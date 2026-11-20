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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बनमीत और परविंदर की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज, जानिए पूरा मामला

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो आरोपियों बनमीत सिंह व परविंदर सिंह की जमानत याचिकाओं को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने देहरादून की विशेष अदालत (पीएमएलए) की ओर से 12 जून 2026 को पारित रिमांड बढ़ाने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी निरस्त कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज होने के बाद संज्ञान न लिए जाने की स्थिति में भी विशेष अदालत के पास आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का अधिकार है.

क्या है मामला? ईडी यानी ​प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, हल्द्वानी के दो भाई बनमीत सिंह और परविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह ने डार्क वेब एवं ऑनलाइन माध्यमों से यूरोप व अमेरिका समेत अन्य देशों में नशीली दवाओं की तस्करी की. इससे मिले आय को क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन) व विदेशी मुद्रा के जरिए वैध दिखाने का प्रयास किया था.

जांच एजेंसी का आरोप है कि अमेरिका में सजा काटने और अप्रैल 2024 में भारत आने के बाद बनमीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था. मामले में 4,250 बिटकॉइन समेत अपराध की आय से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है. ​याचिकाओं में आरोपियों की ओर से दलील दी गई थी कि संज्ञान आदेश रद्द होने के बाद रिमांड वैध नहीं है. बीती 8 जून 2026 को भौतिक रूप से पेशी नहीं हुई और वे लंबे समय से हिरासत में हैं. हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि बाद के वैध रिमांड आदेश से पूर्व की प्रक्रियात्मक अनियमितता दूर हो सकती है. मामले की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति, भारी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन एवं पीएमएलए की शर्तों को देखते हुए हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती. वहीं, पूरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई. इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ग्रुप को करते थे ऑपरेट: गौर हो कि अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी. जांच में सामने आया था कि दो भाई बनमीत सिंह और परविंदर सिंह अन्य लोगों के साथ मिलकर ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइजेशन ग्रुप (Singh DTO) को ऑपरेट कर रहे थे.