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बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी के आरोपी प्रमोद नौटियाल को HC से झटका, जानें क्यों खारिज हुई याचिका

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली 'थाली भेंट' की गणना के दौरान हुई वित्तीय अनियमितता करने के आरोप में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के मामले पर सुनवाई की. प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और पुलिस में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी के आरोपी की याचिका खारिज: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद याचिका को निरस्त कर दिया है. सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसलिए याचिका को निरस्त किया जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो गिरफ्तारी पर रोक संबंधित याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता. इसलिए दायर याचिका निरस्त की जाती है.

प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से झटका: मामले में दर्ज मुकदमे के अनुसार मंदिर समिति को 02 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया से सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में 'थाली भेंट' की गिनती के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की गई है. इस पर संज्ञान लेते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष के आदेशानुसार एक विभागीय जांच समिति का गठन किया गया था.