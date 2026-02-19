ETV Bharat / bharat

कैंची धाम ट्रस्ट की पारदर्शिता पर उठा सवाल, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, करोड़ों के चढ़ावे पर 4 सप्ताह में देना है उत्तर

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने बाबा नीम करौली के कैंची धाम मंदिर में कथित अव्यवस्थाओं और वित्तीय अनियमितताओं का स्वतः संज्ञान लिया है. पिथौरागढ़ के एक भक्त की शिकायत पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने राज्य सरकार, नैनीताल डीएम, एसडीएम और मंदिर ट्रस्ट को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका में ट्रस्ट को सरकारी नियंत्रण में लाने और वित्तीय पारदर्शिता की मांग की गई है. दरअसल भक्त ने शिकायत में कहा है कि करोड़ों के चढ़ावे का दुरुपयोग हो रहा है.

कैंची धाम ट्रस्ट से चढ़ावे और संपत्ति पर मांगा जवाब: सुनवाई के बाद प्रसिद्ध कैची धाम में गड़बड़ियों के मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता धर्मेंद्र बर्थवाल को न्यायमित्र अधिवक्ता नियुक्त किया है. सरकार, डीएम नैनीताल सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. साथ में कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा है कि जनहित याचिका की प्रति न्यायमित्र को उपलब्ध कराएं.

ट्रस्ट को सरकारी नियंत्रण में लाने की मांग: पिथौरागढ़ निवासी ठाकुर सिंह डसीला की ओर से भेजे गए पत्र पर हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि बाबा नीम करौली द्वारा स्थापित इस धाम का संचालन करने वाले ट्रस्ट के बारे में मूलभूत जानकारी भी उपलब्ध नहीं है. मंदिर ट्रस्ट का नाम, पंजीकरण, कार्यालय का पता, ट्रस्टियों की संख्या और नियुक्ति संबंधी जानकारी स्थानीय प्रशासन और रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है.

कैंची धाम में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है: करोड़ों रुपये के चढ़ावा और आय-व्यय का खुलासा नहीं किया जाता. विदेशी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए विदेशी श्रद्धालुओं के एफसीआरए, लेखा-जोखा और ऑडिट रिपोर्ट जारी न करने पर भी सवाल उठाए गए हैं. कहा गया है कि बदरीनाथ-केदारनाथ धाम का संचालन एक अधिनियम तथा जागेश्वर मंदिर का प्रबंधन जिला प्रशासन की निगरानी में एक समिति के माध्यम से होता है. देशभर में भी मंदिरों में निगरानी की ठोस व्यवस्था है.