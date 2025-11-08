ETV Bharat / bharat

नगरोटा में देवयानी राणा के लिए BJP का जोरदार प्रचार अभियान, क्या कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस?

भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार दिव्यानी राणा के समर्थन में खड़ी है. वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है...

नगरोटा में देवयानी राणा के लिए BJP का जोरदार प्रचार अभियान (ETV Bharat)
November 8, 2025

जम्मू: जम्मू जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के लिए अधिक से अधिक वोट जुटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं.

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा कर रही है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 5 नवंबर को नगरोटा में केवल एक प्रतीकात्मक रैली की थी. इस दौरान सार्वजनिक संबोधन सिस्टम की खराबी के कारण उन्हें अपना भाषण बीच में ही खत्म करना पड़ा था.

वहीं पार्टी उम्मीदवार शमीम बेगम के लिए उनकी ओर से कोई बड़ा रोड शो या प्रचार नहीं किया गया था. शमीम बेगम के साथ पंचायत दर पंचायत और ब्लॉक दर ब्लॉक दौड़ लगाने वालों में अतिरिक्त महासचिव अजय सधोत्रा, प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी शामिल थे. उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर कई बैठकें कीं.

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी उम्मीदवार दिव्यानी राणा के समर्थन में खड़ी है. केंद्र शासित प्रदेश का अधिकांश टॉप नेतृत्व उनके लिए चुनाव प्रचार में जुट गया है. क्षेत्र के हर कोने में जनसभाएं हो रही है.

भाजपा केंद्र शासित प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू-कश्मीर मामलों के प्रभारी तरुण चुघ, विधायक और अन्य नेता राणा के लिए वोट मांगने के लिए लोगों से मिल रहे हैं. सत शर्मा असंतुष्ट नेता नंद किशोर शर्मा को भी चुनाव प्रचार में लाते और उन्हें दिव्यानी राणा का समर्थन करने के लिए राजी करते देखे गए.

नगरोटा उपचुनाव के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं. मुकाबला तीन उम्मीदवारों, भाजपा की दिव्यानी राणा, नेशनल पैंथर्स पार्टी (एनपीपी) के हर्ष देव सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम के बीच है. इन चुनावों में 96,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. मतदान 11 नवंबर को बडगाम विधानसभा क्षेत्र के साथ होगा, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा खाली की गई थी. उमर अब्दुल्ला ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की थी.

नगरोटा सीट भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई थी. भाजपा ने उनकी बेटी और पहली बार चुनाव लड़ रही दिव्यानी राणा पर भरोसा जताया है. उम्मीदवारों के चयन, योजना, प्रचार और प्रयासों के कारण भाजपा के पक्ष में पलड़ा भारी दिख रहा है, जबकि अन्य उम्मीदवार कहीं नजर नहीं आ रहे. हालांकि, यह मतदाताओं पर निर्भर है कि वे विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा.

