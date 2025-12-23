ETV Bharat / bharat

हाईकोर्ट ने फ्रांसीसी महिला रायर निकोल का पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश, जानें पूरा मामला

रायर निकोल को बागेश्वर पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त करार दिया था

PASSPORT OF FRENCH RAYER NICOLE
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 23, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक फ्रांसीसी महिला रायर निकोल के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उनके पासपोर्ट को बिना शर्त रिलीज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को पहले ही बरी किया जा चुका है और उनकी दोषमुक्ति की पुष्टि भी हो चुकी है. इसलिए उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है.

हाईकोर्ट ने फ्रांसीसी महिला का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया: मामले के अनुसार 60 वर्षीय रायर निकोल, जो वर्तमान में अल्मोड़ा जिले के दीनापानी क्षेत्र में रह रही थीं, विशेष सत्र न्यायालय बागेश्वर ने (राज्य बनाम रायर निकोल और अन्य) में 30 सितंबर 2025 को सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया था. इसके बाद, जब उन्होंने पुलिस से अपना पासपोर्ट वापस मांगा, तो निचली अदालत ने 16 सितंबर 2025 को पासपोर्ट रिलीज करने के लिए कुछ शर्तें रख दी थीं.

याचिकाकर्ता रायर निकोल ने इन शर्तों को दी थी चुनौती: विशेष सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार, निकोल को 30,000 रुपये का निजी मुचलका भरना था. एक वचन पत्र देना था कि वह अपील की अवधि तक बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगी. याचिकाकर्ता ने इन्हीं शर्तों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है. अतः अब इन शर्तों का कोई आधार नहीं रह गया है.

नैनीताल हाईकोर्ट ने रायर निकोल को कहीं भी यात्रा करने की अनुमति दी: उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अब किसी भी प्रकार का वचन पत्र देने की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि "वह जहां चाहें वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं." इसी के साथ कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को बिना किसी बाधा के यात्रा करने की अनुमति दे दी है.

कौन है रायर निकोल: रायर निकोल नाम की महिला फ्रांसीसी नागरिक है. रायर कालीमठ कसार देवी जनपद अल्मोड़ा में रहती है. रायर आंद्रे की पुत्री रायर निकोल को बागेश्वर जिले की कपकोट पुलिस और एसओजी ने 19 फरवरी 2022 को खाईबगड़ नया पुल तिराहे के पास से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दावा किया था कि रायर निकोल से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई है. हालांकि पुलिस कोर्ट में अपने दावे को साबित नहीं कर पाई. बागेश्वर जिला सत्र न्यायालय ने रायर निकोल को चरस तस्करी के मामले में दोष मुक्त करार दिया था.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड : अश्लील वीडियो शूट मामले में फ्रांसीसी महिला गिरफ्तार

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT
FRENCH WOMAN RAYER NICOLE
फ्रांसीसी महिला रायर निकोल
रायर निकोल पासपोर्ट
PASSPORT OF FRENCH RAYER NICOLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.