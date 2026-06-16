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पाकिस्तानी सिख परिवार को 24 घंटे में उत्तराखंड छोड़ने के नोटिस पर सुनवाई, लॉन्ग टर्म वीजा पर आए हैं

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा निवासी सरदार मनजीत का परिवार 2019 में लॉन्ग टर्म वीसा पर भारत आया और तभी से यहां रह रहा है

HEARING ON PAKISTANI CITIZEN
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 16, 2026 at 4:20 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के बंसत बिहार में वर्ष 2019 से लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे मनजीत सिंह नाम के एक पाकिस्तानी सिख और उनके परिवार को उत्तराखंड सरकार के द्वारा 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में आज मंगलवार को राज्य सरकार की तरफ से जांच करने के लिए और समय की मांग की गई.

पाकिस्तानी सिख परिवार की याचिका पर सुनवाई: मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 अगस्त की तिथि नियत की है. कोर्ट ने देश को खतरा न होने की स्थिति में लगी रोक को अगली तिथि तक जारी रखा है.

मनजीत के परिवार को 24 घंटे में राज्य छोड़ने का नोटिस मिला: मामले के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला सरदार मनजीत वर्ष 2019 में लॉन्ग टर्म वीसा पर अपने परिवार के साथ भारत आया था. उसने वर्ष 2024 और दिसम्बर 2026 में अपने लॉन्ग टाइम वीसा की अवधि बढ़ा ली थी. बीते 31 मई को राज्य सरकार ने उसे 24 घंटे का नोटिस देकर राज्य छोड़ने को कहा था. यह नोटिस उसे 2 जून को प्राप्त हुआ. उसके द्वारा नोटिस को नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी.

मनजीत ने हाईकोर्ट में दिया ये तर्क: याचिका में कहा गया कि अभी उसके वीसा की अवधि समाप्त नहीं हुई है. उसके तीन बच्चे हैं. बड़ी लड़की बीटेक और दूसरी लड़की बीडीएस कर रही हैं और एक लड़का छोटा है. इसलिए उसे वीजा की अवधि तक भारत में रहने दिया जाए.

उत्तराखंड सरकार ने जताई ये आशंका: वहीं सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जहां पर मनजीत का परिवार रहता है वहां पर आईटीबीपी का मुख्यालय भी है. इससे देश को खतरा हो सकता है, इसलिए उसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए.

क्या होता है लॉन्ग टर्म वीजा? किसी विदेशी नागरिक को दूसरे देश में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है. लॉन्ग टर्म वीजा किसी देश में रहने के लिए 90 या अधिकतम 180 दिन यानी 6 महीने की अनुमति देता है. इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकता है. भारत में यह अधिकतम 5 साल तक वैध हो सकता है. लॉन्ग टर्म वीजा आमतौर पर छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए, युवा रोजगार के लिए, व्यवसायी व्यापार के लिए और अनेक लोग उस देश में बसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए लेते हैं.

मोदी सरकार देती है भारतीय नागरिकता: केंद्र की मोदी सरकार सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिकों जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी जैसे धर्मों के लोग हैं जिन्हें धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, भारत की नागरिकता देती है.

उत्तराखंड में 153 शरणार्थियों को मिल चुकी भारत की नागरिकता: देश में सीएए लागू होने के बाद विदेश से आए सैकड़ों हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जा चुकी है. उत्तराखंड में भी सीएए लागू होने के बाद से अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 153 हिंदू एवं सिख शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है. अभी भी देहरादून में रह रहे अनेक शरणार्थियों के आवेदनों पर जांच की प्रक्रिया जारी है.

पाकिस्तान में कहां है खैबर पख्तूनख्वा? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में है. ये पाकिस्तान का उत्तर-पश्चिमी प्रांत है. खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर है. यह वही पेशावर है जहां उत्तराखंड के वीर सपूत चंद्र सिंह गढ़वाली ने ऐतिहासिक पेशावर कांड नाम का विद्रोह किया था. 23 अप्रैल 1930 को चंद्रसिंह गढ़वाली ने अंग्रेज अफसर के आदेश पर निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था. तब से पेशावर कांड प्रसिद्ध हो गया. खैबर पख्तूनख्वा पश्चिम और उत्तर में अफगानिस्तान, पूर्व और उत्तर-पूर्व में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान से लगता है. दक्षिण-पूर्व में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और दक्षिण-पश्चिम में बलूचिस्तान से लगा है.

खैबर पख्तूनख्वाह में हिंदू आबादी: खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू आबादी सिर्फ 50 हजार के आसपास है. सिख सिर्फ 10,000 के करीब हैं. पाकिस्तान की 2023 की जनगणना के अनुसार इस प्रांत की कुल आबादी लगभग 4.08 करोड़ है.

खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तानी खिलाड़ी: खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान को अनेक खिलाड़ी मिले हैं. इनमें क्रिकेटर और हॉकी खिलाड़ी शामिल हैं. क्रिकेटरों में शाहिद अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमां, नसीम शाह, उमर गुल और यासिर शाह प्रमुख हैं. हॉकी खिलाड़ियों में काजी मोहिब, अब्दुल हामिद और अब्दुल राशिद, फजलुर्रहमान और रहीम खान प्रमुख हैं.

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