबत्तियां को खरीद कर ले जाते है.
नैनीताल में ही हाथों से विभिन्न स्वरूपों में बनाई जाती मोमबत्ती: दीपावली पर तो नैनीताल में मोमबत्तियां की खास मार्केट लगती हैं. इन खूबसूरत और रंग बिरंगी मोमबत्ती की खास बात ये है ये नैनीताल में ही हाथों से विभिन्न स्वरूपों में बनाई जाती है. नैनीताल की मोमबत्तियां हर साल दीपावली में बाजारों की रौनक बनती है.
हाथों के हुनर से बनाई जाती है शानदार मोमबत्ती: 90 के दशक से मोमबत्ती व्यवसाय कर रही वर्षा बताती हैं कि खूबसूरत मोमबत्तियों को बड़े जतन और हुनर के साथ सजाया संवारा जाता है. नैनीताल के गिने चुने मोमबत्ती उद्योगों में महिलाएं अपने हाथों के हुनर से शानदार मोमबत्ती बनाने में जुटी हैं.
इन मोमबत्तियों को बनाने में किसी भी तरह की मशीन का प्रयोग नहीं होता: छोटे से घर में कुटीर उद्योग के रूप में मोमबत्ती बनाकर ये महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं. उनके द्वारा गरीब परिवार की महिलाओं को मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो मोम (वैक्स) को पिघलाकर उसमें चमकीले रंगों को मिलाया जाता है, जिनमें से कुछ मोमबत्तियां ग्लास या सांचों में वैक्स भरकर बनाई जाती हैं तो कुछ विशेष प्रकार की मोमबत्तियां हैं, जिन्हें महिलाएं केवल अपने हाथों से बनाती हैं. नैनीताल की इन मोमबत्तियों की यह खासियत है कि इन मोमबत्तियों को बनाने में किसी भी तरह की मशीन का प्रयोग नहीं होता. नैनीताल के बाजार में 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की मोमबत्ती उपलब्ध है.
वैसे एक समय था जब शहर भर में 80 से 90 छोटे-बड़े मोमबत्ती के उद्योग चला करते थे, जो नैनीताल शहर के सैकड़ों लोगों की आजीविका का भी एक प्रमुख जरिया था. लेकिन अब धीरे-धीरे नैनीताल की मोमबत्तियों के कारोबार की चमक फीकी पड़ती जा रही है. अब हालत यह हैं कि शहर में महज 10 से 15 मोमबत्तियों के कारीगर रह गये हैं.
पढ़ें---