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पाकिस्तानी सिख परिवार को 24 घंटे में उत्तराखंड छोड़ने के नोटिस पर सुनवाई, लॉन्ग टर्म वीजा पर आए हैं

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के बंसत बिहार में वर्ष 2019 से लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे मनजीत सिंह नाम के एक पाकिस्तानी सिख और उनके परिवार को उत्तराखंड सरकार के द्वारा 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में आज मंगलवार को राज्य सरकार की तरफ से जांच करने के लिए और समय की मांग की गई.

पाकिस्तानी सिख परिवार की याचिका पर सुनवाई: मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 अगस्त की तिथि नियत की है. कोर्ट ने देश को खतरा न होने की स्थिति में लगी रोक को अगली तिथि तक जारी रखा है.

मनजीत के परिवार को 24 घंटे में राज्य छोड़ने का नोटिस मिला: मामले के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला सरदार मनजीत वर्ष 2019 में लॉन्ग टर्म वीसा पर अपने परिवार के साथ भारत आया था. उसने वर्ष 2024 और दिसम्बर 2026 में अपने लॉन्ग टाइम वीसा की अवधि बढ़ा ली थी. बीते 31 मई को राज्य सरकार ने उसे 24 घंटे का नोटिस देकर राज्य छोड़ने को कहा था. यह नोटिस उसे 2 जून को प्राप्त हुआ. उसके द्वारा नोटिस को नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी.

मनजीत ने हाईकोर्ट में दिया ये तर्क: याचिका में कहा गया कि अभी उसके वीसा की अवधि समाप्त नहीं हुई है. उसके तीन बच्चे हैं. बड़ी लड़की बीटेक और दूसरी लड़की बीडीएस कर रही हैं और एक लड़का छोटा है. इसलिए उसे वीजा की अवधि तक भारत में रहने दिया जाए.

उत्तराखंड सरकार ने जताई ये आशंका: वहीं सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जहां पर मनजीत का परिवार रहता है वहां पर आईटीबीपी का मुख्यालय भी है. इससे देश को खतरा हो सकता है, इसलिए उसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए.

क्या होता है लॉन्ग टर्म वीजा? किसी विदेशी नागरिक को दूसरे देश में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है. लॉन्ग टर्म वीजा किसी देश में रहने के लिए 90 या अधिकतम 180 दिन यानी 6 महीने की अनुमति देता है. इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकता है. भारत में यह अधिकतम 5 साल तक वैध हो सकता है. लॉन्ग टर्म वीजा आमतौर पर छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए, युवा रोजगार के लिए, व्यवसायी व्यापार के लिए और अनेक लोग उस देश में बसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए लेते हैं.