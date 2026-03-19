जामा मस्जिद के नायब इमाम शाबान बुखारी ने किया ऐलान, दिल्ली में शनिवार को मनाई जाएगी ईद
खाड़ी देशों में भी बुधवार को चांद दिखाई नहीं देने के बाद यह फैसला लिया गया.
Published : March 19, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जामा मस्जिद के नायब इमाम शाबान अहमद बुखारी ने गुरुवार को ऐलान किया कि इस बार ईद शनिवार को मनाई जाएगी. गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे उन्होंने जानकारी दी कि देश में कहीं भी चांद नजर नहीं आया है, जिसके चलते ईद की नमाज शनिवार को अदा की जाएगी. बुधवार को खाड़ी देशों में भी चांद दिखाई नहीं देने के बाद यह संभावना जताई जा रही थी कि भारत में भी गुरुवार को चांद नजर नहीं आया और आखिरकार देश के अलग-अलग हिस्सों से चांद न दिखने की पुष्टि होने के बाद यह फैसला लिया गया.
इस ऐलान के साथ ही राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ईद की तैयारियां तेज हो गई. बाजारों में रौनक बढ़ गई और खासकर कपड़े, सेवइयां और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ देखी गई. पुरानी दिल्ली, ओखला, सीलमपुर, जफराबाद और आसपास के इलाकों में खरीदारी का माहौल बना और लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए खरीदारी में जुटे दिखाई दिए.
दरअसल, ईद का त्योहार इस्लाम धर्म में खास महत्व रखता है. यह रमजान के महीने के बाद आता है, जिसे भाईचारे और इंसानियत के संदेश के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोग सुबह ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं और एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं. साथ ही जरूरतमंदों की मदद करते हैं. जकात और फितरा देने की परंपरा भी इस त्योहार का अहम हिस्सा है, जिससे समाज में समानता और सहयोग की भावना मजबूत होती है. शनिवार को ईद मनाए जाने की घोषणा के बाद लोगों में उत्साह और भी बढ़ गया है और तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई.
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