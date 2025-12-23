ETV Bharat / bharat

हाईकोर्ट ने फ्रांसीसी महिला रायर निकोल का पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश, जानें पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक फ्रांसीसी महिला रायर निकोल के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उनके पासपोर्ट को बिना शर्त रिलीज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को पहले ही बरी किया जा चुका है और उनकी दोषमुक्ति की पुष्टि भी हो चुकी है. इसलिए उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है.

हाईकोर्ट ने फ्रांसीसी महिला का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया: मामले के अनुसार 60 वर्षीय रायर निकोल, जो वर्तमान में अल्मोड़ा जिले के दीनापानी क्षेत्र में रह रही थीं, विशेष सत्र न्यायालय बागेश्वर ने (राज्य बनाम रायर निकोल और अन्य) में 30 सितंबर 2025 को सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया था. इसके बाद, जब उन्होंने पुलिस से अपना पासपोर्ट वापस मांगा, तो निचली अदालत ने 16 सितंबर 2025 को पासपोर्ट रिलीज करने के लिए कुछ शर्तें रख दी थीं.

याचिकाकर्ता रायर निकोल ने इन शर्तों को दी थी चुनौती: विशेष सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार, निकोल को 30,000 रुपये का निजी मुचलका भरना था. एक वचन पत्र देना था कि वह अपील की अवधि तक बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगी. याचिकाकर्ता ने इन्हीं शर्तों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है. अतः अब इन शर्तों का कोई आधार नहीं रह गया है.