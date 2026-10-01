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हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के सजायाफ्ता अपराधी की सजा 2 साल घटाई, पॉक्सो कोर्ट ने दिया था 12 साल का कठोर कारावास

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अहम फैसला सुनाया है. फैसले में दुष्कर्म के दोषी की सजा 12 साल से घटाकर 10 साल की गई है. आरोपी की दोष सिद्धि बरकरार बरकरार रखी गई है. अदालत ने माना कि पीड़ित पक्ष के साक्ष्य, तर्क और बयान अकाट्य हैं.

दुष्कर्म के दोष सिद्ध की याचिका पर सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रवींद्र मैठानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने वर्ष 2017 के पॉक्सो और दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता अपराधी की आपराधिक जेल अपील पर निर्णय सुनाया. निर्णय सुनाते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोषी की सजा 12 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर दी है. बागेश्वर की पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी: विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो बागेश्वर ने फरवरी 2018 में अभियुक्त को 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 12 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. घटना बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र की है. यहां मजदूरी करने वाले परिवार की बच्ची को अभियुक्त ने अपने तंबू में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया था. मामले में पीड़िता का भाई प्रत्यक्षदर्शी गवाह था.