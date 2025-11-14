Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

विधानसभा उपचुनाव 2025 : लॉस एंजिल्स से नगरोटा तक, देवयानी राणा का विधायक बनने का सफर

जम्मू कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा के सफर के बारे में जानिए.

BJP candidate Devyani Rana shows victory sign after winning the election.
बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा चुनाव जीतने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 4:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आमिर तांत्रे

जम्मू : देवयानी सिंह राणा ने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने की मजबूरी में चुनावी राजनीति में कदम रखा और आज राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए प्रतिष्ठित नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में 24000 से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की.

लॉस एंजिल्स में अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई कर चुकीं 30 वर्षीय इस देवयानी के लिए जम्मू के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित मतगणना केंद्र पर पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी से जीत का प्रमाण पत्र स्वीकार करना एक भावुक क्षण था. घर से मतगणना केंद्र तक की यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी दादी का आशीर्वाद लिया और अपने पिता देवेंद्र सिंह राणा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

उन्होंने अपने हर शब्द में अपने दिवंगत पिता को याद किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा ने धर्म, जाति, रंग और भाषा से ऊपर उठकर नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा की थी, वह उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगी और उनके घर के दरवाजे हमेशा नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए खुले रहेंगे.

अपनी जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "जैसे राणा साहब लोगों की सेवा कर रहे थे, मैं भी उनका अनुसरण करने की कोशिश करूंगी और नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगी, जिन्होंने मुझे आज एक बड़ा अवसर और जिम्मेदारी दी है."

उन्होंने कहा, "मैं उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करूंगी और हमारे घर के दरवाज़े वैसे ही खुले रहेंगे जैसे राणा साहब के ज़माने में हुआ करते थे. उन्होंने कभी किसी से उसका धर्म, जाति या रंग नहीं पूछा और अपने घर में सभी का स्वागत किया.

उनका मंत्र लोगों की सेवा करना था और मैं भी वही करूंगी. जो कोई भी नगरोटा से या जम्मू और कश्मीर के किसी भी हिस्से से हमारे पास आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम उसकी सेवा करेंगे."

देवयानी ने कहा, ‘‘यह चुनाव राणा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है और पिछले 11 महीनों के दौरान हमने लोगों की सेवा की है और इस कार्यकाल के दौरान भी जारी रखेंगे तथा आशा करते हैं कि हम नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम होंगे.’’

जम्मू-उत्तर के विधायक शाम लाल शर्मा और सैकड़ों अन्य समर्थकों के साथ, देवयानी राणा का नारों और मालाओं से स्वागत किया गया और जीत का प्रमाण पत्र स्वीकार करने के बाद, वह त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचीं, जहां केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया.

इंजीनियर से राजनेता बने देवेंद्र सिंह राणा और गुंजन राणा के परिवार में जन्मी देवयानी के लिए अपने घर में राजनीतिक गतिविधियों को देखना कोई नई बात नहीं है. हालांकि वह एक साल पहले तक राजनीति में शामिल नहीं थीं, लेकिन 31 अक्टूबर, 2024 को अपने पिता की मृत्यु के बाद, उन्होंने नगरोटा के लोगों की सेवा करने की अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए यह रास्ता अपनाया, जिन्होंने 2014 के बाद से दो बार राणा को चुना था.

देवयानी के नाना एस.एस. बलौरिया जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव थे, जबकि उनकी नानी रानी बलौरिया विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रह चुकी हैं. उनके चाचा डॉ. जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्य मंत्री (एमओएस) हैं.

जहां तक ​​उनकी शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (लॉस एंजिल्स) से अर्थशास्त्र में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की है. अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद देवयानी राणा ने पारिवारिक व्यवसाय, टेक टेलीविजन नेटवर्क और जमकाश व्हीकल्स को संभाला और राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लेने से पहले सफलतापूर्वक व्यवसाय चला रही थीं. अब नगरोटा के लोगों ने उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अपनी आवाज उठाने और निर्वाचन क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है.

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर : बडगाम चुनाव को उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ फैसला मानती है पीडीपी

TAGGED:

NAGROTA BY POLL ASSEMBLY ELECTION
JAMMU KASHMIR
NAGROTA DEVYANI RANA
देवयानी राणा
DEVYANI RANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.