कैंची धाम में दर्शन का बदलने जा रहा है स्वरूप, अब चारधाम की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन की तैयारी
कैंची धाम की भीड़ से लगने वाले जाम के कारण प्रशासन चारधाम यात्रा की तर्ज पर प्री-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने जा रहा, रिपोर्ट-किरणकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 12:40 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ों में आस्था के बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहे बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में अब दर्शन का तरीका बदलने जा रहा है. जिस कैंची धाम में श्रद्धालु पहले बिना किसी पंजीकरण के सीधे पहुंचकर दर्शन कर लेते थे, वहां अब प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चारधाम यात्रा की तर्ज पर प्री-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुट गया है.
कैंची धाम में उमड़ रही भीड़: यानी आने वाले समय में बाबा के दरबार तक पहुंचने से पहले ही श्रद्धालु को यह बताना पड़ सकता है कि वह किस दिन कैंची धाम आएगा. प्रशासन का मकसद श्रद्धालुओं की आस्था पर रोक लगाना नहीं, बल्कि एक सीमित क्षमता वाले पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ते दबाव को व्यवस्थित करना है. हाल के दिनों में कैंची धाम में उमड़ी भीड़ ने नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के बीच चलने वाले यातायात को भी प्रभावित किया है. इससे स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.
कैंची धाम की सड़क पड़ने लगी छोटी: कैंची धाम में पिछले कुछ समय से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. सामान्य वीकेंड पर जहां 20 से 25 हजार श्रद्धालु यहां पहुंचते थे, वहीं हाल के लंबे वीकेंड में एक दिन में करीब 35 से 40 हजार तक श्रद्धालुओं के पहुंचने से सब कुछ अव्यवस्थित हो गया. 2 अक्टूबर को करीब 36 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने से भवाली-कैंची मार्ग पर लगभग दो किलोमीटर लंबा जाम लगा और यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी.
ऐसे में समस्या सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित नहीं रह गई है. कैंची धाम की ओर आने वाला यातायात आसपास के पहाड़ी कस्बों और उन लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही को भी प्रभावित कर रहा है, जिनका कैंची धाम से कोई धार्मिक संबंध नहीं है. स्थानीय लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल, नौकरी, कारोबार और जरूरी कामों से आने-जाने वाला रास्ता जब घंटों जाम में फंसता है, तो धार्मिक पर्यटन का दबाव सीधे उनकी जिंदगी पर दिखाई देता है.
चारधाम जैसा मॉडल क्यों जरूरी हुआ: प्रशासन अब कैंची धाम को सिर्फ एक मंदिर के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर देखते हुए उसकी कैरिंग कैपेसिटी यानी एक दिन में संभाली जा सकने वाली भीड़ के हिसाब से व्यवस्था तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की मानें तो व्यवस्था में श्रद्धालुओं की संख्या को पहले से जानने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की कोशिश की जा रही है. भीड़ अधिक होने वाले दिनों में प्रवेश को निर्धारित संख्या तक सीमित किया जा सकता है. प्रशासनिक स्तर पर प्रतिदिन करीब 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं की क्षमता के आधार पर व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है.
सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, होटल बुकिंग भी व्यवस्था का हिस्सा: नई व्यवस्था का असर श्रद्धालुओं के ठहरने पर भी पड़ सकता है. प्रशासन की योजना के मुताबिक कैंची धाम आने वाले लोगों के लिए होटल, धर्मशाला या सराय में पहले से बुकिंग जैसी व्यवस्था को भी जोड़ा जा सकता है, ताकि ऐसा न हो कि हजारों लोग अचानक पहाड़ में पहुंच जाएं और उनके ठहरने की कोई व्यवस्था ही न हो. भीड़ का दबाव बढ़ने पर पार्किंग, सड़क, होटल, भोजन, पानी और सुरक्षा जैसी सुविधाओं पर एक साथ असर पड़ता है. इसलिए प्रशासन अब श्रद्धालुओं की संख्या के साथ-साथ ठहरने की क्षमता और उपलब्ध सुविधाओं का भी आकलन करना चाहता है. यही वजह है कि कैंची धाम की व्यवस्था को सिर्फ मंदिर प्रबंधन का विषय न मानकर, इसे यातायात, पर्यटन, पुलिस, होटल कारोबार और स्थानीय प्रशासन से जोड़कर देखा रहा है.
