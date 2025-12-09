ETV Bharat / bharat

बनभूलपुरा उपद्रव: कथित मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को नहीं मिली जमानत, HC ने सरकार से ब्यौरा मांगा

हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा उपद्रव के तीन अन्य आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है

BANBHOOLPURA RIOT CASE
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 9, 2025 at 6:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव के कथित मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत नहीं दी. वहीं, उस पर लगे आरोपों के संबंध में प्रदेश सरकार से पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही अदालत ने बनभूलपुरा उपद्रव के तीन अन्य आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है.

अब्दुल मलिक को नहीं मिली जमानत: वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हल्द्वानी के बनभूलपुरा उपद्रव से जुड़े मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत कुल 16 मामलों में सुनवाई हुई. इनमें से तीन ही आरोपियों को दानिश मलिक, जुनैद और अयाज अहमद को जमानत मिल पायी. खंडपीठ ने हल्द्वानी नगर निगम के पूर्व पार्षद जीशान परवेज उर्फ सेबू को भी जमानत नहीं दी. सभी आरोपियों के मामले में अदालत दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी. पुलिस द्वारा मुख्य साजिशकर्ता बताए गए अब्दुल मलिक की ओर से जमानत की मांग करते हुए कहा गया कि वह निर्दोष है. घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था. उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य भी मौजूद नहीं हैं. वह वरिष्ठ नागरिक है और पिछले वर्ष फरवरी से जेल में बंद है.

सरकार ने अब्दुल मलिक को जमानत का विरोध किया: सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अब्दुल मलिक ही मुख्य आरोपी है. उस पर पूरी साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं. उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो उन पर घातक हमला कर दिया. अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह आरोपी पर लगे सभी आरोपों का ब्यौरा अदालत में पेश करे. सभी आरोपियों के बारे में भी अदालत दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी.

क्या था बनभूलपुरा उपद्रव? नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा एक जगह है. यहां पिछले साल फरवरी में भयानक उपद्रव हुआ था. दरअसल प्रशासन एक अवैध मदरसे और अवैध स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने गया था. इसके विरोध में अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जे हटाने गई टीम पर प्राणघातक हमला बोल दिया था. इस दौरान उपद्रवियों की ओर से पुलिस, पत्रकारों, नगर निगम की टीम और आम लोगों के साथ हिंसा की गई थी. भयानक पथराव, आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़ हुई थी. उपद्रव में कई लोगों की मौत हुई थी. कई लोग घायल हुए थे. उपद्रवियों ने इतना तांडव मचाया कि पुलिस थाने में भी आग लगा दी गई थी. हालात इतने बेकाबू हो गए कि बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाना पड़ा था.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

ABDUL MALIK DENIED BAIL
NAINITAL HIGH COURT HEARING
अब्दुल मलिक की जमानत नामंजूर
बनभूलपुरा उपद्रव सुनवाई
BANBHOOLPURA RIOT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.