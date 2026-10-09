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कैंची धाम में दर्शन का बदलने जा रहा है स्वरूप, अब चारधाम की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन की तैयारी

कैंची धाम में भी रजिस्ट्रेशन की तैयारी ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ों में आस्था के बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहे बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में अब दर्शन का तरीका बदलने जा रहा है. जिस कैंची धाम में श्रद्धालु पहले बिना किसी पंजीकरण के सीधे पहुंचकर दर्शन कर लेते थे, वहां अब प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चारधाम यात्रा की तर्ज पर प्री-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुट गया है.

कैंची धाम में उमड़ रही भीड़: यानी आने वाले समय में बाबा के दरबार तक पहुंचने से पहले ही श्रद्धालु को यह बताना पड़ सकता है कि वह किस दिन कैंची धाम आएगा. प्रशासन का मकसद श्रद्धालुओं की आस्था पर रोक लगाना नहीं, बल्कि एक सीमित क्षमता वाले पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ते दबाव को व्यवस्थित करना है. हाल के दिनों में कैंची धाम में उमड़ी भीड़ ने नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के बीच चलने वाले यातायात को भी प्रभावित किया है. इससे स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.