सूरज पर टिकी तीन भाइयों की दुनिया, शाम के साथ चली जाती है आंखों की रोशनी, जानिए वजह

तीन सगे भाई एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम से जूझ रहे हैं.

Betalghat Dhari Village
सूरज ढलते ही दिखना बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 6:47 PM IST

6 Min Read
गौरव जोशी की रिपोर्ट

नैनीताल (उत्तराखंड): आपको फिल्म 'बोल राधा बोल' में 'जुगनू' का किरदार तो याद होगा, जिसे सूरज ढलते ही सब कुछ दिखाना बंद हो जाता था. इसी तरह का मामला उत्तराखंड के नैनीताल जिले से सामने आया है. यहां के एक छोटे से गांव में एक मां हर शाम डूबते सूरज को डरते हुए देखती है, क्योंकि सूरज ढलते ही उसके तीनों बच्चे अंधेरे में खो जाते हैं. 22 से 26 साल की उम्र के ये तीन भाई एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं. इस बीमारी के कारण शाम होते ही उनकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है. जन्म से ही इस बीमारी से लड़ते लड़ते वो बड़े तो हुए लेकिन बीमारी समय के साथ बढ़ती ही चली जा रही है.

जिंदगी में चाहे लाख परेशानियां हों, मगर जीवन रुकता नहीं है. ये अपनी रफ्तार से चलता रहता है. इस रफ्तार के साथ चलता दुख तलवों को जख्मी करता रहता है. कुछ ऐसा ही हाल बेतालघाट धारी गांव के जंतवाल परिवार का है. इस परिवार में हर एक चेहरा ऊपर से तो शांत दिखता है, मगर अंदर ही अंदर सभी तूफान से जूझ रहे हैं. इसका कारण परिवार के तीन बेटों की बीमारी है. इन भाइयों की बीमारी के कारण घर और परिजनों के जीवन से शांति गायब है.

सूरज पर टिकी तीन भाइयों की दुनिया (VIDEO- ETV Bharat)

लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम से जूझ रहे तीन भाई: एक ही परिवार के तीनों सगे भाई एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम से जूझ रहे हैं. इस बीमारी ने इनकी जिंदगी को 'अंधेरे' से जोड़ दिया है. तीनों को दिन में तो सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, इनके लिए दुनिया पूरी तरह काली पड़ जाती है.

हाथ और पैरों में 12-13 उंगलियां: बालम 26 साल के हैं, गौरव 24 और छोटा भाई कपिल 22 साल का है. तीनों भाई जन्म से ही इस बीमारी का सामना कर रहे हैं. बीमारी के कारण इन तीनों की जिंदगी में एक और बड़ी समस्या है. किसी के हाथ-पैरों में बारह से तेरह उंगलियां हैं तो किसी का बढ़ता हुआ असामान्य वजन भी बड़ी परेशानी है. बीमारी ने इनके बौद्धिक विकास पर भी असर डाला है.

Betalghat Dhari Village
लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम से जूझ रहे तीनों भाई (ETV Bharat)

संघर्ष कर रहे तीनों भाई: तीनों भाई दिन में अपने-अपने कामों पर जाते हैं तो आसमान की लालिमा देखते ही घबराकर लौट आते हैं क्योंकि जरा भी देर हो जाए तो रास्ता दिखाई नहीं देगा. बड़ा भाई बालम गांव के जंगलों में बकरियां चराता है. मंझला भाई गौरव स्टोन क्रशर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है. और छोटा कपिल एक होटल में काम करता है. तीनों ही किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं. इसके साथ ही खाने की अत्यधिक जरूरतें इस परिवार की कठिनाई को कई गुना बढ़ा रही हैं. पिता के निधन के बाद गरीबी से जूझती मां ही इन तीनों का सहारा है. हर शाम उसके लिए संघर्ष का एक नया अध्याय लेकर आती है. गांव की तंग गलियों में यह परिवार रोशनी, इलाज और राहत तीनों के इंतजार में है.

