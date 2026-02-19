ETV Bharat / bharat

5 साल में 258 कंप्लेन, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का ब्योरा, पेश की नजीर

नैनीताल हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों की जानकारी दी. आईएफएस अधिकारी संजय चतुर्वेदी ने इसके लिए आवेदन किया था.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का ब्योरा (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 19, 2026 at 5:24 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पारदर्शिता की दिशा में एक अहम पहल करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की है. सूचना का अधिकार कानून के तहत भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं साझा करने वाला यह देश का पहला हाईकोर्ट माना जा रहा है. हाईकोर्ट के सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 15 अप्रैल 2025 के बीच राज्य की अधीनस्थ अदालतों में तैनात न्यायिक अधिकारियों और जजों के विरुद्ध कुल 258 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से चार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है.

आरटीआई से सामने आया था मामला: यह पूरा प्रकरण मुख्य वन संरक्षक हल्द्वानी संजय चतुर्वेदी द्वारा दायर सूचना आवेदन से जुड़ा है. आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित नियमों, शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी. आवेदन में उन्होंने वर्ष 2020 से 2025 तक चार बिंदुओं, अधीनस्थ न्यायपालिका पर लागू सेवा एवं आचरण नियम शिकायतों का ब्योरा, उन पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं.

शुरुआत में लोक सूचना अधिकारी ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि मामला संवेदनशील है और ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है. मामला बाद में उत्तराखंड सूचना आयोग पहुंचा.

सूचना आयोग का हस्तक्षेप: सूचना आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल गोपनीय बताकर सूचना रोकी नहीं जा सकती. आयोग ने माना कि शिकायतों की संख्या और उनकी जांच प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी जनहित के दायरे में आती हैं. हालांकि, यह भी साफ किया गया कि किसी भी न्यायिक अधिकारी की व्यक्तिगत पहचान उजागर नहीं की जाएगी. आयोग के निर्देश के बाद आवश्यक अनुमति प्राप्त कर 11 फरवरी को संयुक्त रजिस्ट्रार (सतर्कता) एचएस जीना की ओर से आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दी गई.

अपीलकर्ता के अधिवक्ता सुदर्शन गोयल का कहना है कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है. उनके मुताबिक इस पहल से यह स्पष्ट होगा कि अधीनस्थ न्यायपालिका में शिकायतों की निगरानी और कार्रवाई की प्रणाली किस तरह काम करती है. कानूनी विशेषज्ञों की राय में यह निर्णय भविष्य में आरटीआई के जरिए न्यायिक तंत्र से जुड़ी सूचनाएं मांगने वालों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता.

अन्य हाईकोर्ट से अलग रुख: इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भदौरिया का कहना है कि जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व में ऐसी सूचनाएं साझा करने से परहेज किया था. वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह कदम न्यायिक प्रशासन में जवाबदेही की दिशा में मिसाल बन सकता है.

