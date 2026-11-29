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बदला मौसम, घटा फलों का प्रोडक्शन, नैनीताल के 35 सालों की स्टडी रिपोर्ट

नैनीताल के 35 सालों की स्टडी रिपोर्ट ( Etv Bharat )

देहरादून: 1990 से 2025 के बीच नैनीताल जिले के तलहटी क्षेत्र में तापमान हर 10 साल में करीब 0.34 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है. नैनीताल जिले में जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ तापमान और बारिश की समस्या नहीं, बल्कि फल उत्पादन के भविष्य का बड़ा सवाल बन गया है.

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि पिछले करीब 35 सालों में जिले के तीन अलग-अलग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के तेज बदलाव ने सेब, आलूबुखारा, आम, आड़ू, नाशपाती और बेर जैसे फलों की पैदावार अस्थिर हो गई है. जिसके चलते फल उत्पादन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका के लिए ये गंभीर चुनौती बनती जा रहा है.

किसने किया अध्ययन: कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं दिव्या शिवानी और पीसी चन्याल ने नैनीताल जिले में जलवायु परिवर्तन की वजह से फल उत्पादन पर पड़ रहे असर पर अध्ययन किया है. शोधकर्ताओं की अध्ययन Impact of altitudinal climate variability on fruit productivity in the Kumaun Himalaya रिपोर्ट 18 नवंबर को डिस्कवर अर्थ ऑब्जर्वेशन में पब्लिश हुई है. अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने नैनीताल जिले को ऊंचाई आधारित कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया. इनमें 600 मीटर से नीचे का तलहटी क्षेत्र, 600 से 1,200 मीटर का मध्य-पर्वतीय क्षेत्र और 1,200 मीटर से ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं. नैनीताल के 35 सालों की स्टडी रिपोर्ट (Etv Bharat) अध्ययन में ERA5- लैंड सैटेलाइट आधारित जलवायु डेटा का इस्तेमाल किया गया. जिसमें 1990 से 2025 तक का विश्लेषण किया गया. फलों की उपज से जुड़ा आंकड़ा 2003 से 2023 तक के 21 सालों का रखा गया. शोध में तापमान, बारिश, सतही हीट फ्लो और सोलर रेडिएशन को देखा गया. जिसमें पाया गया कि ऊंचाई के अनुसार तापमान और बारिश में बड़ा अंतर है. नैनीताल के तीनों ऊंचाई क्षेत्रों में तापमान, बारिश और नमी की स्थिति काफी अलग है. यह अंतर सांख्यिकीय रूप से काफी स्ट्रांग पाया गया. इसीलिए एक ही फसल हर ऊंचाई पर समान रूप से अच्छी नहीं हो सकती. दिव्या शिवानी और पीसी चन्याल की रिपोर्ट (Etv Bharat) अध्ययन का सबसे चिंताजनक कन्क्लूजन ये है कि तलहटी क्षेत्र में गर्मी की दर सबसे अधिक है. यहां तापमान हर 10 साल में 0.34 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है. इसका सीधा असर फलों के पारंपरिक उत्पादन क्षेत्रों पर पड़ रहा है. शोधकर्ताओं के अनुसार, बढ़ता तापमान सर्दियों की ठंड के घंटों को कम कर सकता है, जो सेब, नाशपाती और आड़ू जैसे फलों के लिए बहुत जरूरी है. फलों के पेड़ों की कलियों को सही ढंग से खिलने और फल बनने के लिए सर्दियों में 0 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंड की जरूरत होती है. अगर यह ठंड कम होती है, तो कलियों का विकास अनियमित हो सकता है. फूल ठीक से नहीं खिलते और फल लगने की मात्रा घट जाती है. कैसे और कहां हुई स्टडी? (Etv Bharat) नैनीताल जिला करीब 4,251 वर्ग किलोमीटर में फैला है. यहां तराई से लेकर ऊंचे पर्वतीय इलाकों तक का विस्तार है. इस विविधता के कारण यहां अलग-अलग ऊंचाइयों पर अलग-अलग फल उगाए जाते हैं. 600 मीटर से नीचे आम और संतरे जैसे फल, 600 से 1,200 मीटर के बीच आड़ू, आलूबुखारा और नाशपाती जैसे स्टोन फ्रूट, जबकि 1,200 मीटर से ऊपर सेब और खुबानी फल प्रमुख हैं. अध्ययन में कौन कौन से फल शामिल? (Etv Bharat) अध्ययन में तलहटी और मध्य-पर्वतीय क्षेत्र के बीच औसत तापमान का अंतर 2.58 डिग्री सेल्सियस पाया गया. तलहटी और पर्वतीय क्षेत्र के बीच यह अंतर 4.86 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मध्य-पर्वतीय और पर्वतीय क्षेत्र के बीच 2.28 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया गया. बारिश में भी ऊंचाई के अनुसार, अंतर देखा गया. तलहटी की तुलना में मध्य-पर्वतीय क्षेत्र में 50.80 मिमी अधिक वर्षा दर्ज हुई. पर्वतीय क्षेत्र में तलहटी से 97.30 मिमी अधिक वर्षा हुई. मध्य-पर्वतीय और पर्वतीय क्षेत्र के बीच भी 46.50 मिमी का अंतर पाया गया. इससे साफ है कि ऊंचाई जितनी अधिक, बारिश भी उतनी ही अधिक मिल रही है. नैनीताल जिले में बारिश का अंतर! (Etv Bharat) अध्ययन में सात प्रमुख फलों की उपज का अध्ययन किया गया. जिसमें आम, संतरा, आड़ू, नाशपाती, आलूबुखारा, खुबानी और सेब शामिल हैं. इनकी उपज को प्रति वर्ग किलोमीटर मीट्रिक टन में मापा गया. मध्य-पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन फ्रूट, खासकर आलूबुखारे और आड़ू, सबसे अधिक अस्थिर पाए गए. आलूबुखारे की उपज में साल दर साल उतार-चढ़ाव 178.27 प्रतिशत रहा, जबकि आड़ू में ये 100.21 फ़ीसदी तक पाया गया. उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक (Etv Bharat)