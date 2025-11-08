ETV Bharat / bharat

नगरोटा में देवयानी राणा के लिए BJP का जोरदार प्रचार अभियान, क्या कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस?

जम्मू: जम्मू जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के लिए अधिक से अधिक वोट जुटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं. सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा कर रही है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 5 नवंबर को नगरोटा में केवल एक प्रतीकात्मक रैली की थी. इस दौरान सार्वजनिक संबोधन सिस्टम की खराबी के कारण उन्हें अपना भाषण बीच में ही खत्म करना पड़ा था. वहीं पार्टी उम्मीदवार शमीम बेगम के लिए उनकी ओर से कोई बड़ा रोड शो या प्रचार नहीं किया गया था. शमीम बेगम के साथ पंचायत दर पंचायत और ब्लॉक दर ब्लॉक दौड़ लगाने वालों में अतिरिक्त महासचिव अजय सधोत्रा, प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी शामिल थे. उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर कई बैठकें कीं. दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी उम्मीदवार दिव्यानी राणा के समर्थन में खड़ी है. केंद्र शासित प्रदेश का अधिकांश टॉप नेतृत्व उनके लिए चुनाव प्रचार में जुट गया है. क्षेत्र के हर कोने में जनसभाएं हो रही है.