Betalghat Dhari Village
लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम से जूझ रहे तीनों भाई (ETV Bharat)

क्या है लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम: बताते चलें कि, जिस लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम नामक बीमारी से तीनों भाई जूझ रहे हैं, उसके कारण आंखों की रॉड कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं. इसी वजह से रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता. तीनों की परेशानी केवल यहीं खत्म नहीं होती. इन तीनों भाइयों को तेज भूख लगने की समस्या भी है. एक बार में एक भाई 10–15 रोटियां खा जाता है.

गरीबी से जूझ रहा परिवार तीनों की ऐसी स्थिति से बेहाल है. उनकी मां कहती हैं कि अब छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है. जानकी देवी बताती हैं कि,

जब तीनों स्कूल जाते थे तब लाइट के नीचे पढ़ाई कर लेते थे लेकिन अब नहीं कर सकते. परिवार को हर महीने मिलने वाली केवल 1500 रुपये की दिव्यांग पेंशन इस विकट स्थिति में नाकाफी साबित हो रही है. गंभीर बीमारी से ग्रसित तीनों भाई अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको रोजगार देने और उनके भरण पोषण की आस लगाए बैठे हैं.
- जानकी देवी, मां -

Betalghat Dhari Village
लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम से जूझ रहे तीनों भाई (ETV Bharat)

वहीं, इन तीनों भाइयों की बीमारी के बारे में विस्तार से बात करते हुए उनके चाचा नरेंद्र सिंह बताते हैं कि, एक बार तबीयत खराब होने पर तीनों भाइयों को एक जानकार चिकित्सक को दिखाया. उन्होंने रिपोर्ट आगे भेजी तो उसने इस सिंड्रोम का पता चला. इस सिंड्रोम का इलाज होना संभव नहीं था. आगे बड़े अस्पताल में भी जांच हुई तो मां-बाप को ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली लेकिन बच्चों में ऐसी बीमारी आ गई.

हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से अपील है कि इन भाइयों के रोजगार का कुछ हो जाए तो ये परिवार आर्थिक कष्ट से निकल सकेगा और इनका पालन पोषण हो सकेगा.
- नरेंद्र सिंह, चाचा -

Betalghat Dhari Village
बेतालघाट धारी गांव (ETV Bharat)

क्या कहते हैं डॉक्टर: आखिर ये सिंड्रोम क्या है और क्या इसका इलाज हो सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए दून मेडिकल कॉलेज में कार्यरत आई डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ सुशील ओझा बताते हैं कि, लॉरेंस मून बिडल सिंड्रोम एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है. इस बीमारी के कारण शरीर के कई हिस्से प्रभावित हो सकते हैं.

इस बीमारी में रेटिनल डिस्ट्रोफी, पॉलीडेक्टाइली, हाइपोगोनाडिज्म, मेंटर रिटार्डेशन जैसे लक्षण देखे जाते हैं जो इन भाइयों में भी देखे गए हैं. बहुत क्लोज रिलेशन में जब शादी होती है तो ऐसी स्थिति में रिस्क ज्यादा होता है. समय पर पता लगने पर इसकी सारी मॉनिटरिंग करनी होती है. हॉर्मोन टेस्ट कराने होते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करानी होती है. समय-समय पर आंखों का चेकअप भी करवाना होता है. समय से इलाज हो तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है.

हालांकि, डॉक्टर सुशील ओझा इस बात को भी कहते हैं कि क्योंकि ये बीमारी जेनेटिक है तो इसे रोका नहीं जा सकता लेकिन इसको बढ़ने से रोका जा सकता है, प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है.

Betalghat Dhari Village
हाथ और पैरों में 12-13 उंगलियां (ETV Bharat)

सरकारी मदद का इंतजार: वहीं, ऐसी दुर्लभ बीमारी, गरीबी और अंधेरे से लगातार जंग लड़ रहे धारी गांव के ये तीनों भाई सरकारी मदद और इलाज का इंतजार कर रहे हैं, जिससे शायद उनकी जिंदगी में भी रोशनी लौट सके.