मंदिर में भी बदलेगा एंट्री-एग्जिट सिस्टम: कैंची धाम के भीतर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर की एंट्री और एग्जिट व्यवस्था को अलग करने की तैयारी भी है. अभी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एक साथ पहुंचने पर प्रवेश और निकासी की व्यवस्था पर दबाव बनता है. प्रशासन ने भीड़ अधिक होने की स्थिति में अलग प्रवेश और अलग निकासी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही को एकतरफा और व्यवस्थित करना है, ताकि एक जगह पर भीड़ जमा न हो और दर्शन के लिए आने वाले लोगों को अनावश्यक इंतजार या धक्का-मुक्की जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े.
कैंची धाम में बढ़ती भीड़ के बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं से जुड़े कारोबार पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. होटल, दुकान, भोजनालय और अन्य सेवाओं में ओवररेटिंग की शिकायतों को रोकने के लिए रेट लिस्ट प्रदर्शित करना जरूरी किया जाएगा. यानी श्रद्धालु को पहले से पता होना चाहिए कि किसी समान या सेवा के लिए उससे कितनी कीमत ली जा रही है. प्रशासन का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी धार्मिक स्थल पर बढ़ती भीड़ के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा तो होता है, लेकिन अगर इसी दौरान श्रद्धालुओं से मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें बढ़ती हैं, तो इससे पूरे क्षेत्र की छवि प्रभावित होती है.
शिप्रा नदी में पिकनिक पर भी प्रशासन की नजर: कैंची धाम के आसपास सिर्फ मंदिर परिसर ही प्रशासन की चिंता नहीं है, कमिश्नर दीपक रावत की मानें तो मंदिर के समीप बहने वाली पवित्र शिप्रा नदी में पिकनिक और भीड़ के जमावड़े को लेकर भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं. बड़ी संख्या में लोगों के नदी किनारे पहुंचने से स्वच्छता सुरक्षा और पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है. इसलिए नदी को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी भी हो रही है.
हनुमान अंश फिल्म के बाद बढ़ी चर्चा: कैंची धाम में मौजूदा भीड़ को लेकर हाल के दिनों में हनुमान अंश फिल्म के बाद बढ़ी लोकप्रियता की भी चर्चा हुई है. हालांकि बाबा नीम करौली की लोकप्रियता पहले से देश-विदेश में है और जून के बाद बीते कई सालों से भीड़ बढ़ती ही है. फिल्म, सोशल मीडिया, छुट्टियां और धार्मिक पर्यटन का बढ़ता चलन, इन सभी वजहों ने मिलकर कैंची धाम की तरफ लोगों का आकर्षण और बढ़ाया है.
स्थानीय लोगों को हो रही है दिक्कत: कैंची धाम नैनीताल-अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है. यहां पहुंचने वाला यातायात केवल बाहर से आने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहता. यही वजह है कि जब कैंची की ओर जाने वाली सड़क पर हजारों वाहनों की कतार लगती है, तो उसका असर आसपास के पूरे पहाड़ी यातायात तंत्र पर पड़ता है. क्योंकि इसी रास्ते से लोग अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के साथ चमोली जिले की ओर जाते हैं. बीते दिनों से कई बार स्थानीय लोगों की जिंदगी भी जाम में फंसती नजर आई. प्रशासन अब जिस रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ सीमा, एंट्री-एग्जिट और ट्रैफिक प्रबंधन की ओर बढ़ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा करण स्थानीय लोगों की समस्या भी है.
नई व्यवस्था से होगा क्या फायदा: चारधाम की तरह पंजीकरण की तैयारी बदलती तस्वीर का संकेत है. अगर प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है, तो कैंची धाम जाने से पहले श्रद्धालुओं को यात्रा की योजना बनानी होगी. रजिस्ट्रेशन कराना होगा और संभव है कि ठहरने की व्यवस्था भी पहले से सुनिश्चित करनी पड़े. प्रशासन के सामने एक तरफ बाबा नीम करौली के प्रति बढ़ती आस्था और दूसरी तरफ पहाड़ के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और गैरसैंण, कर्णप्रयाग आने वाले पर्यटकों की भी समस्या भी है. इसके साथ स्थानीय लोगों को कोई समस्या न हो, ये भी देखना होगा.
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